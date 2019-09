Umelecká šperkárka zo Žarnovice má na konte významné ocenenia

Svojou nápaditosťou nadchla aj viacerých módnych návrhárov.

17. sep 2019 o 11:23 Kristína Mindáková

ŽARNOVICA. Vyrába šperky, ktoré sú neprehliadnuteľné. Okrem toho, že pracuje rukami, snaží sa tvoriť aj srdcom, čo sa odráža aj na jej rozmanitých výrobkoch.

Reč je o nepočujúcej umeleckej šperkárke Zuzane Búry Zliechovcovej, žijúcej v Žarnovici.

Svojej vášni sa venuje neúnavne už takmer sedemnásť rokov. Za svoju prácu získala množstvo rozličných ocenení.

Výrobe šperkov sa venujete roky. Ako ste sa k nej vlastne dostali?

Prvýkrát som k tomu „pričuchla“ na základnej škole vďaka svojej staršej sestre Vierke, ktorá študovala zlatníctvo a strieborníctvo. Tiež ma uchvátila krása kovu a jeho spracovania. Na sestrine prvé výrobky som pozerala s údivom, keď z neforemného kovu vyrobila nejaký základný tvar, napríklad obrúčku.

Vtedy sa vo mne vzbudila túžba vedieť vyhotoviť také krásne výrobky, aké boli propagované na škole a na rôznych umeleckých a šperkárskych výstavách, ktoré sme navštevovali. Je to už veľa rokov, no stále ma to nesmierne baví a robím to každý deň.

Študovali ste tento smer aj na nejakej umeleckej škole?

Áno. Študovala som v Kremnici na Škole úžitkového výtvarníctva - odbor zlatníctvo a strieborníctvo so zameraním na výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov, kde som aj zmaturovala. Výučný list v odbore rytec kovov som získala na Súkromnej umeleckej škole v Hodruši Hámroch.

Bakalárske štúdium som absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore technická mineralógia – gemológia. Následne som pokračovala na magisterskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov. Tieto vedomosti som tri roky využívala ako pedagóg na umeleckej škole.

Aby toho nebolo málo, tak pred pár týždňami som úspešne ukončila dvojročné externé štúdium v odbore zlatník a klenotník, opäť na súkromnej umeleckej škole v obci Hodruša Hámre.

Aké druhy šperkov vyrábate? Z akých materiálov?

V mojej ponuke je vidieť široké spektrum ručne vyrobených šperkov od klasických náušníc, prsteňov, náramkov, náhrdelníkov, brošní až po vlasové ozdoby ako sú kovové čelenky, venčeky a korunky. Pracujem s rôznymi kovmi, najčastejšie so striebrom, z ktorého môžete u mňa vidieť najviac vyrobených šperkov.

Tento materiál je totiž ľahko tvárny, dobre kujný, a to mi pri práci veľmi vyhovuje. Striebro je výborné aj pri ručnom odlievaní do organickej sépie. Šperkárske zlato, s ktorým v posledných týždňoch intenzívnejšie pracujem, je tiež kujné, ale, naopak, tvrdé. Je pre mňa veľkou výzvou i napriek tejto vlastnosti vyrobiť z neho tiež krásne umelecké šperky.

Pri výrobe vlasových ozdôb zas používam mosadz, lebo, povedzme si úprimne, také masívne až majestátne vlasové ozdoby ako sú venčeky a korunky, nemôžu byť z drahého kovu.

Pridržiavate sa aj módnych trendov?

Súčasný módny trend využíva vlasové ozdoby rôznych farieb. Najmä v lete je to biela, červená či žltá a k tomu aj farebne zladené iné doplnky, najmä náušnice alebo náramky. Pre mňa je však najkrajším materiálom v šperku prírodný minerál. Bez neho si šperk neviem ani predstaviť.

Majú prekrásne farby, tvary i brusy. Vďaka mojim štúdiám som sa dozvedela o ich vlastnostiach veľmi veľa a tieto vedomosti sa snažím aj prakticky využiť pri ich výbere do šperku a následnom zapracovaní do kovu, ktorý vyzdvihne nielen moju remeselnú zručnosť v šperkárskych technikách, ale aj samotný minerál.

Ako dlho trvá približne výroba šperku?

Všetko závisí od jeho tvaru, veľkosti či zložitosti. Je logické, že jednoduchý prsteň so zasadeným minerálom v strede vyrobím rýchlejšie ako čelenku s viacerými, pod ohňom zaspájkovanými motívmi.

A čo váš obľúbený kúsok?

Šperky sú veľmi osobným doplnkom, ktorý často vyjadruje filozofiu svojho nositeľa. Som veľmi rada, keď to môžem urobiť tak, aby bol zákazník spokojný a šperk reprezentoval jeho individuálnu osobnosť. Rada vyrábam akýkoľvek šperk, v každom je kus môjho ja, nad každým som strávila čas, aby bol čo najkrajší a spĺňal svoje poslanie.

Moje srdcovky sú však tie „špeciálne“ šperky, ktoré viem, že sa už druhýkrát nikdy neobjavia z dôvodu použitého minerálu ako prírodného originálu (druhý rovnaký nie je už možné získať). Tam pracuje moja fantázia naplno a snažím sa vyzdvihnúť krásu jedinečného minerálu čo najviac použitím rôznych umeleckých techník, ako aj ďalších sprievodných minerálov.

A obľúbené kúsky? Sú to tie, ktoré budú z nejakého osobného dôvodu stále u mňa, ku ktorým ma niečo viaže. Určite aj tie ocenené, aby mi pripomínali krásne chvíle.

Prezraďte viac o vašich úspechoch a projektoch.

Úspechov bolo naozaj hojne, čo si nesmierne vážim. Každý jeden ma niekam posunul. V začiatkoch boli moje úspechy späté najmä s umiestnením v súťažiach. Či to bolo počas štúdia na strednej a vysokej škole, keď som získala druhé miesto v profesionálnej slovenskej klenotníckej súťaži Tahitian Pearl Trophy 2005, prvé miesto Zlatá Fatima Junior 2006, popredné miesta v súťažiach Slovenský šperk 2007, Slovenský študentský šperk 2008, Slovenský obsidiánový šperk 2008 alebo medzinárodné súťaže v Taliansku Artista Segnalato 2012 a Troffeo „Perla Dell´Adriatico“ 2012.

Moje dielo – náhrdelník „Forest Secret“ sa ocitol na uznávaných šperkárskych výstavách, ako je Madrid Joya v Madride, Joya v Barcelone, Espaijoia tiež v Barcelone, a následne bolo dielo zverejnené v ročnom katalógu Joyería Contemporánea 2017 – 2018. Okrem mňa ako jedinej slovenskej šperkárky boli v katalógu okrem iných ešte práce dvoch uznávaných českých šperkárok. Toto je pre mňa doteraz najväčší úspech.

Spolupracujete aj s uznávanými módnymi návrhármi.

V posledných rokoch to bolo pri spoločných prezentáciách šiat a šperkov na módnych prehliadkach, ako sú Bratislavské módne dni s Jaroslavou Wurll Kocanovou, na svadobných výstavách a rôznych prehliadkach s Veronikou Kostkovou.

Rada spomínam na módnu prehliadku Košice Fashion Week, kde si diváci mohli pozrieť mojich 75 šperkov spolu s kabelkami od Dajany Rodriguez a so šatami od Jarky Wurll Kocanovej. Vlasové doplnky som dvakrát zapožičala na bratislavský benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, kde zdobili známe herečky, akými sú Ida Rapaičová, Gabika Dzuríková, Jana Valocká či Lucia Lapišáková.

Bola to pre mňa veľká česť, podobne ako aj tohtoročná prezentácia mojich šperkov v Rakúsku v krásnych priestoroch barokového zámku Halbturn. A novinkou je, že šperky z kolekcie Ethereal budú predstavené v Kuvajte. Výstava sa začne až v októbri a priznám sa, mám z toho už teraz motýliky v bruchu, ako to všetko dopadne.

Ako vašu prácu vnímajú vaši blízki?

To by ste sa museli opýtať ich. Moja mamina bola prvá, ktorá vedela, že sa mám uberať týmto smerom. Umeleckým záľubám sme sa so sestrou venovali od malička, takže jej nasmerovanie bolo správne. Moja sestra má podobné vzdelanie i záľubu a aj napriek mamičkovským povinnostiam si nájde čas na spoločné odkonzultovanie odborných otázok.

V rámci našej spoločnej značky ViZu art sa plánujeme aj naďalej venovať navrhovaniu a výrobe originálnych šperkov. Všetko je tak, ako má byť, túto prácu všetci moji blízki, vrátane môjho manžela, vnímajú ako moju veľmi dôležitú súčasť života. Teraz môžem len s radosťou povedať, že ďakujem za všetko, čo mám a teším sa, čo pekné mi ešte život prinesie, a to nielen v práci, ale aj v súkromí.