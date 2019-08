Fanúšikovia sa tešia z nového štadióna. Žiarskym hokejistom sľubujú podporu

Budeme chodiť povzbudzovať, odkázali v deň otvorenia vynoveného hokejového stánku.

27. aug 2019 o 13:36 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM Atmosféru slávnostného otvorenia vynoveného hokejového štadióna v Žiari nad Hronom si užili najmä fanúšikovia z mesta a okolia.

„Lístky na podujatie sa vypredali za pár minút,“ povedal hovorca mesta Martin Baláž. Lákadlom bol určite aj súboj bývalých žiarskych hráčov viacerých generácií s legendami slovenského hokeja.

S dresom Andrašovského

Náladu podporila bubnová a svetelná šou v úvode, ale zahanbiť sa nedali ani diváci.

„Je to skutočne krásne. Cením si, že mesto vynovilo najskôr športovú halu, potom futbalový a teraz aj hokejový štadión. Všetka česť,“ zhodnotil Marián Danko, ktorý prišiel s dresom Dušana Andrašovského, ten pritom v minulosti hrával za Žiar

„Chodili sme ho sem povzbudzovať a nezabudli sme ani teraz,“ povedal.

Žiarsky hokejový stánok sa mu zdá v porovnaní s inými útulný, podľa jeho slov je primeraný veľkosti mesta a spádovej oblasti.

„Dúfam, že sa tu nájde množstvo mladých hokejistov. Určite ich budem chodiť povzbudzovať,“ odkázal.

Po rokoch čakania

Na otvorenie prišla s dcérkou Angie aj Monika Blahová z Dolnej Ždane. Tá za hokejom často cestuje a zaujímajú ju aj medzinárodné turnaje.

„Je úžasné, že také malé mesto ako Žiar, má takýto športový areál, Viem to porovnať aj s inými štadiónmi. Ľudí môže tešiť najmä skutočnosť, že sa to po rokoch čakania a bojovania konečne podarilo,“ povedala a dodala, že ju potešila aj atmosféra otváracej slávnosti.

Miroslav Slašťan na štadión dorazil v drese HKM Zvolen, no budil pozornosť aj niečím iným, obuté mal totiž takzvané „kristusky“.

„Zima mi nie je,“ smial sa pri našom rozhovore.

Rekonštrukciu športoviska aj on privítal. „Je to krásny hokejový stánok, vidno, že sa tu odviedol kus roboty. Myslím si, že sa máme sa na čo tešiť, na druhú ligu, na zápasy. Ak mi to čas dovolí, určite budem chodiť povzbudzovať,“ povedal počas otvorenia športoviska.

