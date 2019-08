Pohronie má prvé body. Vyhrali sme so šťastím, priznal tréner Urgela

Prvé tri body v najvyššej súťaži venoval tím trénerovi Nemcovi, ktorý ku koncu júla na svoju funkciu z osobných dôvodov rezignoval.

4. aug 2019 o 12:33 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná, Ždaňa získali premiérové body medzi slovenskou elitou. V sobotnom stretnutí 3. kola Fortuna ligy uspeli na trávniku MFK Ružomberok 1:0 vďaka gólu Jána Hatoka v 77. minúte.

Nováčik sa dočkal po prehrách so šampiónom ŠK Slovan Bratislava a vicemajstrom FC DAC 1904 Dunajská Streda. Z lavičky ho po odchode hlavného kouča Milana Nemca viedol druhý člen doterajšieho trénerského tandemu Rastislav Urgela.

"Som plný dojmov po udalostiach, ktoré sa u nás udiali v týždni. Preto sa mi tento zápas ťažko hodnotí, potreboval by som si ho najprv pozrieť, rozanalyzovať. Bolo tam veľa vecí, s ktorými nemôžem byť spokojný napriek víťazstvu. Tešia nás najmä prvé tri fortunaligové body, ktoré sme získali ako nový klub v súťaži. Chcel by som ich za seba i za chalanov venovať kolegovi, trénerovi Milanovi Nemcovi a prajem mu skoré uzdravenie. Domáci boli lepším tímom a my sme vyhrali so šťastím, čo musím úplne otvorene priznať," povedal po zápase Rastislav Urgela, tréner Pohronia.

"Mne sa hodnotí veľmi ťažko, lebo sme nezvládli zápas, ktorý sme zvládnuť mali. Prvých tridsať minút som bol veľmi spokojný s predvádzanou hrou, dostávali sme sa do šancí a bola otázka času, kedy sa to zlomí. Vtedy sa udiala vec, ktorá rozhodla stretnutie v prospech hostí, dostali sme červenú kartu. Neviem, či zaslúžene, alebo nie, k tomu sa nevyjadrujem. Od tohto momentu sa zápas zmenil. Museli sme začať rozmýšľať ináč, trochu viac defenzívnejšie. Snažili sme sa druhý polčas presadiť z nejakého protiútoku, čo sa nám aj darilo, mali sme pár šancí, ale gól hostí, ktorý padol z náhodnej ojedinelej akcie, nás úplne zlomil," zhodnotil tréner Ružomberka Ján Haspra.