Svet zdravia a kraj sa o nemocnici stále nedohodli. Pre ľudí žiadny termín nemajú

Samosprávny kraj a Svet zdravia rokujú o budúcnosti žiarskej nemocnice cez právnikov. Ich názory sa rôznia.

24. sep 2019 o 9:30 Ivana Zigová

Firma chce zrekonštruovať a dostavať monoblok. Bez dohody s krajom ako s vlastníkom areálu to ale nejde. Termín zatiaľ ani jedna zo strán nekonkretizovala. (Zdroj: Iva Zigová)

ŽIAR NAD HRONOM. Nedostatok súkromia vo viaclôžkových izbách, na pohľad neprívetivé prostredie monobloku, ktorého základy položili pred viac ako 60 rokmi, či stále nedostavaný pavilón B. To sú najčastejšie výhrady návštevníkov žiarskej nemocnice, ak vynecháme hodnotenie samotnej zdravotnej starostlivosti a personálu.

Hoci predaj rozostavaného pavilónu B odobrili banskobystrickí krajskí poslanci ešte na jeseň v roku 2016, k naplneniu ich rozhodnutia nikdy nedošlo.

Spoločnosť Svet zdravia, ktorá všeobecnú nemocnicu v majetku Banskobystrického samosprávneho kraja prevádzkuje, od zámeru kúpiť a dostavať budovu ustúpila.

Rozdielne názory

Na to, ako presne, no najmä kedy by sa nemocnica mohla zmeniť, pacienti odpoveď nepoznajú ani po zmene na poste predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, keď Mariana Kotlebu (ĽS NS) nahradil na jeseň 2017 Ján Lunter (nezávislý).

„Sme v štádiu rokovaní na úrovni právnikov. Máme totiž rozdielne názory na spôsob fungovania ďalšej prevádzky nemocnice, pričom sa snažíme nájsť takú formu vzťahov medzi samosprávnym krajom a Svetom zdravia, ktorá by bola prijateľným modelom pre obe strany,“ povedal o aktuálnom stave vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Martin Caudt.

Župa si chce podľa jeho slov do budúcna zachovať kontrolu nielen nad jej majetkom, ale aj nad tým, aký druh zdravotnej starostlivosti a v akom rozsahu sa bude v nemocnici poskytovať.

„Chceme mať na minimálne nepriamy vplyv, ak nie priamy,“ povedal pre My.