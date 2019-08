Pohronie s bodom, Urgela: Cez prestávku som musel zvýšiť hlas

FK Pohronie dokázalo bodovať v druhom zápase za sebou. V nadstavenom čase zariadil remízu hlavou Abrahám.

11. aug 2019 o 21:35 Ján Ihracký

4. kolo

FK Pohronie – FC Spartak Trnava 2:2 (0:1)

GÓLY: 73. Pellegrini, 90. Abrahám - 43. Tavares, 71. Oršula

ROZHODOVAL: Dohál, 2602 divákov, ŽK: 4 -3 , ČK: 1 - 0

FK POHRONIE: Vantruba – Nosko, Tesák, Pellegrini, Sedláček, Hrnčár, Hatok (46. Zachara), Abrahám, Blahút (46. Klec), Bartoš, Mazan (79. Župa)

FC SPARTAK: Rusov – Turňa, Mitrea, Dangubić (67. Oršula), Tešija, Diogo, Sobczyk (79. Kelemen), Halilović, Mesík, Tavares (90. Kessel), Lovat

PRIEBEH ZÁPASU:

V úvode zápasu predvádzali obe mužstvá bojovný futbal a svojho súpera nepúšťali do väčších šancí. Prvú vážnejšiu spálil Sobczyk v 22. minúte, keď peknú akciu Spartaka nedokázal dotiahnuť do konca. Na konci prvej polhodinovky vystrelil spoza šestnástky Dangubić, ale Vantruba dokázal jeho strelu vytesniť. Päť minút pred prestávkou ohrozil domácu bránu Sobczyk po Halilovićovej šanci a o chvíľu neskôr spálil tutovku Abrahám, ale ani z týchto mráčikov nezapršalo. Zdalo sa, že tímy pôjdu do šatní za nerozhodného stavu, no prišla skvelá prihrávka na Tavaresa a ten nedal Vantrubovi šancu – 0:1.

Spartak bol aktívny aj v úvode druhého polčasu, Pohronie bojovalo, no do šancí sa do nedostávalo. V 60. minúte sa predsa len mohol presadiť Nosko, loptu pred ním odkopol jeden z hosťujúcich hráčov. V 69. minúte sa do šance dostal nový muž na ihrisku Filip Oršula a Vantruba vyrazil loptu na roh. Čo mu nevyšlo na prvý pokus odčinil o dve minúty, keď po rohovom kope sa dostal k odrazenej lopte a poslal ju do brány. Už v 73. minúte bolo znížené, Pellegrini poslal spoza šestnástky nechytateľný projektil do Rusovovej brány. V 82. minúte mohol Spartaku prinavrátiť dvojgólové vedenie Mitrea, s jeho hlavičkou si ale Vantruba poradil. Šance Pohronia s blížiacim sa koncom ešte viacej klesli keď v 83. minúte videl Nosko druhú žltú kartu a putoval do šatne. A keď sa už zdali šance domácich takmer nulové, prišla druhá nadstavená minúta, rohový kop, hlavička Abraháma a vyrovnanie na 2:2. V závere už hostia nič zásadné nevymysleli a body sa tak delili.

OKAMIH ZÁPASU:

Znižujúci gól domáceho kapitána Pellegriniho nakopol mužstvo a dodal mu sebavedomie. Utešená strela, akou nie raz rozjasal domácich fanúšikov predznamenala dramatický záver.

POSTAVA ZÁPASU:

Z domáceho tábora treba vyzdvihnúť výkon Vantrubu a Pellegriniho. Hráči Spartaka boli dominantnejší, kvalita bola na ich strane. O bode pre Pohronie rozhodlo srdiečko a vytrvalá viera v to, že nemusí odísť zo zápasu naprázdno.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Ricardo Cheu (tréner Spartaku): Moje mužstvo bolo dnes lepšie v oboch polčasoch, nemali sme prísť o víťazstvo. Po červenej karte súpera sme stratili na chvíľu koncentráciu a prišli tak o tri body. Hoc Slovensko je demokratická krajina, žiaľ, nemôžem sa vyjadriť na adresu rozhodcov. Nechcem totiž dostať pokutu. Futbalová kvalita nechýbala tomuto stretnutiu, ale myslím si, že Pohronie si nezaslúžilo zápas vyhrať. Vyhrať sme mali jednoznačne my a získať tri body. Musíme si záver duelu rozobrať a poučiť sa z neho.

Rastislav Urgela (tréner Pohronia): Trnava bola v tomto zápase dominantnejším a lepším tímom. My sme v prvom polčase nehrali dobre. Vedeli sme, že súper je lepší v kombinácii a v rýchlej práci s loptou. Nám absolútne nič nefungovalo. Boli sme pomalí, nedôslední, prvé dejstvo bolo zlé, takže som musel cez prestávku v kabíne zvýšiť hlas. Spravili sme dve zmeny a do druhého polčasu nastúpili moji zverenci o niečo sebavedomejší, organizovanejší, i keď kvalita bola stále viac na strane hostí. Trnavčania viedli 2:0, no záver bol hektický. Ukázalo sa na našej strane srdiečko, nasadenie i efektivita. Po vylúčení Noska chlapci siahli na dno svojich síl a ja som na nich hrdý. Neviem či sme si zaslúžili tento bod, no vyšliapali sme si ho v hodine dvanástej.