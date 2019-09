Milovníci kúpania si vodu užijú aj v zime

Nebuďte smutní, že sa leto skončilo. Príležitostí zaplávať si budete mať dosť.

9. sep 2019 o 10:01 Kristína Mindáková

ŽIAR NAD HRONOM. Napriek tomu, že sa sezóna kúpalísk už skončila, niektoré prevádzky v Banskobystrickom kraji ponúkajú aj alternatívu na zimné kúpanie.

Oslovili sme niekoľko z nich s otázkou, ako vnímajú návštevnosť zariadení počas tohtoročnej sezóny a či chystajú pre návštevníkov novinky.

Vodný raj Vyhne

Sezónu vo Vodnom raji hodnotí starosta obce Vyhne Ervín Családi pozitívne. „Návštevníci si našli cestu v horúcich dňoch, ale využívali služby aj počas mierne horšieho počasia. Nepriaznivé počasie síce zapríčinilo pokles návštevnosti, ale skorou prípravou celého zariadenia na letnú sezónu sme zachytili teplé počasie dvoch posledných júnových týždňov, čo zmiernilo dopad celkovej porovnateľnej návštevnosti a ekonomického výsledku nevnímajúc,“ vysvetľuje.

Dodáva, že prvú septembrovú nedeľu využili návštevníci posledné horúce slnko a v hojnom počte sa zároveň aj rozlúčili s letnou sezónou vo Vodnom raji.

Od 2. septembra prešli na tzv. zimnú prevádzku s vonkajším výplavovým bazénom, saunou, masážami a využitím možných ostatných relexačno-športových aktivít.

„Čo sa týka budúcej sezóny a veľakrát avizovaného rozširovania prevádzky, v súčasnej dobe to finančne pokryť nevieme, pretože stále splácame úver jestvujúcej prevádzky. Plánujeme rozšírenie ponuky občerstvenia v hornej časti terasy, ako aj rozšírenie miest na ležanie,“ uzatvára.

Žiarske plážové kúpalisko

Tohtoročnú návštevnosť Plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom vníma vedúci prevádzky Igor Korbela ako priemernú. Hlavným dôvodom bolo nepriaznivé počasie počas niektorých dní. „Kvôli počasiu sme mali prevádzku aj zopár dní zatvorenú, tým pádom dosť klesla aj návštevnosť. Minulý rok naše služby využilo 28-tisíc návštevníkov a tento rok ich bolo približne o štyritisíc menej,“ poznamenáva.

Od polovice júna, keď bolo najteplejšie, zaznamenali rekordných 7300 ľudí. Plážové kúpalisko je podľa slov Korbelu uzavreté od 1. septembra. Alternatívou pre zimné obdobie bola doteraz krytá plaváreň, tú však rekonštruujú.

„Plaváreň je v súčasnosti uzavretá. Obnova by mala byť ukončená najskôr budúci rok. Aj plážové kúpalisko je zrelé na revitalizáciu, konkrétne bazénová časť, avšak momentálne na to financie nie sú,“ vysvetľuje s tým, že len nedávno investovalo mesto do rekonštrukcie štadióna a na rade je teraz plaváreň.

Kúpele Sklené Teplice

Termálne kúpalisko v Sklených Tepliciach, ktoré je súčasťou miestnych známych kúpeľov, sa teší obľube. Riaditeľka prevádzky Slavomíra Blahušiaková hovorí, že návštevnosť mali oproti minulému roku výrazne vyššiu.

„Kúpalisko je aj v súčasnosti stále otvorené, ale všetko záleží od počasia. Nachádza sa tu plavecký, detský a sedací bazén, ktorý má 42 stupňov. Výhodou je, že aj keď je pod mrakom, voda studená nie je,“ hovorí Blahušiaková.

Denne sú tieto bazény otvorené od 12. do 18. hodiny a ich prevádzku plánujú pravdepodobne aj v zime. Novinkou bude v budúcnosti prekrytie bazénov z dôvodu možnosti ich využitia počas celého roka a za každého počasia. „Chceli by sme sem dodať aj nové atrakcie ako kĺzačky a detské ihrisko, to však ešte prehodnotíme vzhľadom na veľkosť bazénov,“ poznamenáva.