Majiteľ farmy varuje pred medvedicou s mladými

Medvedica sa pustila aj do úľov na farme.

29. sep 2019 o 13:15 (iz)

TRNAVÁ HORA/PITELOVÁ. Na medvedicu s dvoma mladými v blízkosti obydlí upozornil Peter Jagoš z Ekofarmy Aronia v Pitelovej.

"Priatelia, hlavne z okolia Pitelovej, Trnavej Hory, Jalnej, zvýšte, prosím, svoju opatrnosť pri prechádzkach, alebo hubárčení, v sobotu ráno behala medvedica s dvomi mladými po hlavnej ceste na začiatku Trnavej Hory, no a do dnešného rána si bola pochutnať na včielkach pri sade," napísal v nedeľu a priložil fotky zničeného úľa. "Je to blízko obydlí a s mladými môže byt dosť nebezpečná," dodal.

V Trnavej Hore pred stretom s medvedicou vystríhal starosta obce Pavel Kravec už v máji.

"Vzhľadom na to, že v ostatnej dobe sme zaznamenali viacero informácií, že v okrajových častiach obce a dokonca aj vo vnútri obce došlo k stretnutiam s lesnou zverou - diviakom, líškou, ale aj medvedicou s mláďatami, vyzývame občanov k ostražitosti," upozorňoval vtedy Kravec.

Podobne pred zvýšeným výskytom medveďov, najmä v blízkosti turistami vyhľadávanej Jastrabskej skaly, varovala v júni na svojom webe aj neďaleká obec Bartošova Lehôtka.