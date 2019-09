Rodáci sa stretnú polstoročie po zániku obce

Spomienkou na obec sú len Kostol svätého Vavrinca a malý cintorín v tesnom susedstve priemyselného parku.

4. sep 2019 o 21:01 Iva Zigová

HORNÉ OPATOVCE. Rodáci z dnes už zaniknutej obce Horné Opatovce sa opäť stretnú na miestach, kde žili oni a ich predkovia. Tentoraz sa tak stane pri príležitosti smutného 50. výročia úradného zániku obce, ktorá musela ustúpiť negatívnym vplyvom v tom čase novopostavenej hlinikárne.

Najskôr začali kapať včely a chorľavieť dobytok, neskôr sa však ekologická katastrofa prejavila aj na zhoršení zdravotného stavu obyvateľov. Tí sa napokon museli na základe nariadenia vlády vysťahovať. Ešte aj v deň oficiálneho zániku obce, 31. júla 1969, pritom v dedine bývalo 23 rodín a niektorí ju nechceli opustiť. „Ako sa hovorí, starý strom nepresadíš,“ hovoria pamätníci.

Pamätníci odchádzajú

Spomienkou na obec sú len Kostol svätého Vavrinca a malý cintorín v tesnom susedstve priemyselného parku. Tí, ktorí obec vymazanú z mapy nazývajú dodnes svojím rodiskom a domovom, sa každoročne stretávajú nielen na brigádach v kostole a pri úprave okolia.

„V lete sa pravidelne konáva prechod Gráfovskou dolinou spojený s omšou a v septembri je tradíciou stretnutie rodákov. To aktuálne bude výnimočné práve tým, že uplynulo polstoročie, ako Horné Opatovce zanikli,“ potvrdila predsedníčka občianskeho združenia Horné Opatovce Mária Kadlecová.

Hornoopatovčania sa zídu na omši vo svojom chráme v sobotu (7. 9.) o 10. hodine. V neskoršom programe vystúpia žiarski Seniori optimisti, rodák Štefan Skladan s prednesom poézie, folklórna skupina Pohronka zo Šášovského Podhradia, chrámový zbor Márie Magdalény z Lovčice – Trubína a ďalší.

„Ako čas pokročil, je nás stále menej, starší pamätníci nám pomaly odchádzajú a deti rodákov to už tak nezaujíma. Ten vzťah už nie je taký silný. Rozoslali sme ale množstvo pozvánok, preto veríme, že sa stretneme v hojnom počte,“ hovorí predsedníčka združenia.

Vežu čaká záchrana

Na organizáciu podujatia získalo združenie tri a pol tisíca eur od Banskobystrického samosprávneho kraja. Okrem iného ich využilo aj na vynovenie pamätníka v obci, ktorý približuje, ako dedina vyzerala v čase, keď zanikla.

„Na maketu sme dali urobiť nové čísla na domoch a po stranách bude legenda, z nej sa človek dozvie, v ktorom dome žila ktorá rodina,“ priblížila Kadlecová.

Do konca roka plánuje združenie aj opravu strechy veže Kostola svätého Vavrinca. Získalo na ňu 30-tisíc eur z grantového programu ministerstva kultúry.

„Po vojne do vrchnej časti veže niekto strieľal, je poškodená a tieklo cez ňu desiatky rokov. Hrozí, že by jej časť mohla spadnúť,“ opísala aktuálny stav predsedníčka združenia rodákov. Tá zároveň dodala, že pre najzákladnejší zásah, je práve „o päť minút dvanásť“.