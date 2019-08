Primátor verzus kraj: Antal so žiadosťou o dotáciu neuspel, Lunter vidí priority inde

Kraj dostavbu hokejového štadióna nepodporil, primátor Žiaru zverejnil reakciu na sociálnej sieti.

22. aug 2019 o 12:26 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Banskobystrický samosprávny kraj odpovedal pred časom na žiadosť primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala (Most – Híd, SNS, Smer – SD) o dotáciu na dostavbu zimného štadióna negatívne.

„Nevadí, aj za bývalého vedenia sme boli zvyknutí, že na Žiar nad Hronom sa zabúdalo, zvykáme si aj dnes,“ napísal následne Antal v statuse na sociálnej sieti s odkazom, že mesto si poradí aj samé.

Status zverejnil až po rozhodnutí žiarskych poslancov o tom, že na finalizáciu prác na rekonštrukcii športoviska pošlú z rozpočtu mesta ďalších 300-tisíc eur.

Dosiaľ na stavbu smerovali predovšetkým zdroje zo štátneho rozpočtu a z mestskej kasy.

Antal: Štadión má vyznám pre širší región

„Nebol by to len príspevok pre naše mesto, veď štadión bude slúžiť celému okresu, je jediným takým objektom v okolí,“ povedal pre MY Antal a doplnil, že bude slúžiť nielen návratu hokeja do Žiaru, ale aj na korčuľovanie verejnosti a školám z regiónu.

V roku 2021 by v rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF mohol zároveň poskytnúť aj zázemie pre niektoré zo športov, ktoré organizátorská Banská Bystrica nedokáže zastrešiť.

„Prispievateľmi do rozpočtu kraja sú aj obyvatelia Žiaru, na ktorých sa ale pri podpore zo strany kraja zabúda,“ tvrdí tiež Antal.

Lunter vidí priority inde

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja reagovalo, že list so žiadosťou o dotáciu 250-tisíc eur pre mestskú eseročku Technické služby Žiar nad Hronom, ktorá je investorom rekonštrukcie hokejového stánku, dostali ešte v júni.

„Dôvod nepodporiť túto aktivitu z aktuálneho rozpočtu je veľmi prozaický: Štvrťmiliónové spolupráce na miliónových projektoch musia byť plánované a rozpočtované. Nie je vhodné vybavovať ich obratom a na základe ad hoc žiadostí,“ odkázala za predsedu kraja Jána Luntera (nezávislý) hovorkyňa kraja Marcela Glevická.

Za potrebnejšie považuje Lunter opravy ciest, chýbajúce kapacity v zariadeniach sociálnych služieb či investície do vlastného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja.

„V neposlednom rade momentálne čelíme vysokej miere neistoty v oblasti budúcich príjmov rozpočtu BBSK z dôvodu spomalenia rastu ekonomiky, zmien v prognóze daňovo-odvodových príjmov ale aj legislatívnych návrhov niektorých poslancov Národnej rady SR, ktoré ohrozujú príjmy samospráv,“ vysvetlila Glevická.

V stanovisku pritom zrejme narážala aj na aktivitu Antala, ktorý ako poslanec parlamentu za stranu Most – Híd predložil a podporuje návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Zmena, ktorá by podľa Mostu mala znížiť daňové zaťaženie pracujúcich, by ale podľa viacerých predstaviteľov samospráv priniesla výpadok v rozpočtoch miest, obcí a samosprávnych krajov. Práve tie si totiž delia výnos z dane z príjmu fyzických osôb.

Návrh Mostu nedávno kritizoval aj banskobystrický vicežupan Ondrej Lunter (nezávislý), ktorý odhadol ročný výpadok v rozpočte kraja v prípade prijatia zmeny na 6 miliónov eur. Kraj spoločne so skupinou primátorov a starostov preto vyzval koaličnú stranu, aby návrh stiahla.

V súvislosti so žiarskym štadiónom Glevická ešte dodala, že hoci župa žiadosť mesta odmietla kladne vybaviť okamžite, neznamená to odmietanie spolupráce v tejto oblasti úplne.

Hokejový štadión v Žiari po rekonštrukcii otvoria už tento piatok (23. 8.).