V Trnavej Hore majú problémy s pitnou vodou

Brzdí to aj výstavbu nových domov.

2. sep 2019 o 11:31 Iva Zigová

TRNAVÁ HORA. Z obce Trnavá Hora poslali obyvatelia hromadnú sťažnosť na nedostatočné zásobovanie pitnou vodou. Problémy hlásia najmä počas extrémnych horúčav vo vyššie položenej časti dediny.

„Nie je to nová situácia a v podstate ide o permanentný stav, keď v dôsledku nízkeho stavu vody vo vodojeme nachádzajúcom sa nad dolnou časťou obce, dochádza k sústavnému prerušovaniu zásobovania, ktoré sa prejavuje na viacerých uliciach,“ napísal v oficiálnom liste vodárom starosta Trnavej Hory Pavel Kravec.

V lete bez vody

Komplikácie v letných mesiacoch pociťuje aj Lenka Ihradská, ktorá býva v postihnutej časti obce.

„Nie je to nič príjemné, keď v lete aj pár dní ostanete odrezaní od vody. V takejto situácii k nám síce jazdia cisterny, no keď je človek v práci, ani o tom nevie. A keďže sa to deje hocikedy a bez varovania, človek si často nestihne nachytať vodu dopredu,“ okomentovala situáciu obyvateľka Trnavej Hory a zároveň obecná poslankyňa. Pripomenula tiež, že oveľa väčšie ťažkosti spôsobuje stav rodinám s malými deťmi. Problémom sú komplikovaná hygiena, pranie bielizne, ale v neposlednom rade aj chýbajúca základná možnosť schladiť sa v horúčavách.

Byty v nedohľadne

Obec pre opakujúce sa problémy odkladá aj zámer výstavby bytov, hoci vhodné miesto by pre ne našla.

„V dôsledku nedostatočného plnenia vodojemu obec už desať rokov nemôže postaviť nájomné byty, pretože vodárenská spoločnosť opakovane takúto výstavbu neodsúhlasila,“ adresoval vodárom ďalšiu výčitku starosta obce.

Avizujú prieskum

Vodári sa sťažnosťou Trnavohorčanov už zaoberali. Generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Vladimír Svrbický odkázal, že stav, v ktorom sa obyvatelia nachádzajú, ich mrzí.

„Naša spoločnosť však postupuje pri riešení v zmysle zákona a v zmysle ekonomických možností. Vzhľadom na obrovskú technickú, ekonomickú a časovú náročnosť pripravovaného projektu sa členovia predstavenstva rozhodli objednať hydrogeologický prieskum oblasti,“ odpovedal Svrbický s dôvetkom, že súčasné potrubie štyrikrát križuje cesty tretej triedy, trikrát potok, dvakrát železnicu a raz rieku Hron.

Prieskum by mal preto ukázať, odkiaľ by sa voda do súčasného vodojemu dala priviesť jednoduchšie a lacnejšie.