Klimatický štrajk sa rozhodli podporiť aj galérie

Tie budú fungovať celý deň bez elektriny.

20. sep 2019 o 15:25 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Aj oni sa stali súčasťou celosvetového klimatického štrajku, ktorý prebieha dnes, 20. septembra. Reč je o Galérii Jozefa Kollára a Galérii HIT v Banskej Štiavnici, ktoré vnímajú ako nevyhnutnosť podporiť tento významný deň.

A to konkrétne obmedzením používania elektriny počas celého dňa. Podľa slov umelkyne Lucie Tkáčovej s nápadom nepoužívať elektrinu prišiel tím Galérie HIT, ktorá v Galérii Jozefa Kollára hosťuje počas celého roka.

„Bez elektriny je budova celý dnešný deň. Je to gesto podpory pre celosvetový klimatický štrajk, pretože klimatická kríza sa týka všetkých ľudí na planéte. Preto si myslíme, že je dôležité, aby sa do tohto štrajku zapojili aj kultúrne inštitúcie,“ vysvetľuje Tkáčová s tým, že podmienky života na Zemi sa v blízkej budúcnosti drasticky zmenia a táto zmena postihne najmä chudobných ľudí, ktorí nemajú prostriedky odsťahovať sa do klimatických bunkrov na Novom Zélande.

Práve preto je podľa nej nevyhnutné konať hneď a snažiť sa vládu a politikov prinútiť, aby počúvali vedcov a prijali okamžité opatrenia na zmiernenie dopadu krízy. „Nemáme náhradnú planétu a táto naša je v plameňoch,“ poznamenáva.