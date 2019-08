Volejbalistky bojujú v zaujímavej súťaži. Chcú si splniť sen

Žiarčanky môžu vďaka hlasom v súťaži zažiť zahraničné sústredenie a medzinárodný turnaj.

5. aug 2019 o 13:16 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarske volejbalové žiačky majú vďaka projektu, ktorý vyhlásil Slovenský olympijský a športový výbor, šancu získať zaujímavú peňažnú odmenu. Tú chcú použiť na financovanie sústredenia a účasti na medzinárodnom turnaji v Bulharsku.

Turnaj spojený so sústredením by bol pre mladé hráčky splneným snom. „Mnoho dievčat ešte nemalo šancu hrať na medzinárodnom turnaji a zažiť sústredenie v zahraničí by im veľmi pomohlo pri rozvoji športových zručností,“ povedala trénerka Alena Bieliková.

Ich vyvolenou destináciou je Bulharsko. „Letnú prípravu by sme radi absolvovali v Primorsku. Na konci augusta by sme tam aj odohrali veľký volejbalový turnaj s účasťou 25 krajín z Európy a Ázie. Je to výborná príležitosť na zistenie našich kvalít,“ poznamenala trénerka.

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru vyhlásila súťaž Ukáž sa celému Slovensku s cieľom podporiť mladých slovenských športovcov.

„V tomto roku je pre športové hviezdy od 12 do 18 rokov vyčlenených 60-tisíc eur. Súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci, ale aj kolektívy. My vieme, že sme silný kolektív, podobne aj rodičia detí. Aj s ich pomocou sa nám zatiaľ podarilo prebojovať sa do najlepšej šestky a už máme garantovanú určitú čiastku,“ priblížila aktuálny vývoj v súťaži Bieliková.

Pomôcť volejbalistkám zo Žiaru môže ktokoľvek, aj naši čitatelia. Je to jednoduché. Stačí hlasovať na internete.

„Spôsob, akým podporíte baby, je ľahký. Stačí každý deň hlasovať na stránke Olympijského a športového výboru za kolektív Volejbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom vysvetlila trénerka.

Hlasovať je možné do konca mesiaca. Podporte žiarske hráčky a pomôžeme im splniť ich zatiaľ nesplnený sen. (Hlasovať môžete TU.)