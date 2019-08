Pohronie utŕžilo debakel, Tesák: Trenčín vyhral zaslúžene

Premiéra staronovému trénerovi Rosinskému na lavičke Pohronia nevyšla. Striedania Hatoka a Pellegríniho boli vynútené zraneniami.

24. aug 2019 o 22:05 Ján Ihracký

6. kolo

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – AS Trenčín 0:4 (0:2)

GÓLY: 5. Roguljić, 41. Bukari, 68. Čataković, 85. Kessel

ROZHODOVAL: Gemzický, 2149 divákov, ŽK: 2 – 2

FK POHRONIE: Vantruba – Nosko, Tesák, Pellegríni (46. Klec), Sedláček, Hrnčár, Hatok (28. Mészáros), Abrahám, Dzúrik (71. Zachara), Blahút, Bartoš

AS TRENČÍN: Šemrinec – Skovajsa, Keston, Zubairu, Šulek, Čataković (69. Depetris), Koolwijk, Bukari (75. Corryn), Comvalius (57. Kessel), Roguljić, Ligeon

PRIEBEH ZÁPASU:

Trenčania vstúpili do zápasu ideálne, v 5. minúte zahrávali po Pellegríniho faule priamy kop, presadil sa z nehol Roguljić. Ten istý hráč sa v 10. minúte ocitol v domácej šestnástke vo výhodnej pozícii, no lopta mu nesadla ideálne. O minútu vyskúšal pozornosť Vantrubu z uhlu Bukari. V 16. minúte sa s loptou v šestnástke otočil Čataković, ale vybojoval iba rohový kop. O pár sekúnd domácich po tečovanej lopte zase zachránilo brvno. V 18. minúte sa zoči-voči Šemrincovi ocitol osamotený Blahút, no trestuhodne minul bránu. Navyše zakončoval z ofsajdu. Na konci 27. minúty sa zase na druhej strane ocitol sám pred Vantrubom Rogulić, no domáci brankár držal svoj tím nad vodou. V 41. minúte išli Trenčania do dvojgólového vedenia, v šestnástke sa ocitol osamotený Bukari a pri jeho strele k žrdi bol Vantruba bezmocný. Domácim prvý polčas, odhliadnuc od tutovky Blahúta, nevyšiel a rozdiel v skóre mohol byť aj vyšší.

Domáci vstúpili do druhého polčasu aktívnejšie a už po piatich minútach si vypýtali priamy kop z hranice šestnástky. Akciu zahrával Hrnčár, jeho strela letela tesne nad. V 54. minúte musel na druhej strane hasiť zmätky v domácej päťke Vantruba. Zanedlho musel byť v plnej pozornosti aj pri priamom kope hostí. V 60. minúte to pomaly vyzeralo tak, že sa rozhodol s loptou na súperovu bránu postupovať sám, prvá kľučka mu vyšla, druhá však nie a nakoniec musel zasahovať svojim telom mimo šestnástky po strele jedného z hostí. V 68. minúte prišlo definitívne rozhodnutie, po dobrej pasáži Pohronia strelil gól Trenčín, konkrétne Čataković. O päť minút sa mohol presadiť navrátilec do dresu Trenčína Kessel, ale zoči-voči Vantrubovi strieľal len do jeho nôh. V 77. minúte po exhibičnej akcii mohol štvrtý gól hostí pridať Roguljić, no Vantruba opäť skvele zasiahol. V 81. minúte sa po rohovom kope ocitol v ďalšej šanci Kessel, mieril však tesne nad. Na druhej strane po rohu hlavičkoval na hosťujúcu bránu Hrnčár, Šemrinec si bez problémov poradil. Do tretice sa už Kesselovi podarilo presadiť, opäť osamotený už tentokrát nezaváhal. Tri minúty pred koncom sa k slovu dostali aj domáci, zakončoval Klec, ale Šemrinec vytiahol famózny zákrok. Na druhej strane musel Vantruba hasiť ďalšiu tutovku. Trenčín pohodlne zvíťazil a pripísal si tretiu ligovú výhru za sebou.

HRÁČ ZÁPASU:

Na strane hostí sa v kvalitnom svetle ukázali Bukari či Čataković, ale skvele hralo celé mužstvo. Na strane domácich je voľba jasná, brankár Vantruba vychytal veľké množstvo tutoviek, bez neho mohol byť konečný debakel ešte vyšší.

OKAMIH ZÁPASU:

Trenčania mali skvelý úvod, vedenia sa ujali už v 5. minúte. Gól ich posadil na koňa a počas zápasu už z neho nepadli.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Gino Van Kessel okorenil svoj návrat do Trenčína gólom hneď v prvom zápase: „Je pekné, že som v prvom zápase skóroval. Bol to dobrý zápas, v ktorom sme mali mnoho šancí. Je dobré, že vzadu sme udržali nulu.“

Logicky ťažšie sa zápas hodnotil domácemu matadorovi Lukášovi Tesákovi: „Trenčín vyhral úplne zaslúžene, ukázal veľkú kvalitu. My sme prvý polčas absolútne nezvládli. Boli sme neskoro pri hráčoch, mali sme problém ich zachytávať. Keď dostaneme v piatej minúte gól, potom sa hrá ťažko proti takémuto súperovi. Sily dochádzali, ihrisko bolo ťažké, včera bolo celé pod vodou. V druhom polčase sme trošku pridali, no vo finálnej fáze nám to stále hapruje.“

Roman Marčok (tréner Trenčína): Podaril sa nám vstup do zápasu, kedy sme si pomohli rýchlim gólom zo štandardnej situácie. Bol to pre nás dobrý impulz, aby sme pokračovali v našej hre a zachytávali rýchle protiútoky súpera. Toto nám v prvom polčase vychádzalo. V druhom polčase musíme lepšie reagovať na úvod, ktorý malo Pohronie lepšie. Dôležité pre nás bolo, že sme strelili tretí gól. Potom sme už zápas kontrolovali.

Ján Rosinský (tréner Pohronia): Myslím si, že kolega to zhodnotil veľmi dobre a seriózne. V prvom polčase sme ukázali veľmi málo kladného. Hráči neplnili to, čo sme chceli hrať. Naopak, v druhom polčase sa nám to darilo. Z toho tlaku sme však nič nevyťažili, nepodarilo sa nám streliť kontaktný gól. Po tomto tlaku sme dostali z ojedinelej šance tretí gól. Súper nám svojou kvalitou ukázal, že kde sú individuálne kvality a hodnoty hráčov Trenčína a hráčov Pohronia. Hatok už pred zápasom avizoval, že má problémy, ale po rozcvičke povedal, že môže ísť, a tak sme ho nechali hrať. Pellegríni sa sťažoval na bolesti v chrbte, mal ho narazený a lekár povedal, že jeho výkon by už nebol stopercentný.