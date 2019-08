Práce na obnove kaplnky vo Svätom Antone pokračujú

31. aug 2019 o 9:37 TASR

SV. ANTON. Vo Svätom Antone v týchto dňoch pokračujú práce na obnove prícestnej barokovej Kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Objekt má aktuálne hotovú novú fasádu, nové kamenné časti, ktoré boli už rozpadnuté, a reštaurátori sa v týchto dňoch púšťajú aj do obnovy jej interiéru.

Ako priblížila Monika Maňkovská z oddelenia pamiatkovej obnovy Múzea vo Svätom Antone, s celkovou rekonštrukciou kaplnky sa začalo ešte v minulom roku. Realizovali sa výskumy - pamiatkový a reštaurátorský, a zhodili sa zavlhnuté omietky. Kaplnka sa totiž nachádza hneď vedľa cesty prvej triedy, dokonca pod jej úrovňou. Dlhé roky ju poškodzovala povrchová voda, ktorá spôsobovala jej vlhnutie.

Podľa Maňkovskej by však už mala byť do budúcnosti chránená. "Robili sa veľké odkopy, odrenážovala sa a aj terén, ktorý je pri kaplnke, sa vyspádoval tak, že by nemala voda robiť problémy," priblížila. Takisto podľa jej slov zvýšili múrik od cesty a kaplnku by mal v budúcnosti ochraňovať aj priehľadný plot.

Obnova interiéru

Reštaurátori sa v týchto dňoch zameriavajú na obnovu interiéru, kde sa nachádzajú fresky od Antona Schmidta. "Vo vrchnej časti sú fresky pomerne dobre zachovalé, v spodnej časti už boli veľmi deštruované," poznamenala Maňkovská s tým, že celková obnova objektu by mala byť hotová na jeseň tohto roka. Rekonštrukcia kaplnky vyjde podľa nej približne na 180.000 eur.

Kaplnka bola doteraz pre verejnosť uzatvorená. "Uvažujeme o tom, že v letných mesiacoch by mohla byť otvorená tak, že by nemohli ísť ľudia dovnútra, ale cez mrežu by aspoň videli dnu. Je tam nádherný oltár," dodala Maňkovská.