Kremnica stráca kolorit, miznú aj staré banícke domy

Právna poradňa: Aktuálna téma - deti a výživné

Môžem zabrániť manželovi, aby nášho syna prestal nútiť hrať futbal, keď to chlapec evidentne nechce? Moja dcéra potrebuje špeciálnu stravu, ktorú chcem nosiť do jedálne, aby jej ju prihriali. Musí mi to základná škola umožniť?