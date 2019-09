Pekné gesto hráčov v Lutile ocenili aj hostia

Hostia vyrovnali bez námahy.

25. sep 2019 o 14:55 Vladimír Širáň

LUTILA. V zápase VI. Double star bet ligy medzi domácou Lutilou a hosťujúcim Repišťom boli prítomní diváci a aj samotní hráči svedkami veľkého fair-play gesta. Ojedinelý krok domácich rozhodli nasledoval po nespravodlivom dosiahnutí gólu.

Emócie na oboch stranách

Prebiehala 78. minúta a stav zápasu bol nerozhodný 0:0. „Pred naším gólom ostal hráč hostí po bežnom súboji ležať na zemi. Náš hráč putoval s loptou na bránu a po narážačke so spoluhráčom sa dokázal gólovo presadiť. Po tomto momente ostalo na hracej ploche “husto“, čomu sa úprimne ani nečudujem,“ priblížil priebeh sporného momentu tréner domáceho mužstva Dušan Karásek a dodal: „Zákrok na hráča hostí som videl výborne a môžem povedať, že išlo o zákrok z kategórie čistých.“

Hosťujúci hráči tvrdia, že dôvodom ich výbušnej reakcie po góle bol okamih z prvého polčasu.

„V 1. polčase bola situácia, keď sme útočili, Denis Ceplák navádzal loptu z kraja a bol už niekde pred rohom šestnástky. Domáci kričali, že im leží hráč, tak Denis zakopol loptu do autu,“ priblížil kapitán hosťujúceho celku Martin Slaný. Dodal aj svoj pohľad na inkriminovaný moment zápasu: „V druhom polčase vznikla podobná situácia na druhej strane. Mladý chalan, ktorý tesne pred tým nastúpil na ihrisko, sa dostal niekde na polovici k lopte. Už pred tým ostal ležať na zemi náš hráč, tak sme kričali, aby zakopol loptu do autu. Naši obrancovia prestali hrať a on si narazil loptu so spoluhráčom a išiel sám na brankára a dal gól. Potom hneď vznikla šarvátka, lebo naši hráči nevedeli takýto gól stráviť, pretože tomu chalanovi asi fair play nič nehovorí.“

Hráč domáceho mužstva, ktorý bol autorom gólu, konal na základe emócií a zápasového nasadenia, tvrdí tréner Karásek.

„Musím poznamenať, že ide o hráča, ktorý prišiel z dorastu. Je to šikovný chlapec, povahovo dobrý a v žiadnom prípade ho netreba za to haniť. Robil len svoju robotu a nanešťastie sa nepozeral za seba,“ obhajoval svojho zverenca domáci kouč.

Domáci hráči následne ukázali svoju veľkosť. Nevídané gesto pochválili aj hostia.

„Keď emócie utíchli, prišiel za mnou náš hráč Tomáš Kolár so slovami, “Dušan, takto vyhrať nemôžeme. Dovolíme im vyrovnať!“ Musím byť úprimný, ja som chvíľu zaváhal, nakoľko som ten súboj, po ktorom ostal hráč hostí ležať na zemi, videl veľmi zblízka a o nič závažné nešlo. Ale aj napriek tomu som si to v rýchlosti uvedomil a povedal som Tomášovi, že áno, spravte to. Hráči si to povedali medzi sebou a pri následnom rozohraní súpera sme ich pustili až do našej brány a vyrovnali,“ prezradil dôvod pekného gesta svojich hráčov.

Bez červených

Kapitán hostí Slaný mal zmiešané pocity. Teší ho fakt, že počas vypätej atmosféry nepadla ani jedna červená karta.

„V zápase, našťastie, padlo len pár žltých kariet, ale som rád, že ani jedno mužstvo neinkasovalo červenú kartu. Aj napriek tomu, že sme od domácich nič nežiadali, spravili pekné gesto a za to majú u mňa veľký obdiv a rešpekt. Aj o tomto je futbal, pretože zdravie a rešpekt sú dôležitejšie hodnoty ako strieľanie gólov,“ okomentoval postup Slaný.

Do konca zápasu sa stav nezmenil a diváci boli svedkami spravodlivej remízy 1:1.

„Mňa ako trénera remíza v zápase vôbec nemrzí. Za predvedené výkony oboch mužstiev nerozhodný stav tomuto duelu svedčí. Som hrdý, ako sa moji hráči zachovali. Po stretnutí toto gesto pochválili aj funkcionári aj ľudia, ktorí sa o futbal v Lutile starajú,“ hrdo poznamenal Karásek.