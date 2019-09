Žiarski Indiáni zvíťazili nad Dolným Kubínom. Divákov čakal dramatický záver

Body sa delili, Žiar zvíťazil až v predĺžení.

28. sep 2019 o 23:17 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski Indiáni zvíťazili v druhom kole druhej hokejovej ligy nad Dolným Kubínom po predĺžení 4:3, do tabuľky si tak pripísali dva body.

Aj druhý zápas nováčika súťaže HKM MŠK Indian Žiar nad Hronom sledovalo takmer tisíc platiacich divákov - podľa štatistík presne 947.

Hoci vedenia sa hneď na začiatku prvej tretiny ujali Kubínske medvede vďaka Jakubovi Michalicovi, do šatne hráči odchádzali za vyrovnaného stavu - za Žiar skóroval Branislav Srnka.

Po druhej tretine už hostia viedli, priebežný výsledok po ich dvoch góloch (Milan Jonák, Ivan Hricko) korigoval na 2:3 domáci Ľuboš Dobrý.

Tretia tretina bola dramatická, poznačili ju viaceré nedovolené zákroky - a to najmä na strane hostí.

Krátko pred uplynutím riadneho hracieho času vyrovnal na 3:3 Jozef Mihalík. Ten so svojimi spoluhráčmi z formácie vedenej kapitánom Jozefom Stümpelom ukazovali počas zápasu súhru.

Víťazného štvrtého gólu sa Žiarčania dočkali až v predĺžení, na konto si ho pripísal Jakub Tatár.

"Nakoniec vyhralo mužstvo, ktoré malo viac herných skúseností a myslím si, že aj trošku lepší káder ako my," povedal po zápase tréner MHK Dolný Kubín Radoslav Bielečka. Ocenil však bojovnosť a obetavosť svojho tímu, ktorý si zo Žiaru odviezol jeden bod.

"Bol to kvalitný zápas, na oboch stranách sa hralo vo vysokom tempe a nasadení. Mužstvo hostí dobre bránilo a my sme sa ťažko presadzovali. Boli opticky lepší v hre päť na päť, dobre im zachytal brankár. My sme nevyužívali presilové hry," okomentoval stretnutie tréner Indiánov Pavel Igríni.

Napokon podľa neho v prospech Žiarčanov rozhodla väčšia kvalita a herná skúsenosť hráčov.