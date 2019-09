Jozef Stümpel kapitánom žiarskych hokejistov. Verí, že si zahrá aj so synom

Hviezda v žiarskom drese chváli aj vynovený zimný štadión.

20. sep 2019 o 17:02 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Začiatok súťaže čaká nováčika v druhej hokejovej lige - HK MŠK Indian Žiar nad Hronom v sobotu proti Breznu.

Kapitánom Žiarčanov je 47-ročný Jozef Stümpel, ktorý má byť podľa slov trénera Pavla Igríniho oporou tímu.

"Moja úloha bude líderská," potvrdil na predsezónnej tlačovke samotný Stümpel s dôvetkom, ze aktuálne sa so svojimi spoluhráčmi spoznávajú. "Postupne si začíname veriť vo všetkom."

V kabíne sa z jeho pohľadu tvorí dobrá partia. Kapitán, ktorý má bohaté skúsenosti z NHL, je majstrom sveta zo švédskeho Göteborgu (2002) a v predchádzajúcich ročníkoch nastupoval za HK Dynamax 96 Nitra v tretej najvyššej súťaži, chce, aby si v Žiari zahrali aj domáci a mladí hráči.

Dôležité budú, samozrejme, aj výsledky. Cieľom začínajúceho klubu, ktorý našiel svoj domov na zrekonštruovanom a po desiatich rokoch opäť sprevádzkovanom zimnom štadióne v Žiari nad Hronom, je totiž postup do prvej ligy.

"Myslím si, že viacero miest a obcí by chcelo takýto hokejový stánok," pochválil vynovený štadión Stümpel.

"Hoci je to na amatérskej úrovni, je to profesionálna práca," ocenil nadšenie a snahu klubových funkcionárov pri naštartovaní klubu.

Skúsený hokejista by si mohol v Žiari zahrať aj so synom Oliverom, ktorý je súčaťou reprezentačného výberu do 18 rokov v 1. lige.

"Dúfam, že si spolu aj zahráme. Je to sen každého otca, aby si zahral so svojím synom," odpovedal na otázku, či sa naňho syn z Nitry do Žiaru príde pozrieť ako divák.

Vedenie žiarskeho klubu potvrdilo, že otec a syn Stümpelovci ako spoluhráči v majstrovskom zápase sú reálnym zámerom.