Žiarski poslanci rozhodli. Schválili predaj polovice Domu kultúry

Mesto ostáva vlastníkom polovice objektu. Sľubuje oživenie sály a jej celoročné využitie.

26. sep 2019 o 17:13 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski mestskí poslanci schválili vo štvrtok predaj polovice bývalého Domu kultúry na Námestí Matice slovenskej Európskym vzdelávacím strediskám pre povolanie a spoločnosť (Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft - EBG), a to za 600-tisíc eur.

Antal: Kontrolu nestrácame

EBG malo dosiaľ objekt v dlhodobom prenájme a aktuálne v ňom prevádzkuje dve súkromné stredné školy – k pedagogickej od septembra pribudla obchodná akadémia.

„Verím, že týmto krokom získavame dobrého spoluvlastníka, ktorý je zároveň najväčším zriaďovateľom súkromných škôl na Slovensku,“ povedal po hlasovaní primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal (Most – Híd, Smer – SD a SNS).

Spoluvlastník sa podľa jeho názoru o priestory staral dobre už ako nájomca a v ich kúpe z jeho strany vidí Antal garanciu rozvoja vzdelávacích aktivít v budove na obdobie ďalších rokov.

„Následne uzavrieme dohodu o spoločnom užívaní, kde si presne vyšpecifikujeme, ktoré priestory bude využívať výlučne mesto a jeho organizácie a ktoré EBG,“ povedal.

Mesto si podľa neho ako spoluvlastník zachováva aj kontrolu nad tým, čo sa bude s budovou, ktorá je na zozname jeho pamätihodností, diať v nasledujúcich rokoch.

Antal tak reagoval na výhrady poslankyne Veroniky Balážovej (nezávislá), ktorá dlhodobo uprednostňovala prenájom budovy a bola proti predaju jej časti.

„Tí, čo hovoria, že mesto nemá svoj majetok predávať, by mali povedať aj to, ako sa k tomu majetku ide správať a ako sa oň starať,“ poznamenal primátor.

Po postupnom presune väčšiny kultúrnych aktivít do novšieho mestského kultúrneho centra, už totiž mesto pre budovu nemalo adekvátnevyužitie.

Už aj s obchodnou akadémiou

Kúpa polovice bývalého Domu kultúry je pre EBG kľúčová.

„Jednak z pohľadu vízie našich stredných škôl v Žiari nad Hronom, čo prináša istotu aj pre študentov a rodičov, ale tiež z pohľadu koncepcie rozvoja našich aktivít v rámci Slovenska. Dôležité je aj to, že hoci sme v budove už dosiaľ uskutočnili viaceré investície do rekonštrukcie, a to aj nad rámec platnej zmluvy s mestom, po novom budeme investovať do vlastného majetku,“ okomentoval rozhodnutie poslancov riaditeľ EBG Marek Nikel.

Súvisiaci článok Svet zdravia a kraj sa o nemocnici stále nedohodli. Pre ľudí žiadny termín nemajú Čítajte

Krok, ku ktorému mesto pristúpilo, je podľa neho výhodný pre obe strany.

Pripomenul, že v budove po zmene zriaďovateľa sídli aj obchodná akadémia, ktorá sa tam presťahovala z prístavby žiarskeho kaštieľa.

„Do prvého ročníka v nej nastúpilo 17 žiakov. Aktuálne oslovujeme firmy, ale aj mesto, keďže máme plány zapojiť túto školu do duálneho vzdelávania pre oblasti verejnej správy a pre priemysel,“ naznačil Nikel a dodal, že na pôde obchodnej akadémie chcú vychovávať personál pre samosprávy, ale aj pre spoločnosti v žiarskom priemyselnom parku.

S vykurovaním sa vrátia aj stužkové

Mestský poslanec Norbert Nagy (nezávislý), ktorý je zároveň pedagógom žiarskeho Gymnázia Milana Rúfusa, v diskusii k téme predaja pripomenul, že sála bývalého Domu kultúry, niekdajšia kinosála, chýba nielen divadelným produkciám, ale aj stredným školám, ktoré ju využívali pre stužkové slávnosti.

„Chceme jej vrátiť život, preto 100-tisíc z celkových 600-tisíc eur investujeme do vykurovania, ktoré tam chýba, čo znemožňuje organizovať tam kultúrne akcie už od septembra,“ odpovedal Antal a doplnil, že sálu príležitostne vykurovali agregátom, čo však bolo nákladné a pre návštevníkov podujatí nekomfortné.

Do rekonštrukcie kúrenia sa chce mesto pustiť okamžite. „Keďže ide o vnútorné priestory, môže sa tam pracovať aj v zime,“ potvrdil Antal.

Za zvyšných 500-tisíc eur plánuje mesto spolufinancovať pred časom avizovanú prestavbu prístavby kaštieľa na domov pre seniorov, na ktorý aktuálne žiada podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývanie. Táto jeho žiadosť je v súčasnosti v štádiu posudzovania.