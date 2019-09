Šošoni nad sily Pohronia, Rosinský ocenil defenzívu svojho mužstva

Pohronie po deviatom kole ostáva na predposlednom mieste Fortuna ligy. Pred poslednou Senicou má náskok jedného bodu.

22. sep 2019 o 10:14 Ján Ihracký

9. kolo

MŠK Žilina – FK Pohronie 2:1 (1:0)

GÓLY: 4. Kaša, 55. Boženík – 78. Klec

ROZHODOVAL: Dohál, 2218 divákov, ŽK: 1 – 4

ŽILINA: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Sluka, Demiri, Káčer, Diaz (80. Vallo), Ďuriš (74. Bernát), Boženík, Jánošík (84. Kiwior)

POHRONIE: Vantruba – Mainge (80. Mészáros), Jacko, Tesák, M. K. Bartoš, Župa, D. Hrnčár, P. Mazan (68. Klec), Pellegrini, Blahút (86. Zachara), Abrahám

PRIEBEH ZÁPASU

Žilinčania hneď v úvode zápasu otvorili skóre. Po rohovom kope hlavičkoval Kaša a Vantruba bol bez šance. V 12. minúte mohol zvýšiť skóre Boženík, no ani na dvakrát strelou neupratal loptu do siete. Pri prvom pokuse pomohla hosťujúcemu brankárovi žrď. O tri minúty postupoval na brankára Holeca Blahút, prestreliť ho však nedokázal. Po polhodine hry opečiatkoval Boženík druhýkrát v zápase žrď, tentokrát po hlavičke.

V 52. minúte spálil obrovskú šancu Abrahám, žrď pomohla i Holecovi. Na druhej strane sa konečne pošťastilo skórovať Boženíkovi, keď dorážkou našiel odkrytú hosťujúcu svätyňu. Ten mohol skórovať aj v 73. minúte, no Vantruba skvele zasiahol. A tak udreli hostia, v 78. minúte parádnou strelou spoza šestnástky prekvapil Holeca exŽilinčan Klec. Bol to však posledný gól zápasu, a hoci Pohronie nesklamalo, domov sa vracalo naprázdno.

POVEDALI PO ZÁPASE

Jaroslav Kentoš (tréner Žiliny): Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, keď sme strelili Kašom po rohovom kope gól. Boli sme dominantní, rýchli, kombinační, mali sme ďalšie šance, ale škoda, že sme nestrelili ďalší gól. Herná prevaha nám bola na škodu, začali sme hrať pomalšie a chlapci sa dostali do komfortnej zóny. Súper hrozil z brejkov, začali sme podceňovať niektoré herné situácie, ktoré mohli dopadnúť aj horšie, ako sa stalo. Celkovo sme boli dominantní a utvorili sme si veľa šancí, myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené.

Ján Rosinský (tréner Pohronia): Na zápas sme sa pripravovali špecificky, pretože sme hrali na pôde vedúceho tímu tabuľky. Prišli sme do Žiliny s najhoršou obranou v lige, a preto sme chceli najmä v obrane ukázať istejší výkon. Domáci dominovali takmer počas celého zápasu, aj keď sme mali určité fázy, v ktorých sme dostali súpera pod tlak. Svoju úlohu zohrala aj herná kvalita súpera, ale musím vyzdvihnúť aj disciplinovaný a organizovaný výkon nášho mužstva. Z tejto stránky to bol asi náš najlepší výkon, ale bolo to na úkor ofenzívy. Aj napriek tomu sme dokázali streliť gól. Domácim gratulujem k víťazstvu a myslím si, že ešte budú dlhší čas na čele súťaže.