Pohronie doma remizovalo. Strelec Klec verí, že bod tím nabudí

Trénera Pohronia Rosinského mrzia najmä nepremenené gólové príležitosti.

6. okt 2019 o 13:12 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Víkendový zápas FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa s MFK Zemplín Michalovce skončil remízou 2:2 (1:1).

V Žiari sa hralo po daždi na náročnom vodou nasiaknutom teréne. Hostia mali dobrý vstup do zápasu. Do vedenia išli už v siedmej minúte, keď z pravej strany poslal loptu do stredu šestnástky Kvocera a hoci ju Kolesár v kaluži vody netrafil, napravil to za neho Modibo 0:1.

Domáci sa postupne otriasli z tohto momentu a začali hroziť. Po štvrťhodine hry bol faulovaný za šestnástkou Pellegrini a rozhodol sa následne aj sám zahrať nariadený priamy kop. Z asi osemnástich metrov to trafil parádne do vinkla 1:1.

Michalovce mohli ísť znovu do vedenia, pretože Popovits išiel sám na gólmana Jenča, no ten vytiahol skvelý zákrok. Pohronie sa začínalo čoraz viac osmeľovať tlačiť pred bránku.

Po centri Župu išiel sám na gólmana Kiru Klec, ani on však neuspel. Dobrú možnosť mal následne i jeho spoluhráč Sedláček v pokutovom území, netrafil však loptu a po polhodine opäť Klec v šanci hlavičkoval tesne vedľa.

Tento stredopoliar predviedol v 37. minúte pekný prienik, ale finálna fáza mu nevyšla podľa

predstáv.

Prevahu domáceho mužstva mohol pretaviť do druhého gólu ešte Hrnčár, no ten po dlhom centri tiež hlavičkoval vedľa.

V druhom polčase oba tímy poľavili z tempa, diváci videli oveľa menej príležitostí. Po rohovom kope to skúšal na strane hostí Carrilo, ale proti bol Mainge, ktorý loptu vykopával. Na opačnej strane bola po centri nebezpečná hlavička Abraháma, Kira bol na mieste.

Gólový moment prišiel v 62. minúte. Tešili sa Michalovčania, keď po centri Popovitsa loptu brankár Jenčo iba vyrazil a z následnej dorážky uspel Martínez García 1:2.

Domáci sa potom za už hustého dažďa snažili vyrovnať, po rohu Kleca bol k tomu blízko Nosko, avšak hlavičkoval nad brvno. V 78. minúte putoval predčasne pod sprchy po druhej žltej karte a následne červenej Mainge, takže futbalisti Pohronia to mali ešte ťažšie niečo s duelom urobiť, no nezložili zbrane a podarilo sa im vyrovnať.

Po vysokom centri Zacharu sa totiž brankár Kira na podmočenom teréne pošmykol a v šestnástke to dokonale využil v 86. minúte Klec.