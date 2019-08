REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej po siedmu ligu

Podrobný prehľad víkendového futbalového diania.

18. aug 2019 o 20:54 Vladimír Širáň

III. LIGA

Martin – Nová Baňa/ Žarnovica 4:0 (2:0)

Góly: 24. M. Vajagić, 35. M. Mlynár, 60. M. Boďa, 67. M. Barčík, R: Kamil Horváth, 450 divákov, ŽK: 46. Lukáš Nitško, 25. Branislav Lenard, 83. Patrik Pacalaj

DOMÁCI: R. Huszárik - M. Tomka, P. Palenčár (65. J. Vavák), T. Stašík, F. Moďoroši (72. M. Garaj), M. Boďa (62. R. Dinga), M. Vajagić (39. M. Lanko), M. Barčík, M. Mlynár, D. Cvik, T. Ďungel (67. M. Repáň)

HOSTIA: V. Shevchuk (39. R. Tatár) - L. Nitško, P. Blaho, D. Vozár (72. P. Pacalaj), N. Milošević (55. S. Dobrík), M. Laurov, L. Štefanka, S. Čierťaský, B. Lenard, T. Tužinský, J. Blahút

Od úvodných minút udávali tempo hry domáci. Už v 4. minúte strelecký pokus domácich zlikvidoval brankár hostí. Ten bol úspešný aj v 10. minúte po priamom kope domácich. V 11. minúte šanca Martina skončila nad bránou hostí. V 14. minúte sa výborne uvoľnil Tužinský, ale Štefanka netrafil ideálne loptu. V 18. minúte hlavička domácich zblízka tesne minula bránu hostí. V tej istej minúte spravili hostia hrubú chybu, ale opäť výborne zasiahol brankár hostí. V 21. minúte brankár hostí opäť čaroval. V 24. minúte sa domáci nakoniec dočkali vytúženého gólu. Hostia opäť spravili chybu a do prázdnej brány skóroval Vajagič 1:0. V 35. minúte strelu domácich so šťastím zlikvidoval hosťujúci gólman. Dovtedy najlepší hráč hostí, brankár Shevcuk, sa po súboji s domácim hráčom v 39. minúte zranil a nahradil ho brankár Tatár. V 42. minúte sporadická strela hostí skončila nad domácou bránou. V nadstavenom čase 1. polčasu domáci zvýšili svoje vedenie na 2:0, keď bol úspešným strelcom Mlynár. V druhom polčase začali hostia aktívnejšie, ale ich snaha končila na dobre hrajúcej obrane domácich. V 55. minúte si so strelou domácich poradil Tatár. V 60. minúte však bol prikrátky na