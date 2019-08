REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej po siedmu ligu

Podrobný prehľad víkendového futbalového diania.

13. aug 2019 o 17:30 Vladimír Širáň

III. LIGA

Žarnovica/Nová Baňa – Kalinovo 1:1 (1:1)

Góly: 2. L. Štefanka - 37. M. Melicher, R: Martin Kuteľ, 200 divákov, ŽK: 90. Lukáš Nitško, 55. Bozhidar Krstich, 47. Nikola Milošević, 61. Denis Urgela

DOMÁCI: R. Tatár - L. Nitško, P. Blaho, D. Vozár, N. Milošević (50. T. Tužinský), M. Laurov (85. Patrik Pacalaj), D. Urgela, L. Štefanka, S. Čierťaský, B. Lenard, Marek Pacalaj (65. S. Dobrík)

HOSTIA: M. Rusnák - M. Melicher, B. Krstich, M. Juhaniak (59. M. Ferreira Ribeiro), R. Ivan, M. Prepelica, P. Radič, P. Kováč (77. A. Cigánik), J. Cibula, R. Vančo (71. M. Hronec), E. Ľupták

Domáci začali zápas podľa predstáv a už v 2. minúte sa ujali vedenia zásluhou Štefanku. Po tomto momente sa hra vyrovnala a zápas sa odohrával väčšinu zápasu medzi 16-kami. Hráčom Kalinova sa podarilo vyrovnať, keď sa presadil z rohového kopu Melicher. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil, znovu sa hra odohrávala medzi šestnástkami a ani jedno mužstvo si nedokázalo vypracovať stopercentnú šancu. S remízou 1:1 je viac spokojné domáce mužstvo.

Rakytovce – L. Štiavnica 1:1

Lučenec – Fiľakovo 2:1

Čadca – R. Sobota 2:1

L. Hrádok – Zvolen 0:0

Krásno nad Kys. – Martin 2:2

O. Veselé – Námestovo 1:0

Kováčová – Bánová 1:3

1. Or. Veselé 2 2 0 0 3:0 6

2. Martin 2 1 1 0 7:2 4

3. Kalinovo 2 1 1 0 3:1 4

4. Zvolen 2 1 1 0 2:0 4

5. L. Hrádok 2 1 1 0 2:1 4

6. Námestovo 2 1 0 1 3:1 3

7. Fiľakovo 2 1 0 1 4:3 3

8. Bánová 2 1 0 1 3:3 3

9. Kováčová 2 1 0 1 3:3 3

10. Čadca 2 1 0 1 2:3 3

11. Lučenec 2 1 0 1 2:6 3

12. Rakytovce 2 0 1 1 2:3 1

13. L. Štiavnica 2 0 1 1 2:4 1

14. Krásno nad Kys. 2 0 1 1 2:4 1

15. Žarnovica/N. Baňa 2 0 1 1 1:4 1

16. R. Sobota 2 0 0 2 1:4 0

V. LIGA

Banská Štiavnica – Brezno 4:4 (3:0)

Góly: 9. a 30. R. Chmelina, 58. a 5. M. Kminiak - 54. D. Molčan, 57. a 67. O. Pribula, 88. M. Caban, R: Peter Jodas, 120 divákov, ŽK: 72. Marek Gallo, 35. Oliver Trajteľ, 90. Michal Kminiak, 33. Ondrej Pribula, 78. Dominik Trnka

DOMÁCI: D. Kalíšek - P. Michalek, M. Turkota, I. Javorský (68. P. Neuschl), P. Ondrík (46. T. Šima), M. Gallo, S. Lakatos, N. Barák, M. Drexler, R. Chmelina, M. Kminiak

HOSTIA: J. Kučera - P. Kupec, P. Mucha (59. J. Turňa), M. Caban, D. Molčan, J. Nosáľ (46. M. Baník), I. Sojak (65. D. Trnka), J. Vozár (78. M. Auxt), O. Trajteľ, D. Marko (52. S. Floch), O. Pribula

Za tropického počasia nastúpili domáci opäť doma s cieľom zvíťaziť. Od úvodu boli agresívnejší, odhodlanejší z čoho pramenila dobrá hra. Hneď v úvode po faule na Kminiaka mali domáci možnosť zahrávať priamy kop z 20 metrov, ktorý sám faulovaný hráč nádherne umiestnil. Následne domácim vyšla dokonale kontra a do 15. minúty bolo zásluhou R. Chmelinu 2:0. Hostia potom pridali na aktivite, ale skvelý D. Kalíšek im nedovolil skórovať, a tak v 30. minúte po centrovanej lopte N. Baraka a dobrej nahrávke P. Ondríka na zakončujúceho R. Chmelinu bolo 3:0. Taký bol aj polčasový výsledok. Do druhého polčasu vstúpili lepšie hostia, od začiatku boli aktívni s vyšším napádaním ako v prvom polčase a začali robiť domácim veľké problémy. Po peknej kolmici sa im podarilo znížiť a následne strelili po chybe v domácej obrane aj gól na 2:3. Ich eufóriu však futbalisti spod Sitna dokázali naštrbiť, keď po narážačke M. Drexlera a M. Kminiaka, druhý menovaný zvýšil znovu na rozdiel dvoch gólov. Hostia sa však nevzdali a po chybnej rozohrávke dokázali znížiť zas len na rozdiel jedného gólu. Z gólom narástla ich chuť, čoho výsledkom bol pred koncom vyrovnávajúci gól v sieti domácich. V zápase dvoch rozdielnych polčasov sa pri peknom futbale zrodila nakoniec spravodlivá remíza 4:4.

NINO BARÁK

Krupina – Lovča 3:1 (0:1)

Góly: 80. a 71. Augustín, 89. Dedok - 41. Nikolić. ŽK: 1 – 1. Rozhodoval: Holas, 170 divákov.

Krupina: Rabota - Zlievsky (46. Babiak), P. Ližbetin, Križan, Bohuš, Tóth (46. P. Ližbetin), M. Valica (78. Dedok), Turan, Augustín, Petrovský (67. A. Valica), Boháčik (90. Dado)

Lovča: Kupči - M. Páleník, Beňo, Ondrík (88. Greguš), Šebeň, Debnár (46. Neuschl), A. Urgela (86. Mihál), Budinský, Orság, Nikolić, F. Páleník (58. Bien)

Krupina začala zápas opäť trocha ustráchene ako v prvom kole proti Bacúchu, nechcela urobiť žiadnu chybu. Hral sa vyrovnaný zápas. Pri šanciach hostí podržal domácich brankár Rabota. Chyba Strojára napokon prišla v závere prvého polčasu. V 41. minúte ju využil hosťujúci Nikolič. Po zmene strán domáci zistili, že proti Lovči sa dá hrať, začali byť viac sebavedomí, mali väčší hlad po víťazstve ako hostia. A boli o niečo lepším tímom, čo vyjadrili aj gólovo. Dvakrát sa presadil Augustín, v samotnom závere Dedok.

D. Niva – L. Vieska 2:2 (1:0)

Góly: 16. Molnár, 72. Ziman - 50. Hanus, 64. Mokrý. ŽK: 4 – 1, ČK: 0 – 1. Rozhodoval: Riša, 130 divákov.

D. Niva: Vilhan - Vidhold, Hrčka, Kúdelka, T. Cibuľa (66. P. Cibuľa), Lacko (57. Žiga), Kucbel, Kyslý, Hanuska (85. Plichta), Molnár (77. Korpáš), Ziman (72. Doboš)

L. Vieska: Číž - Benča, Macejko, Repiský, Škriniar, Hanus, Kováč, Arvaj (82. Fišnar), Mokrý, Janšík (57. Dobrota), Henžel

Dobronivčanom vyšiel úvod prvého polčasu, v 16. minúte rozvlnil sieť za hosťujúcim gólmanom Molnár. Po tomto okamihu sa na ihrisku mierne pritvrdilo, domáci videli až štyri žlté karty. Po zmene strán sa v 50. minúte podarilo hosťom vyrovnať zásluhou Hanusa a potom aj skóre otočiť. L. Viesku poslal v 64. minúte do vedenia Mokrý. Domáci opäť zabrali a v 72. minúte vyrovnával Ziman. Záver stretnutia bol nervózny. Hosťujúci Repiský fauloval v pokutovom území a vo vyloženej šanci domáceho hráča a putoval pod sprchy. Dobrá Niva mohla zápas vyhrať, to by však musel nariadený pokutový kop premeniť Hrčka. Súperi si tak napokon body delili.

Hrochoť – Bacúch 0:1

Hont. Nemce – Lieskovec 1:0

Priechod - Jakub 4:2

Sásová – Selce 0:0

1. Bacúch 2 2 0 0 4:0 6

2. Brezno 2 1 1 0 7:4 4

3. L. Vieska 2 1 1 0 5:2 4

4. Selce 2 1 1 0 2:0 4

5. Lieskovec 2 1 0 1 7:2 3

6. Lovča 2 1 0 1 4:3 3

7. Krupina 2 1 0 1 3:4 3

8. H. Nemce 2 1 0 1 1:3 3

9. Priechod 2 1 0 1 5:9 3

10. B. Štiavnica 2 0 2 0 4:4 2

11. Sásová 2 0 2 0 0:0 2

12. D. Niva 2 0 1 1 2:5 1

13. Jakub 2 0 0 2 2:6 0

14. Hrochoť 2 0 0 2 0:4 0

VI. LIGA

J. Lehota – Bzenica 5:0 (2:0)

Góly: 6. R. Herinek, 27. Marián Karásek, 48. M. Kačák, 53. Jozef Meliš (vl. gol), 77. P. Bodor, R: Roman Debnár, 45 divákov, ŽK: 43. Miroslav Leba, 39. Daniel Kliman, 80. Marek Rozenberg

DOMÁCI: F. Madluška - R. Kúštik, R. Herinek (70. P. Abrahám), O. Žňava (77. F. Biľ), S. Kicko, Dušan Karásek, A. Paučo (75. D. Koneracký), M. Malatinec (66. M. Rozenberg), P. Bodor, Marián Karásek, M. Kačák (80. F. Gustiňák)

HOSTIA: M. Považan - M. Leba, M. Demko, Adam Kliman (65. Adam Meliš), M. Osika, E. Jakuš (67. S. Mazúr), Daniel Kliman, Jozef Meliš, A. Kršák, Marián Kliman, Patrik Meliš

Hráči TJ sa konečne predstavili na prvom domácom zápase 2.kola VI. ligy OBFZ ZH, pričom privítali mužstvo Bzenica. Domáci hráči vybehli na Bzenicu aktívne, z čoho pramenil gól Herineka, ktorý pekne trafil hlavou po rohovom kope. Domáci naďalej hrali aktívne, avšak šance Kačáka ostali nevyužité. V 27. min. využil zaváhanie hosťujúcej obrany Karásek M, ktorý šiel sám na brankára a ľavačkou upravil na 2:0. Bzenica sa v 1.polčase prakticky nedostala do šance, avšak v závere sa požadovali pokutového kopu, ktorý im odpískaný nebol. Do 2.polčasu nastúpili hráči TJ znovu aktívne a v 48. min. prihral Karásek M. svojej dvojičke v útoku M. Kačákovi, ktorý z hranice šestnástky pekne trafil k tyči na 3:0. V 53.min. domáci zahrávali rohovy kop a 2.krát v zápase sa hlavou trafil Herinek, 4:0. Domáci následne prestriedali a hra sa prelievala to strany na stranu, pričom v 77.min. upravil na konečných 5:0 Bodor P., ktorý si v pokutovom území spracoval spätnú loptu od Abraháma, následne si pravou nohou sekol hráča Bzenica a s prehľadom technickou strelou ľavou nohou zavesil.

Hráči TJ vyhrali v slušnom zápase zaslúžene, pričom po zápase ich tréner Kúštik pochválil.

DUŠAN KARÁSEK

H. Ves – Lutila 4:1 (1:0)

Góly: 44. I. Hovorič, 57. V. Širáň, 66. D. Horváth, 70. A. Sekereš - 78. P. Kopčan, R: Jozef Šipkovský, 70 divákov, ŽK: 40. Dušan Považan, 5. Ján Haluška, 14. Adam Sekereš, 50. Lukáš Sklenka, ČK: 33. Róbert Nosáľ, 56. Ľuboš Hríň

DOMÁCI: M. Mikula - D. Horváth, D. Považan, Erik Urgela, M. Kubík, J. Haluška (82. Pavol Urgela), A. Sekereš (75. M. Petro), V. Širáň (72. S. Žabka), I. Hovorič, B. Neuschl, M. Polačko (87. M. Mecele)

HOSTIA: J. Vittek - Marek Hric, Matúš Hric, M. Krnčok, M. Dubina, Patrik Karásek, P. Kopčan, R. Nosáľ, Ľ. Hríň, P. Rečlo (58. M. Pavlove), L. Sklenka (71. T. Mizera)

Zápas sa začal vo veľkom tempe a už v úvodných minútach si domáci vypracovali veľkú šancu, ktorú však nedokázali premeniť. Po tomto momente sa odohrával vyrovnaný futbal, kde obe mužstvá si dokázali vypracovať, ale bez gólového efektu. Domáci si dokázali vypracovať samostatný nájazd v 33. minúte, v ktorom bol nedovolene zastavený Širáň a hosťujúci obranca videl červenú kartu. Oslabení hostia však vzdorovali domácim až do 44. minúty, kedy nepokryli domáceho Hovoriča a ten otvoril skóre zápasu. V druhom polčase aj napriek vylúčeniu na strane hostí sa hral vyrovnaný zápas, no domáci zas dokázali obrane hostí ujsť a následný faul pred pokutovým územím znamenal druhú červenú kartu pre Lutilu. Nariadený priamy kop potrestal Širáň a bolo 2:0. Už o deväť minút zvýšil Horváth na 3:0 a o osude zápasu bolo rozhodnuté. Domáci dokázali streliť aj štvrtý gól, keď sa peknou umiestnenou strelou prezentoval Sekereš. Hostia aj napriek dvom červeným kartám podali sympatický výkon a v závere zápasu dokázali streliť aj gól.

MICHAL MECELE

Lovčica-Tr. – Tr. Hora 3:2 (2:1)

Góly: 38. M. Kukučka, 44. M. Heckl, 53. Daniel Karvaš (vl. gol) - 9. A. Diaz, 86. R. Hanuška, R: Štefan Bajnok, 60 divákov

DOMÁCI: R. Bača - P. Macko, M. Kapusta, Ludvik Janek, D. Lenhart (55. Martin Vrtík), Jozef Vrtík, P. Nociar (84. Jakub Janek), M. Heckl (74. P. Sedliak), A. Struhár (55. M. Tinák), S. Benko, M. Kukučka (71. Pavol Vrtík)

HOSTIA: D. Čarný - L. Urgela, M. Švihorík, J. Grajciar (21. R. Hanuška), Drahomír Bílek, A. Diaz, P. Miklas (75. Lukáš Króner), S. Strmeň, Marek Bílek (46. J. Murphy), M. Chudovský (79. I. Glezgo), D. Karvaš

V prvom polčase domáci inkasovali po hrubej chybe v obrane. Aj nepriek tomu boli lepším mužstvom, čo potvrdili vyrovnávajúcim gól, keď sa presadil Kukučka. Do konca prvého polčasu dokázali domáci zaslúžene strhnúť vedenie na svoju stranu, keď sa presadil Heckl. V druhom polčase sa domáci opäť presadili, ked zvyšoval Lenhart na 3:1. Stále ostávalo pravidlom nepremieňanie stopercentných góloviek a tak hostia znížili z rohového kopu 3:2. O výsledok sa po množstvách nepresností sa domáci ešte museli strachovať, no v závere mohli aj rozhodnúť no Janekova tutovka a Sedliakova žrď zostali nepremenené.

MICHAL FABIAN

Hliník nad Hr. – Hodr.-Hámre 3:2 (2:1)

Góly: 16. Š. Krčmárik, 21. a 73. J. Tatár - 38. M. Búry, 63. D. Tisovský, R: Jaroslav Osvald, 100 divákov, ŽK: 44. Miloš Kramár, 32. Patrik Mališ, 86. Ivan Kaprálik, 86. Mário Stančík, 89. Roman Galeta, 82. Michal Ziman, 73. Ivan Minyu

DOMÁCI: T. Sámel - J. Valach, Patrik Mališ (76. Jaroslav Mališ), M. Dekiš, I. Kaprálik, J. Pinka, Š. Krčmárik, M. Glezgo (62. I. Minyu), J. Tatár, Š. Francz (45. M. Ziman), J. Fehérpataky

HOSTIA: František Danko - M. Kramár, T. Laurov, Michal Danko (45. V. Pleško), M. Búry (53. Peter Danko), J. Kocian, M. Stančík, R. Galeta, P. Kašiar, D. Karakačanov, D. Tisovský

V Hliníku sa hral bojovný zápas a vedenia sa dokázali ujať domáci už v 16. minúte. Už v 21. minúte bolo 2:0, keď sa dokázal presadiť Jakub Tatár. Do konca prvého polčasu sa domácim podarilo znížiť a tak sa do šatní odchádzalo za stavu 2:1. V druhom polčase sa hosťom podarilo vyrovnať a zápas sa začínal odznova. Keď už o desať minút strelil svoj druhý gól Tatár, tak domáci sa dostali do hernej pohody a svoje najtesnejšie víťazstvo si dokázali udržať až do konca zápasu. V závere sa trochu iskrilo, ale body ostali doma.

JAROSLAV KRŠIAK

V. Lehota – Brehy 2:4 (2:4)

Góly: 10. a 41. F. Tisovský - 5. Marián Polc, 12. P. Alexandrovič Horbov, 19. Adam Víglaský (vl. gol), 24. F. Šálka, R: Anton Oslanec, 250 divákov, ŽK: 67. Michal Šlavka

DOMÁCI: P. Hollý (35. L. Haspra) - K. Ďatko, P. Binda (84. F. Kováč), D. Majerský, Maroš Adamec (55. Samuel Šmondrk), M. Mašír (70. R. Gašpar), J. Polc, Adam Víglaský, Tomáš Adamec, F. Tisovský, T. Jenis (62. Tomáš Šmondrk)

HOSTIA: B. Kosec - P. Čakloš, Michal Polc, M. Predajniansky, Michal Šlavka, F. Šálka (65. R. Roth), Marián Polc, Š. Vozár (68. Karol Šlavka), R. Šarkozi (76. J. Gaži), J. Rajnoha (46. M. Šalka), P. Alexandrovič Horbov (90. M. Uškrt)

Zápas vo Veľkej Lehote sa hral vo vysokom tempe a už v 5. minúte sa hostia tešili z vedúceho gólu. Domáci dokázali vyrovnať o päť minút, ale boli to opäť hostia, ktorí v 12. minúte strhli vedenie na svoju stranu. Už v 19. minúte bolo 1:3, keď smolný vlastný gól si pripísal Víglaský. Domáci mali snahu z výsledkom niečo spraviť, ale s chuťou hrajúci hostia strelili aj svoj štvrtý gól. Domácim sa síce do polčasu podarilo znížiť, ale to bolo ich strany všetko. V druhom polčase sa snažili hráči Veľkej Lehoty upraviť výsledok, ale to sa im nepodarilo a hostia v druhom polčase prestriedali a z čerstvými silami dokázali ubrániť výsledok 2:4.

ADAM VÍGLASKÝ

Voznica – T. Breznica 4:3 (2:1)

Góly: 2. A. Mihálik, 41. M. Kaška, 69. a 75. P. Mikuška (2 z 11m) - 35. I. Šebo, 57. a 82. Tomáš Bielik, R: Jozef Katina, 60 divákov, ŽK: 74. Jozef Kruľák, 20. Tibor Pajerský, 20. Bohuslav Jackuliak, 60. Michal Hock, ČK: 80. Michal Hock

DOMÁCI: O. Jančok - J. Beňovský, M. Blaho, M. Kaška, A. Mihálik, T. Pajerský (60. J. Mlynárik), P. Mikuška, P. Goral, Ľuboš Laurov, M. Šovčík (60. P. Baláž), M. Hock

HOSTIA: M. Homola - A. Lauko, J. Forgáč, M. Drgoňa, J. Kruľák, I. Šebo, B. Jackuliak, I. Daniš (78. J. Galbavý), Tomáš Bielik, Marek Bielik, M. Kovács

V dnešnom zápase to bolo ako na hojdačke, keď domáci už v 20. sekunde vyhrávali 1:0, ale súper vždy odpovedal a vyrovnal stav zápasu. Až v druhom polčase za stavu 2:2 sa podarilo Voznici odskočiť na rozdiel dvoch gólov a výsledok si už ustrážili aj napriek tomu, že súper znížil na konečných 4:3.

LUBOŠ LAUROV

Repište – Prenčov 1:0 (1:0)

Góly: 43. Matej Kordík, R: Maroš Barboriak, 110 divákov, ŽK: 37. Michal BLAHÚT, 12. Maroš Vincúr, 38. Pavel Ulbrík, 68. Martin Slaný

DOMÁCI: V. Gašpir - Eugen Kmeť, M. Karvaš, Lukáš Krahulec, Ľuboš Ulbrík, D. Ceplák, Maroš Vincúr, Matúš Kmeť (61. M. Slaný), Matej Kordík, Pavel Ulbrík, M. Krátky (81. L. Sámel)

HOSTIA: J. Herold - Michal BLAHÚT, Filip Blahút, Andrej Chovan, M. Halát, Šimon Beňovic, M. Pajerský (75. Branislav Beňovic), Rastislav BLAHÚT, T. Hrdlička, Peter Blahút, Z. Weber

Zápas sa odohrával za veľmi náročného horúceho počasia, čo sa prejavilo aj tempe hry. Domáci začali o niečo aktívnejšie, gólovo sa však presadiť nedokázali. Hostia hrozili najmä z rýchlych brejkov. Keď už sa zdalo, že prvý polčas skončí bez gólov, domácim sa podarilo skórovať po štandardnej situácii. Druhý polčas sa odohrával v rovnakom duchu ako prvý a šance si mužstvá vytvárali iba veľmi ťažko a ak si aj nejaké vytvorili, zneškodnili ich spoľahlivo chytajúci brankári. Do konca zápasu už gól nepadol a tak 3 body ostali na Repišti.

MARTIN SLANÝ

1. H. Ves 2 2 0 0 14:1 6

2. Voznica 2 2 0 0 9:3 6

3. Repište 2 2 0 0 5:0 6

4. Hliník nad Hr. 2 2 0 0 4:2 6

5. Brehy 2 1 1 0 6:4 4

6. J. Lehota 2 1 0 1 6:3 3

7. Tek. Breznica 2 1 0 1 5:5 3

8. Lovčica – Tr. 2 1 0 1 3:3 3

9. Lutila 2 1 0 1 4:5 3

10. Hodr. - Hámre 2 0 1 1 4:5 1

11. V. Lehota 2 0 0 2 3:6 0

12. Slaská 1 0 0 1 0:4 0

13. Bzenica 1 0 0 1 0:5 0

14. Prenčov 2 0 0 2 0:6 0

15. Tr. Hora 2 0 0 2 2:13 0

VII. LIGA

Nová Baňa – Kremnica 1:1 (0:0)

Góly: 79. T. Mezö - 85. M. Kapšo, R: Jozef Katina, 50 divákov, ŽK: 53. František Mlinka, 50. Marek Štrbo, 70. Peter Širáň

DOMÁCI: F. Mlinka - T. Mezö, D. Michalovič, J. Hapena, P. Búry, J. Martiš, M. Fabiankovič, M. Štrbo (66. D. Herko), M. Beňo (17. M. Lempochner), M. Holý, P. Kováč

HOSTIA: M. Lachký - M. Wollner, A. Ondrejka, M. Krajčík, M. Kapšo, P. Bielik, T. Chrien (85. L. Svitok), M. Chladný, P. Ďurica, M. Durbák (77. M. Schmidt), P. Širáň

V Hr. Beňadiku sa hral vyrovnaný zápas, ale viac šancí si vypracovali hostia, no ich nepremenenie potrestali domáci, ktorí sa ujali vedenia. Hráči Kremnice sa snažili s výsledkom niečo urobiť a odmenou pre nich bol aspoň vyrovnávajúci gól v závere zápasu.

MARTIN KAPŠO

Hr. Dúbrava – St. Kremnička 1:4 (1:1)

Góly: 7. V. Murgaš - 33. Libor Gulička, 60. a 76. R. Pobežka, 71. A. Milčík, R: Juraj Mokáň, 30 divákov

DOMÁCI: J. Cibula - P. Dúbravský, J. Beracko, M. Bugár, E. Slovák, V. Bucha, M. Dunka (86. P. Barcík), J. Slašťan, V. Murgaš, O. Janeček, P. Kocún

HOSTIA: F. Ďurča - R. Palík, J. Novodomec, M. Paller, J. Bugár (70. Tomáš Gulička), D. Palenčár (61. T. Nemčok), A. Šimko (80. S. Marković), Libor Gulička (46. A. Di Carlo), A. Milčík, R. Pobežka, B. Mánik (26. M. Mezei)

V zápase mali viac z hry hostia, ktorí síce inkasovali už v úvode zápasu, ale ani tento gól ich nepoložil. Zvýšenou aktivitou dokázali do polčasu vyrovnať a v druhom dejstve strhli vedenie na svoju stranu zásluhou navrátilca Pobežku. V 71. minúte zvýšil Milčík na 3:1 a o zápase bolo viac – menej rozhodnuté. O pár minút kozmeticky upravil skóre zápasu svojim druhým gólom Pobežka a hostia si tak to tabuľky pripísali ďalšie tri body.

Prochot – Pitelová 3:2 (0:0)

Góly: 60. Peter Rosenberg, 80. P. Kováč, 85. M. Rozenberg - 75. Tomáš Ponický, 86. Milan Kováč, R: Milan Pecher, 30 divákov

DOMÁCI: J. Strelka - I. Bajnok, A. Dedík, M. Rosengerg, Marek Rosenberg, Peter Rosenberg, Tomáš Rosenberg, Z. Kmeť, M. Rozenberg, P. Kováč, T. Benko

HOSTIA: J. Forgáč - Matúš Kováč (82. M. Štefanka), Milan Kováč, Filip Ponický, J. Sklenka (76. R. Tőrők), B. Spišiak, J. Mališ, Tomáš Ponický, M. Siekela, M. Henžel, J. Beňo (40. J. Egyed)

Zápas sa od úvodu hral v priateľskej atmosfére a počas celého zápasu bola hra vyrovnaná. Zápasu by možno viac svedčila remíza, ale viac šťastia sa priklonilo na domácu stranu a všetky body ostali doma.

TOMÁŠ ROZENBERG

O. Grúň – Vyhne 0:2 (0:1)

Góly: 44. M. Čiliak, 72. M. Zuberník (z 11m), R: Juraj Knap, 40 divákov, ŽK: 22. Michal Michálik, 15. Martin Štefanča, 25. Milan Žoltický, 33. Martin Lupták, 37. Pavol Sartoris, 88. Josef Halama

DOMÁCI: A. Sitarčík - M. Michálik, M. Štefanča, M. Žoltický (78. M. Maslen), R. Števkov, J. Kotrla, T. Volentier, L. Žiško, Lukáš Miček (58. S. Šurianský), P. Sartoris (46. Dávid Miček), M. Michalov (86. R. Macek)

HOSTIA: M. Prokaj - L. Packo, T. Matuška, M. Čiliak, L. Paller (58. J. Halama), Juraj Vanko, M. Zuberník, M. Lupták (78. S. Babic), P. Sartoris (46. Dávid Miček), S. Kirschner, Ľ. Hankovič

Jastrabá – Rudno nad Hr. 2:2 (2:1)

Góly: 22. I. Haško, 40. Lukáš Hric - 7. R. Krátky, 55. M. Poliačik, R: Stanislav Pružina, 40 divákov, ŽK: 75. Jakub Rafaelis, 85. Erik Mihálik, 86. Richard Krátky, ČK: 88. Richard Krátky

DOMÁCI: J. Bajnok - Jakub Rafaelis, Marek Mališ, Adrián Mališ, L. Gocník, Lukáš Hric, Michal Janúch, Lukáš Rafaelis (76. M. Hrmo), P. Mojžiška, Jozef Janúch (79. Jozef Hric), I. Haško

HOSTIA: Martin Furda - Peter Furda, E. Mihálik, A. Dobrík, M. Budinský, M. Poliačik, J. Búry (77. M. Štrba), R. Krátky, R. Hanák, J. Urblík, P. Balážik (59. M. Líškay)

Jastrabá proti favoritovi odohrala vyrovnané stretnutie, aj napriek tomu, že už v 7. minúte inkasovali. Domáci do polčasu dokázali skóre otočiť a do šatní išli s najtesnejším vedením. V druhom polčase bola hra opäť vyrovnaná, obidve mužstvá si vypracovali šance, ktoré ostali nevyužité a tak sa body spravodlivo delili.

MICHAL HUDEC

Ihráč – Prestavlky 1:1 (1:0)

Góly: 5. M. Ivan - 61. P. Truban, R: Roman Debnár, 30 divákov, ŽK: 7. Martin Slovák, 87. Jaromír Slašťan, 16. Ľubomír Gajdoš, 82. Peter Truban, 87. Adam Barboriak

DOMÁCI: M. Kollár (47. J. Piatrik) - R. Krpelan, Martin Gajdoš, J. Slašťan, Vladimír Kysel, M. Ivan, M. Kapusta, Ľubomír Gajdoš (67. Andrej Trokšiar), M. Koniar, Samuel Trokšiar, M. Bitala

HOSTIA: B. Číž - M. Slovák (39. A. Kováč), P. Kukučka, J. Abrahám, P. Škopec, S. Jozef Galbavý, A. Matonok, E. Barbora, P. Truban, A. Barboriak, A. Gaj (88. A. Aydin)

V horúcom počasí sa hral vyrovnaný zápas. Do vedenia šli domáci po štandardnej situácii, ktorú premenil Ivan. Domáci mohli zvýšiť vedenie, ale svoje šance nepremenili. Hostia z Prestavĺk sa dočkali vyrovnávajúceho gólu po zmene strán, keď pretlačili centrovanú loptu do siete.

JÁN KUBÍK

1. Vyhne 2 2 0 0 7:0 6

2. St. Kremnička 2 2 0 0 7:3 6

3. Ihráč 2 1 1 0 11:1 4

4. Rudno nad Hr. 2 1 1 0 5:3 4

5. Kremnica 2 1 1 0 4:2 4

6. Prochot 2 1 0 1 3:7 3

7. Prestavlky 2 0 2 0 4:4 2

8. Nová Baňa 2 0 2 0 4:4 2

9. Jastrabá 2 0 1 1 3:5 1

10. Pitelová 2 0 0 2 4:6 0

11. Ostrý Grúň 2 0 0 2 1:5 0

12. Hr. Dúbrava 2 0 0 2 1:14 0