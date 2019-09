REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej po siedmu ligu

Podrobný prehľad víkendového futbalového diania.

23. sep 2019 o 16:26 Vladimír Širáň

III. LIGA

Rakytovce – Nová Baňa/ZC 1:1 (0:0)

Góly: 72. T. Duvnjak - 60. D. Urgela, R: Richard Halfar, 100 divákov, ŽK: 38. Marek Gašpar

DOMÁCI: J. Vaník - T. Duvnjak, P. Bača, M. Pavlík, M. Konder, O. Ďurta (63. P. Solivajs), M. Hudek, P. Telúch, M. Gašpar, L. Pšida, D. Kohút

HOSTIA: V. Shevchuk - M. Vlčko, L. Nitško, D. Vozár, T. Tužinský, D. Urgela, D. Majerčík (46. B. Lenard), L. Štefanka, M. Laurov, S. Čierťaský, J. Blahút (88. N. Milošević)

Úvod zápasu patril domácim futbalistom, už po troch minútach našiel Bača Telúcha no ten z uhla mieril len do brankára hostí. V 18. minúte podnikli domáci peknú akciu, Bača opäť posunul na Telúcha, ten sa neulakomil prihral voľnému Hudekovi, ktorý z piatich metrov poslal loptu len do hosťujúceho Shevchuka. Od tohto momentu ako keby sa domáci vytratili z trávnika a šance si vytvárali hostia. V 22. minúte po zisku lopty v brejku sám nikým neatakovaný Tužinský poslal loptu vedľa domácej brány. V 28. minúte rútil na domáceho Vaníka sám Štefanka, loptu si však pri kľučke okolo brankára posunul ďaleko a jeho následný pokus zablokoval domáci Pšida. V 31. minúte po centri Blahúta hlavičkoval sám Čierťanský no lopta letela nad rakytovskú bránu.

Druhý polčas začali opäť šancou domáci futbalisti po prihrávke Duvnjaka sa vo výbornej šanci ocitol Bača, no jeho strelu zblokoval na roh hosťujúci Nitško. V 53. minúte sa z priameho kopu zastreľoval Urgela, jeho strelu Vaník vyrazil. V 60. minúte, po ďalšom priamom kope a teči jedného z hráčov v múre však už lopta z kopačky Urgelu skončila v domácej sieti 0:1. O dve minúty neskôr mohli hostia už viesť o dva góly, no po brejku mieril Čierťaský z uhla iba do nôh Vaníka. Domácim sa podarilo vyrovnať z ojedinelej akcii v 72. minúte, keď Telúch našiel v pokutovom území Duvnjaka a tento chorvátsky legionár si otvoril strelecký účet v rakytovskom drese 1:1. V 79. minúte zastavil v pokutovom území Kohút nedovolene hosťujúceho futbalistu a Žarnovica mala výhodu pokutového kopu, lenže Laurov poslal loptu vedľa domácej brány. V 82. minúte mohol o zisku troch bodov pre domácich rozhodnúť Solivajs, ktorého našiel krížnym pasom Kohút, no domáci futbalista síce dokázal prelobovať hosťujúceho brankára ale aj bránu a tak sa v zápase slabej úrovne body spravodlivo delili.

Čadca – L. Štiavnica 1:2

Zvolen – Martin 0:0

R. Sobota – Kalinovo 0:1

Bánová – Námestovo 1:0

O. Veselé – Krásno nad Kys. 1:1

Kováčová – Lučenec 2:0

L. Hrádok – Fiľakovo 1:1

1. Martin 8 6 2 0 25:6 20

2. Bánová 8 6 1 1 15:4 19

3. Kalinovo 8 5 1 2 10:8 16

4. Zvolen 8 5 1 2 8:7 16

5. Kováčová 8 5 0 3 15:10 15

6. Fiľakovo 8 4 2 2 17:7 14

7. O. Veselé 8 4 2 2 10:8 14

8. L. Hrádok 8 3 2 3 12:10 11

9. Námestovo 8 3 1 4 7:8 10

10. L. Štiavnica 8 3 1 4 10:13 10

11. Krásno nad Kys. 8 2 4 2 9:12 10

12. Lučenec 8 2 1 5 5:13 7

13. Rakytovce 8 1 3 4 9:14 6

14. Nová Baňa/ZC 8 1 3 4 6:17 6

15. Čadca 8 1 0 7 4:17 3

16. R. Sobota 8 0 2 6 6:14 2

V. LIGA

B. Štiavnica – Selce 6:1 (1:1)

Góly: 6. a 80. M. Kminiak, 49., 52. a 70. D. Kalíšek, 64. R. Chmelina - 42. J. Smatana, R: Peter Bátory, 55 divákov, ŽK: 24. Oliver Križo, 20. Ivan Javorský, 54. Marek Fridrich

DOMÁCI: J. Jurica - M. Turkota, A. Santoris, P. Ondrík (88. P. Nedorosčík), J. Beňo, R. Chmelina, Nino Barák, T. Šima (78. M. Drexler), I. Javorský, M. Kminiak, D. Kalíšek (89. Miroslav Hudák)

HOSTIA: C. Faltáni - M. Blaško (58. M. Číž), Matúš Mesík, R. Radoš, J. Strečok, J. Smatana, O. Križo, M. Považanec, M. Fridrich, J. Kľačan (46. F. Koctúr), Jakub Mesík (66. P. Matonok)

Domáci hráči vstúpili do zápasu s cieľom vyhrať a to sa im začalo napĺňať už v 6. minúte, keď sa presadil domáci kanonier Kminiak. Domáci jednogólové vedenie držali, hostí nepúšťali do gólových šancí, no aj tak pred koncom prvého polčasu dokázali hráči Seliec vyrovnať. V druhom polčase bol v jasnej réžii domácich a gólový koncert načal už v 49. minúte nezvyčajný strelec Kalíšek. Už o tri minúty pridal svoj druhý gól Kalíšek a domáci viedli o dva góly. Domáci aj naďalej diktovali tempo hry a pridávali ďalšie góly. Keď v 70. minúte zavŕšil Kalíšek hattrick, tak o víťazovi bolo rozhodnuté. V závere zápasu stanovil na konečných 6:1 opäť Kminiak a svojim gólom dal bodku za výborným výkonom domáceho mužstva.

NINO BARÁK

Lovča – Lad. Vieska 1:1 (1:0)

Góly: 20. Michal Páleník - 76. P. Hanus (z 11m), R: Michal Hlaváčik, 365 divákov, ŽK: 75. Michal Páleník, 42. Tomáš Macejko, 52. Milan Mokrý, 64. Peter Šebeň, 59. Jozef Arvaj

DOMÁCI: B. Pavol - Michal Páleník, M. Debnár, P. Magula, M. Budinský, D. Beňo, František Páleník, M. Ondrík (66. M. Bien), P. Šebeň, A. Urgela, M. Orság (81. R. Neuschl)

HOSTIA: V. Číž - R. Benča, T. Macejko, J. Repiský (73. R. Müller), E. Škriniar, P. Hanus, L. Kováč, M. Mokrý, R. Henžel (78. R. Hudec), J. Arvaj (70. T. Janšík), J. Dobrota (86. J. Lepšík)

Úvod zápasu bol v réžii domáceho mužstva, ktoré si vypracovalo viac gólových šancí, ale premeniť sa im ich nepodarilo. Domáci mali aj výhodu pokutového kopu, ale sám faulovaný Orság svoj pokus poslal nad bránu. Lovčanov ani tento okamih nezabrzdil a z rohového kopu poslal loptu do brány Michal Páleník a otvoril skóre zápasu. Do konca polčasu sa nič vážnejšie nestalo, a tak do kabín sa išlo za stavu 1:0. V druhom dejstve prevzali iniciatívu hostia, vypracovali si šance a po faule v pokutovom území mali aj hostia výhodu pokutového kopu. Hanus svoj pokus premenil a vyrovnal skóre zápasu. Vo vyrovnanom derby zápase sa zrodila zaslúžená remíza, ktorú poznačila nepríjemná zrážka dvoch hráčov, po ktorej musela zasahovať záchranná služba.

FRANTIŠEK PÁLENÍK

Bacúch – Lieskovec 2:1

Brezno – Jakub 10:2

Hrochoť – Priechod 3:2

Krupina – H. Nemce 1:3

Sásová – D. Niva 2:2

1. Bacúch 8 7 1 0 17:5 22

2. H. Nemce 8 6 0 2 20:9 18

3. Priechod 8 5 0 3 19:18 15

4. Hrochoť 8 5 0 3 13:13 15

5. Lad. Viesk 8 3 4 1 15:11 13

6. Selce 8 4 1 3 18:15 13

7. Brezno 8 3 3 2 24:13 12

8. Lieskovec 8 3 2 3 17:9 11

9. B. Štiavnica 8 2 3 3 22:17 9

10. Jakub 8 3 0 5 18:30 9

11. Krupina 8 2 1 5 13:19 7

12. Lovča 8 2 1 5 15:22 7

13. Sásová 8 0 4 4 4:14 4

14. D. Niva 8 0 2 6 7:27 2

VI. liga

Slaská – Lovčica-Tr. 2:5 (0:3)

Góly: 50. Pavol Vrtík (vl. gol), 84. P. Trenčan - 2., 34., 56., 88. a 40. A. Beňo (1 z 11m), R: Anton Oslanec, 300 divákov, ŽK: 53. Pavol Vrtík

DOMÁCI: R. Ertl - P. Hric (80. P. Trenčan), R. Heško, V. Golha, J. Rozenberg, R. Lalo, H. Weiss (84. O. Goral), M. Koník, J. Futák, L. Bahno, L. Husár

HOSTIA: R. Bača - M. Kapusta, Ludvik Janek, S. Benko (84. Jakub Janek), M. Tinák, Michal Macko (56. Pavel Macko), M. Kukučka (68. Martin Vrtík), P. Nociar, A. Beňo, Pavol Vrtík (53. A. Struhár), M. Fabian (62. D. Lenhart)

V Slaskej sa za slnečného počasia a pred peknou diváckou kulisou zrodil trošku krutý výsledok pre domácich. Domáci hráči mali počas zápasu miernu prevahu, ale boli to hostia, ktorí z rýchlych protiútokov strieľali góly. Slaská svoje šance nepremenila a do tabuľky si nepripíše žiadne body.

PETER HRIC

H. Ves – Hodr.-Hámre 2:0 (2:0)

Góly: 9. M. Petro, 27. M. Mecele, R: Milan Macurák, 158 divákov, ŽK: 61. Mário Stančík, 45. Samuel Žabka, 45. Peter Kašiar

DOMÁCI: M. Mikula - M. Tichý (46. M. Kubík), J. Lupták, R. Hric, D. Horváth, I. Hovorič, J. Haluška, S. Žabka (87. P. Urgela), M. Mecele (86. Tomáš Neuschl), Bystrík Neuschl, M. Petro (79. V. Širáň)

HOSTIA: Peter Danko - M. Kramár, T. Laurov, Michal Danko, M. Búry, M. Stančík, J. Kocian, P. Kašiar (72. M. Barborík), V. Pleško, D. Tisovský, D. Karakačanov

Obidve mužstvá nastúpili na zápas v oklieštenej zostave a to bolo v zápase aj vidno. Ujať vedenia sa mohli domáci, ale strela Neuschla opečiatkovala žrď hosťujúcej brány. Čo sa nepodarilo Neuschlovi, napravil Petro a poslal domácich do vedenia. Hostia mohli vyrovnať, keď hrozili najmä zo štandardných situácii, ale ani jedna šanca neskončila v domácej bráne. Domáci sa v 27. minúte znovu presadili, keď krížnou strelou v pokutovom území prekonal brankára hostí, sviatočný strelec Michal Mecele. V druhom polčase sa domáci zamerali na pozornú obranu, s cieľom neinkasovať a to sa im aj darilo. Hostia sa proti domácej obrane nedokázali presadiť a tak výsledok z prvého polčasu ostal nezmenený a domáci si pripísali ďalšie tri body.

MICHAL MECELE

V. Lehota – J. Lehota 2:5 (1:1)

Góly: 31. V. Cibiri (z 11m), 82. F. Tisovský - 12. T. Bodor, 61. Dušan Karásek, 69. P. Abrahám, 73. M. Kačák, 75. I. Štefanovič, R: Ján Blahút, 50 divákov, ŽK: 7. Kristián Ďatko, 37. Stanislav Kicko, 44. Dominik Majerský

DOMÁCI: L. Haspra - K. Ďatko, V. Cibiri, Martin Víglaský, D. Majerský, M. Mašír, J. Polc, Tomáš Adamec (45. R. Gašpar), Maroš Adamec, F. Tisovský, S. Šmondrk

HOSTIA: F. Madluška - R. Kúštik, Marián Karásek, S. Kicko, M. Rozenberg, R. Herinek, M. Kačák, Dušan Karásek, T. Bodor (55. D. Koneracký), M. Tóth, P. Abrahám (71. I. Štefanovič)

Zápas dvoch Lehôt skončil lepšie pre Janovu. Vedenia sa ujali hostia, ale domáci do polčasu dokázali vyrovnať a do druhého dejstva sa išli za stavu 1:1. V druhom polčase hostia za štrnásť minút rozhodli o svojom víťazstve, keď sa postupne presadil Dušan Karásek, Abrahám, Kačák a Štefanovič. V závere zápasu kozmeticky upravil výsledok Tisovský.

DUŠAN KARÁSEK

Repište – Bzenica 3:0 (0:0)

Góly: 46. D. Ceplák, 71. Pavel Ulbrík (z 11m), 77. Ľuboš Ulbrík, R: Jozef Dvorský, 72 divákov, ŽK: 30. Lukáš Krahulec, 59. Miroslav Leba

DOMÁCI: V. Gašpir - L. Krahulec, M. Krátky (45. Pavel Ulbrík), A. Hurta, M. Slaný, D. Ceplák, Ľuboš Ulbrík, M. Kmeť, M. Kordík, M. Vincúr (78. M. Ruisl), M. Karvaš

HOSTIA: M. Považan - M. Leba (64. L. Šušoliak), Patrik Meliš, Adam Kliman, Marián Kliman, Miroslav Meliš, Daniel Kliman, L. Rybár, A. Kršák (45. R. Erhardt), Marek Demko (74. S. Mazúr), Richard Demko (63. Adam Meliš)

Zápas bol od začiatku vyrovnaný a odohrával sa predovšetkým medzi šestnástkami. Domáci mali dve šance, ktoré nevyužili, hostia nastrelili brvno a tak sa tak 1 polčas skončil bez gólov. 2 polčas sa začal šťastne pre domácich, keď vysoká strela Denisa Cepláka zapadla pod brvno brankárovi, ktorému zasvietilo slnko. Od tohto momentu hostia pridali a boli lepším mužstvom, no vyrovnať sa im nepodarilo. Naopak po nešťastnej ruke hostí domáci pridali 2 gól z penalty. Na konci ešte dali domáci tretí gól, keď sa po štandardnej situácii presadil Ľuboš Ulbrík. Treba povedať, že 3:0 je pre hostí krutý výsledok, pretože podali veľmi dobrý snaživý výkon.

MARTIN SLANÝ

Prenčov – Lutila 5:3 (1:0)

Góly: 22. a 80. T. Hrdlička, 50. Andrej Chovan, 70. Martin Chovan, 74. Šimon Beňovic - 74. a 47. R. Majer (1 z 11m), 85. R. Kanina, R: Stanislav Pružina, 40 divákov, ŽK: 60. Marek Hric, 66. Peter Blahút, 89. Patrik Kopčan

DOMÁCI: J. Herold - Filip Blahút, Michal Blahút, Andrej Chovan, Rastislav Blahút, Peter Blahút, Z. Weber, Šimon Beňovic, M. Halát, Martin Chovan, T. Hrdlička

HOSTIA: J. Vittek - R. Kanina, Marek Hric, Patrik Karásek, T. Spodniak (46. P. Kopčan), T. Kollár, Matúš Hric, T. Krnčok, M. Dubina, M. Pavlove, P. Rečlo (46. R. Majer)

Domáci Prenčov konečne ukázal svoju silu, dokázal premeniť gólové šance a zaslúžene vyhral. V slušnom a dobrom zápase bol najslabším článkom rozhodcovská dvojica.

KAMIL CHOVAN

Brehy – Hliník nad Hr. 2:0 (1:0)

Góly: 23. J. Rajnoha, 69. M. Šlavka (z 11m), R: Jozef Šipkovský, 70 divákov, ŽK: 70. Filip Šálka, 57. Ivan Kaprálik, 77. Jaroslav Mališ

DOMÁCI: B. Kosec - Michal Polc, S. Holý, Marián Polc (84. J. Gaži), F. Šálka, T. Kicko, M. Kováčik, Š. Vozár, P. Alexandrovič Horbov, M. Šlavka, J. Rajnoha (46. M. Brodziansky)

HOSTIA: T. Sámel - M. Glezgo, J. Fehérpataky, M. Ziman (76. J. Mališ), M. Dekiš, Š. Krčmárik, J. Pinka, Š. Francz (63. I. Minyu), J. Tatár, J. Valach (46. I. Kaprálik), M. Brašeň (46. V. Tököly)

V zápase dvoch vyspelých celkov, ktoré bojovali o druhé miesto v tabuľke sa hral zápas vo vysokom tempe a domáci už v 4. minúte nastrelili brvno hosťujúcej brány. Domáci aj napriek tomu, že im chýbalo päť hráčov základnej zostavy hrali pekný kombinačný futbal a dokázali si vypracovať gólové šance, ktoré nevyužili. Zlom prišiel v 23. minúte, keď brankár hostí nešťastne nastrelil domáceho útočníka a lopta skončila v bráne. Hostia si v prvom polčase vypracovali len jednu šancu, ktorá však gólom neskončila a tak sa do šatní išlo za najtesnejšieho stavu 1:0. Do druhého polčasu nastúpili hostia s cieľom vyrovnať, ale domáca obrana bola pozorná a mužstvo Brehov hralo na rýchle protiútoky. V 69. minúte sa im brejková situácia vydarila a v pokutovom území bol faulovaný Horbov a z následného pokutového kopu zvýšil Michal Šlavka. Do konca zápasu domáci pozornou obranou nepripustili hosťom streliť kontaktný gól a tak si pripísali ďalšie zaslúžené víťazstvo.

JOZEF BAKOŠ

Tek. Breznica – Tr. Hora 3:0 (2:0)

Góly: 19. a 66. J. Říha, 29. T. Bielik, R: Roman Debnár, 35 divákov, ŽK: 12. Michal Drgoňa, 88. Jozef Kruľák, 41. Patrik Mikuška, 84. Ľudovít Lauko, ČK: 88. Patrik Mikuška

DOMÁCI: M. Gaži (46. R. Mišík) - M. Drgoňa (59. Adam Lauko), J. Forgáč (74. O. Varholík), J. Kruľák, B. Jackuliak (77. T. Škvarka), I. Šebo, T. Bielik, P. Mikuška, I. Daniš (46. J. Žembery), J. Říha, Ľudovít Lauko

HOSTIA: P. Kraják - M. Bílek (66. E. Klačanský), J. Murphy, L. Urgela, M. Švihorík, S. Strmeň, A. Forgáč, D. Karvaš, P. Miklas (51. M. Walker), M. Borgoň (65. L. Króner), B. Mikloš

V peknom slnečnom počasí sa hral dobrý futbal. Domáci sa do hostí zahryzli od prvej minúty a v 12. minúte už bolo 1:0, keď sa presadil Říha. V 30. minúte po strele Lauku a dorážke Bielika bolo 2:0. Celý prvý polčas domáci dominovali a vytvorili si množstvo šancí, ale hosujúci brankár chytal výborne. V druhom dejstve domáci kontrolovali hru a v 65. minúte zvýšili domáci svoje vedenie, keď Bielik vysunul Říhu a ten sa nemýlil. Hostia hrozili len z brejkov. Pri jednom bol v pokutovom území faulovaný útočník hostí a nariadenú penaltu zneškodnil domáci brankár, ktorý nedovolil zmenu skóre a tak sa zápas skončil zaslúženou výhrou domácich. MICHAL HOMOLA

1. Horná Ves 8 7 0 1 35:6 21

2. Brehy 9 5 3 1 23:10 18

3. Hliník nad Hr. 9 5 2 2 18:14 17

4. Repište 9 4 4 1 20:4 16

5. Voznica 8 4 2 2 20:15 14

6. Hodr. - Hámre 8 4 2 2 14:10 14

7. J. Lehota 8 4 1 3 15:11 13

8. Lutila 8 4 1 3 16:14 13

9. Prenčov 9 4 1 4 23:25 13

10. T. Breznica 9 3 2 4 16:17 11

11. Lovčica – Tr. 8 3 1 4 13:19 10

12. Bzenica 8 2 3 3 8:14 9

13. V. Lehota 8 2 0 6 19:22 6

14. Slaská 8 0 2 6 7:26 2

15. Tr. Hora 9 0 0 9 5:45 0

Program 9. kola

29.9 15:00 Hliník nad Hr.-Slaská, Tr. Hora – Brehy, Lutila, Tek. Breznica, Bzenica – Prenčov, J. Lehota – Voznica, H. Ves – V. Lehota, Lovčica-Tr. – Hodr.-Hámre

VII. LIGA

N. Baňa – O. Grúň 1:0 (0:0)

Góly: 75. M. Fabiankovič, R: Juraj Mokáň, 40 divákov, ŽK: 83. Michal Michálik, 19. Rudolf Števkov, 49. Marek Štrbo, 56. Tom Volentier, ČK: 61. Milan Žoltický, 61. Marek Lempochner

DOMÁCI: D. Strieška - T. Mezö (88. Lukáš Forgáč), D. Kollarovič, M. Fabiankovič, J. Martiš, M. Lempochner, Tomáš Forgáč, M. Beňo, M. Štrbo, P. Kováč (66. M. Holý), F. Mlinka

HOSTIA: A. Sitarčík - M. Michálik, M. Žoltický, M. Štefanča, R. Števkov, M. Štefanka, J. Kotrla, P. Valenta (88. M. Maslen), T. Volentier, S. Šurianský (80. Dávid Miček), M. Michalov

Zápas bol od úvodných minút vyrovnaný. Obe mužstva si vypracovali gólové šance, ale hostia nepremenili ani jednu, zatiaľ čo domácim sa podarilo premeniť zásluhou Fabiankoviča. Duelu by viac svedčila remíza, ale domácim priala viac šťastená a pripísali si všetky body.

MICHAL FABIANKOVIČ

Hr. Dúbrava – Jastrabá 1:3 (1:2)

Góly: 40. Michal Dúbravský - 16. a 23. Lukáš Hric, 53. J. Weis, R: Juraj Knap, 45 divákov

DOMÁCI: P. Kocún - Peter Dúbravský, D. Mališ, J. Paraj, J. Cibula (59. M. Bugár), T. Gömöry, V. Murgaš, T. Ihring, E. Gregáň (61. E. Slovák), Michal Dúbravský, Z. Bezdeda

HOSTIA: D. Vozár - L. Gocník (62. I. Kochol), Jakub Rafaelis, Jozef Hric, P. Barboriak, M. Hrmo (46. J. Weis), Lukáš Rafaelis, Richard Bajnok (78. V. Kollár), Lukáš Hric, J. Janúch, I. Haško

Ihráč – Prochot 3:3 (1:2)

Góly: 41. a 60. J. Kubík, 80. J. Piatrik - 1. T. Benko, 16. Peter Rosenberg, 82. A. Dedík, R: Milan Pecher, 30 divákov, ŽK: 70. Peter Rosenberg, 35. Matej Kapusta

DOMÁCI: M. Kollár - V. Kysel, M. Ceplák (57. R. Krpelan), Martin Gajdoš, J. Sklenka (46. J. Piatrik), J. Slašťan, Ľubomír Gajdoš, M. Koniar (46. M. Kapusta), M. Ivan, J. Kubík, A. Trokšiar

HOSTIA: R. Vívoda - I. Bajnok, M. Rosengerg, Marek Rosenberg (46. M. Bugár), M. Rozenberg, T. Benko, Tomáš Rosenberg, A. Dedík, M. Paučo, Peter Rosenberg, Z. Kmeť

Domáci hráči pokazili prvý polčas, keď sa dopustili zbytočných chýb , ktoré hostia potrestali gólmi. Ešte do polčasu však dokázali výsledok korigovať na 1:2. Po zmene strán domáci dostali súpera pod tlak a dočkali sa vyrovnania. Tento gól domácich nakopol a začali si vytvárať gólové šance, ktoré nepremenili a tak prišiel trest v podobe gólu hostí. Aj na tento gól domáci dokázali odpovedať peknou strelou spoza šestnástky a tak bolo skóre opäť vyrovnané. V závere zápasu sa dostal hosťujúci útočník do samostatného nájazdu ale prekopol bránu. V zápase bohatom na gólové šance sa teda zrodila remíza.

JÁN KUBÍK

Prestavlky – St. Kremnička 4:1 (3:0)

Góly: 12., 20. a 78. E. Barbora, 36. A. Kováč - 50. R. Palík, R: Maroš Barboriak, 50 divákov, ŽK: 59. Róbert Palík, 79. Erik Barbora, ČK: 88. Róbert Palík

DOMÁCI: B. Číž - M. Môcik, J. Sedliak, A. Barboriak, P. Škopec (51. P. Kukučka), P. Truban (60. Martin Haring), A. Matonok, S. Jozef Galbavý, B. Ginič (84. Jakub Haring), E. Barbora, A. Kováč (80. Z. Záhorec)

HOSTIA: M. Barboriak - Filip Mezei, A. Di Carlo, J. Dovčík, R. Pobežka, T. Nemčok, D. Palenčár, S. Marković, R. Palík, M. Paller, Matej Mezei

Domáci sa do súpera zahryzli a už v 12. minúte otvoril skóre Erik Barbora, ktorý o desať minút pridal aj druhý gól a domáci viedli 2:0. Domáce mužstvo dobre kombinovalo a malo hru plne pod kontrolou, čoho vyvrcholením bol tretí gól domácich, keď domáci útočník Krásne preloboval hosťujúceho brankára. V druhom polčase začali lepšie hostia, keď v 50. minúte si krásne nabehol hosťujúci stopér a presne zakončil. Od tohto momentu sa domáci opäť prebrali a v 78. minúte pridali štvrtý gól, keď si pekne nabehol Erik Barbora a zavŕšil hattrick. Víťazstvo domácich je plne zaslúžené, čo ocenili aj domáci fanúšikovia búrlivým potleskom.

JÁN ABRAHÁM

Kremnica – Pitelová 2:1 (1:1)

Góly: 32. T. Moravčík, 76. M. Chladný (z 11m) - 37. Tomáš Ponický (z 11m), R: Ivan Hromník, 100 divákov, ŽK: 39. Tomáš Chrien, 37. Andrej Ondrejka, 37. Jakub Sklenka, 61. Tomáš Moravčík

DOMÁCI: P. Širáň - M. Wollner, T. Chrien, M. Chladný, J. Kvoriak, A. Ondrejka, M. Schmidt, P. Bielik, M. Krajčík, T. Moravčík (80. A. Beníček), L. Svitok (45. M. Kapšo)

HOSTIA: J. Forgáč - M. Čiliak, M. Kukučka, M. Kováč (86. R. Tőrők), S. Spišiak (63. J. Beňo), Filip Ponický (35. J. Egyed), J. Mališ, Tomáš Ponický, J. Sklenka, M. Siekela, M. Henžel

Kremnica bola v zápase lepším mužstvom, ale svoje šance nedokázala premeniť. Zachraňovať všetky tri body musel v 76. minúte Chladný z pokutového kopu. Za predvedený výkon oboch mužstiev je výhra domácich zaslúžená.

MARTIN KAPŠO

Rudno nad Hr. - Vyhne 1:3 (0:2)

Góly: 54. R. Hanák - 32. M. Lupták, 38. S. Kirschner, 47. M. Zuberník, R: Štefan Bajnok, 50 divákov, ŽK: 5. Andrej Dudek, 89. Ľudovít Hankovič, 86. Adam Dobrík, 76. Michal Budinský, 72. Mário Čiliak, 18. Michal Ukrop, ČK: 80. Andrej Dudek, 40. Michal Ukrop

DOMÁCI: Martin Furda - A. Dudek, Peter Furda, E. Mihálik (89. A. Kršiak), A. Dobrík, M. Budinský, R. Krátky, P. Balážik (61. M. Polc), M. Poliačik, J. Urblík, R. Hanák

HOSTIA: M. Prokaj - J. Durbák, D. Judák, Ľ. Hankovič, J. Vanko, S. Kirschner (82. L. Šima), M. Čiliak, M. Lupták, M. Ukrop, L. Paller (58. M. Križan), M. Zuberník (84. S. Babic)

Domáci odohrali neskutočne zlý zápas, bez pohybu a myšlienky. Tri veľké chyby obrany a brankára rozhodli o zápase. Hostia umnou hrou si výsledok postrážili a odvážajú si všetky tri body. Domáci hráči aj napriek zlému výsledku gratulujú svoju spoluhráčovi Adamovi Dobríkovi, ktorý urobil životný “prestup“ do zväzku manželského.

MIROSLAV DUDEK

1. Vyhne 8 7 1 0 30:5 22

2. Rudno nad Hr. 8 5 2 1 20:8 17

3. Kremnica 8 4 3 1 27:10 15

4. St. Kremnička 8 4 2 2 17:17 14

5. N. Baňa 8 3 2 3 14:18 11

6. Prestavlky 8 2 4 2 16:16 10

7. Prochot 8 2 3 3 16:21 9

8. Ihráč 8 1 5 2 19:18 8

9. O. Grúň 8 2 2 4 12:17 8

10. Jastrabá 8 1 4 3 14:19 7

11. Pitelová 8 1 2 5 13:18 5

12. Hr. Dúbrava 8 1 0 7 8:39 3

Program 9. kola

28.9 15:00 St. Kremnička – Kremnica 29.9 13:00 Pitelová – Rudno nad Hr. 15:00 Vyhne – Hr. Dúbrava, Prochot – Prestavlky, O. Grúň – Ihráč, Jastrabá – N. Baňa