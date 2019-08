Charitatívny beh s rekordnou účasťou

Padli aj nové rekordy.

13. aug 2019 o 16:48 Vladimír Širáň

KREMNICA. Historická Kremnica bola dejiskom už ôsmeho ročníka charitatívneho behu Zabehni zdravie. Výťažok zo štartovného organizátori každoročne venujú vopred vybranému zdravotne znevýhodnenému človeku. Tento rok sa zdravie bežalo pre Jána Šipoša, ktorý minulý rok v deň svojich menín havaroval na motocykli.

„Nechcem aby to vyznelo zle, ale tento rok bola voľba, pre koho sa bude bežať, najjasnejšia. Keď sme sa dozvedeli nepríjemnú informáciu, hneď sme sa zamýšľali ako pomôcť. A zhodli sme sa, že touto charitatívno–športovou akciou mu pomôžeme najviac,“ prezradil člen organizačného tímu Martin Kapšo a dodal: „Keď sme prezradili, pre koho sa bude tento rok bežať, ľudia sa prihlasovali každý deň, až sa to zastavilo na čísle 135, čo je rekordný počet štartujúcich.

Z každoročného darcu sa stal obdarovaný

„Janči je jeden z tých ľudí, ktorí chodili minulé roky behať pre zdravie iných a teraz sme chceli zabehnúť pre zdravie jemu. Musím pripomenúť aj fakt, ktorý by Janči neprezradil, že vždy okrem štartovného prispel na dobrú vec aj finančným darom,“ povedal Kapšo.

Pred samotným štartom povzbudil bežcov aj sám veľký bojovník.

„Vážim si, že sa mi chalani rozhodli pomôcť a som rád, že partia okolo Maťa Kapša a Braňa Grossmana takto propaguje, že ľudia si v živote majú pomáhať. Akcia by mala byť aj motiváciou pre všetkých ľudí, aby si pomáhali každý deň,“ povedal Šipoš.

Humor a skvelá nálada ho neobchádzajú ani v ťažkom období. „Verím, že znovu budem pomáhať ja a nie ľudia mne,“ povedal.

„Bežcom, ktorí sa zúčastnili a podporili dobrú vec, by som tiež rád poďakoval a môžu byť radi, že tento rok som nebežal kvôli zraneniu, inak by som im vytrel kocúra,“ nezaprel povesť zabávača a dodal s úsmevom Šipoš.

Vyzbierali rekordnú sumu

Organizátori zaznamenali počas podujatia viac rekordov. Počet štartujúcich milo prekvapil, ale vyzbieraná suma vyrazila všetkým dych.

„Počas ročníkov, ktoré sme zorganizovali, sme toho zažili veľa. V každom jednom by som vedel nájsť niečo zaujímavé, ale tento ročník nás doslova šokoval. Vyzbieraná suma sa zastavila na čísle 4 366,60 eura, čo je najlepším dôkazom toho, že to, čo robíme, má zmysel,“ zhodnotil Martin Kapšo a na záver dodal: „Verím, že vyzbierané peniaze Jankovi pomôžu a všetkým zúčastnením by som sa chcel poďakovať, pretože bez nich by sa takáto suma ťažko vyzbierala.“