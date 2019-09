Pohronie doma nestačilo ani na Nitru

Domáci tréner Rosinský priznal zaslúženú prehru. Nitra v tabuľke preskočila Pohronie.

15. sep 2019 o 10:46 Ján Ihracký

8. kolo

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC Nitra 0:3 (0:2)

GÓLY: 12. Šefčík, 30. Vrábel, 66. Ristovski

ROZHODOVAL: Očenáš, 1510 divákov, ŽK: 2 – 1

FK POHRONIE: Vantruba – Hrnčár, P. Jacko, Bartoš, Tesák, Mészáros (46. Mazan), Klec, Sedláček, Blahút (65. Kondrlík), Zachara (46. Pellegríni), Abrahám

FC NITRA: Šípoš – Kuník, Podhorin, Farkaš, Magda, Faško, Vrábel (55. Šimončič), Šefčík (79. Fabiš), Gatarić, Chobot (89. Štefanec), Ristovski

PRIEBEH ZÁPASU:

Vedenia v zápase sa v úvode ujali Nitrania. Obrana Pohronia zaspala, Šefčík si obhodil Vantrubu a otvoril skóre. V 15. minúte opäť domáci zaváhali a Chobot takmer pridal druhý gól. Na druhej strane sa po Tesákovom centri mohol presadiť Zachara, ale na loptu nedočiahol. V 28. minúte zakončil rýchlu akciu Nitry Ristovski, Vantruba musel byť na pozore. Čo nevyšlo Ristovskemu, vyšlo Vrábelovi, ktorý si po centri z pravej strany nabehol z druhej vlny a zakončil k žrdi. Ku koncu prvého polčasu mohol ešte skóre navýšiť Ristovski, no tretí gól ešte nepridal.

To sa udialo až v 66. minúte, keď zakončil rýchly brejk hostí a fakticky rozhodol zápas. Domáci si vážnejšiu príležitosť nevypracovali a tak z toho bola jasná záležitosť hosťujúcich Nitranov, ktorí si na cestu domov pribalili tri body.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Marián Süttö (tréner Nitry): Bol to pre nás dôležitý zápas i v kontexte toho, že sme oba tímy na chvoste tabuľky. Zodpovedne sme sa ne tento duel pripravili, v pohári cez týždeň sme sa rozstrieľali a v prvom polčase chlapci ukázali futbal, ktorý chceme hrať. V druhom polčase bola pasáž, s ktorou sme neboli spokojní, no každopádne víťazstvo je v tejto etape pre nás veľmi cenné, zrodilo sa po našom najlepšom výkone. Tri body nás veľmi tešia, zvíťazili sme zaslúžene.

Ján Rosinský (tréner Pohronia): Do zápasu sme išli s myšlienkou podať čo najlepší a najobetavejší výkon, ale hráčom sa to nepodarilo. Nitra nás predčila vo všetkých herných ukazovateľoch, či už po hernej ale i pohybovej stránke. Súper vyhral úplne zaslúžene. Góly však padli po našich veľkých individuálnych chybách. Pokiaľ sa ich nevyvarujeme, tak vždy nimi posadíme súpera na koňa a my sa dostaneme pod tlak. Pod týmto tlakom už hráči s menšími skúsenosťami nedokážu dobre futbalovo myslieť. To sa podpísalo i pod túto našu prehru.