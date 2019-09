Žiarski Indiáni prilákali stovky fanúšikov. Klub má jasný cieľ – prvú ligu.

Žiarsky klub je farmou Zvolena. Šancu na ľade majú dostať domáci aj mladí hráči.

24. sep 2019

ŽIAR NAD HRONOM. Nováčik druhej hokejovej ligy HK MŠK Indian Žiar nad Hronom vstúpil do súťaže víťazstvom 6:2 nad Breznom.

Ambície klubu sú jasné. „Cieľom je postup do prvej ligy,“ povedal ešte pred prvým zápasom sezóny Pavel Igríni.

„Radi by sme pozvali fanúšikov. Veríme, že sa k hokeju a na štadión vrátia a to, čo bude tím predvádzať, ich bude baviť,“ odkázal divákom prezident klubu Ján Baran a potvrdil, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo s ponukou spolupráce oslovil známeho slovenského hokejistu – Jozefa Stümpela.

Už prvý zápas pritom priviedol na hokej do Žiaru viac ako 1000 divákov.

Žiar ako farma Zvolena

Klub, ktorý aktuálne začína od piky v druhej lige s 33 registrovanými hráčmi, je zároveň farmou extraligového HKM Zvolen.

„Je to dôležitý krok. Zo Zvolena môžeme čerpať na jeden zápas päť akýchkoľvek hráčov v kategórii seniori - z ktoréhokoľvek postu, ak nám to teda tréner Andrej Podkonický umožní. V doraste a pri junioroch je neobmedzený počet hráčov, ktorí môžu prísť,“ priblížil dohodu športový riaditeľ klubu Ján Bitala.

Ten si veľmi dobre spomína na obdobie spred desiatich rokov, keď v Žiari nad Hronom mesto pre nedostatok peňazí ukončilo prevádzku vtedy nedokončeného hokejového štadióna. V nadväznosti na to totiž skončil aj hokej, ktorý zrazu zostal bez športoviska.

„Pamätám si, keď sme tu odohrali posledný zápas s čiernymi páskami na ramenách. Neveril som, že by sa hokej mohol vrátiť a že tu bude taká krásna hokejová aréna, aká je tu dnes. No po smútku prišla radosť,“ okomentoval návrat tohto športu do Žiaru Bitala, ktorý bol aj súčasťou štruktúr pôvodného klubu v roku 2009.

Zľava doprava: Ján Bitala, športový riaditeľ, Pavel Igríni, tréner, Ján Baran, prezident klubu, Jozef Stümpel, kapitán a Ján Žiak, konateľ MŠK Žiar nad Hronom. (zdroj: Iva Zigová)

Tatár a Jakubík sa ukázali

Podmienky pre prácu s hráčmi oceňuje nový tréner Igríni. „Stretol som sa tu s vynikajúcimi podmienkami na rozvoj všeobecnej športovej prípravy už v lete a po príchode na zimný štadión sa to len prehlbuje,“ povedal.

Pred prvým duelom hovoril o tom, že mužstvo je už na 95 percent vyskladané.

„Budeme zapájať mladých zo Zvolena aj zo Žiaru. Opory mužstva sú jasné. Jožko Stümpel a jeho spoluhráči z Nitry, obranca Ján Tomaška, veľmi dobre sa javí trojica Jakubík, Tatár, Daniš. Máme tiež veľmi dobrého brankára Petra Ševelu,“ vymenoval. Jakubík a Tatár jeho slová potvrdili už proti Breznu, kde si obaja pripísali po dva góly.

„Topánka nás tlačí skôr v zadných radoch, ktoré chceme doplniť,“ poznamenal Igríni.

Pripomenul tiež, že niektorí z hráčov majú herný výpadok, keďže viac rokov nehrali.

„Sme trpezliví. Sme žiarsky klub, takže je jasné, že by mali hrať aj domáci hráči. Môžem povedať, že dobre trénujú a snažia sa, ako najlepšie vedia.“

Objavili sa tiež informácie, že tím by mohol posilniť aj ďalší z majstrov sveta (2002) 45-ročný Marek Uram. Kontakt s Uramom potvrdil aj prezident klubu Baran, výsledok však zatiaľ ostáva otázny.

Spoliehajú sa na sponzorov

Žiarski hokejisti sa tiež začlenili do štruktúr spoločnosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, ktorá spolu s nimi zastrešuje 19 klubov.

„Som rád, že po niekoľkých rokoch sa tradícia hokeja vracia do Žiaru,“ povedal konateľ firmy, ktorá seniorskému klubu poskytne servis pri uzatváraní zmlúv a vedení účtovníctva.

Vo financovaní prevádzky klubu sa funkcionári spoliehajú na väčších a menších sponzorov, mesto totiž investovalo do rekonštrukcie a dostavby zimného štadióna.

„Je to približne 100-tisíc eur,“ odpovedal na otázku My, aký je rozpočet klubu na sezónu, jeho prezident Baran.