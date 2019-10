Indiáni neuspeli v Partizánskom

Na súperovho brankára vyslali 55 striel.

6. okt 2019 o 13:30 Vladimír Širáň

HK Iskra Partizánske – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: 8. Káčer, 42., 59. Lunter – 4. Jakubík (Ševela, Tatár)



HK Iskra Partizánske: Komžík – Cvejn, Paduch, Školka, Struhár, Ondruška – Káčer, Mihalik, Tvrdík, Peniaška, Lunter, Gašparovič, Ondruš, Klopan, Tupý, Dušička, Otto, Vlčan



HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ševela – Molnár, Káčer, Pohanka, Tomaška, Tóth, Janovský, Porkoláb – Mihalík, Stümpel, Dobrý, Daniš, Jakubík, Tatár, Paška, Goga, Heckl, Štefanec, Baran, Bitala

Domáci tím potvrdil svoje dobré postavenie v tabuľke, dobre bránil a výborný výkon podal aj brankár, na ktorého smerovalo až 55 striel z našich hokejok.

Do zápasu sme vstúpili lepšie, keď už v 4. minúte otvoril skóre Jakubík. Asistenciu pri góle si pripísal Peter Ševela, u ktorého gólová akcia začala. Ivan prekorčuľoval od stredu klziska až pred bránu a v nájazde z pravej strany skóroval. O necelé 4 minúty už bolo ale vyrovnané. Po chybe pred našou striedačkou si z ľavej strany nakorčuľoval Káčer a vyrovnal na 1:1.

V druhej tretine sme mali hernú prevahu a neraz sme dokázali domácich zavrieť vo vlastnej obrannej tretine. Z množstva streleckých pokusov sme však skórovať nedokázali. Proti bola aj žrď po strele Jakubíka a odrazený puk do odkrytej brány nedokázal presne usmerniť Tatár.

Na ďalší gól sme si museli počkať až do úvodu tretej tretiny. V neprehľadnej situácii sa pred Ševelom najlepšie zorientoval Lunter a zblízka zvýšil na 2:1. Príležitosť na vyrovnanie nám domáci darovali vyhodením puku do hľadiska. Ponúknutú príležitosť sme však nevyužili, naopak darovali sme súperovi početnú výhodu po vylúčeniach Tomašku a Káčera. V záverečných minútach sa odhodlal Pavel Igríni k power play, ale po strate puku na útočnej modrej čiare strelil v samostatnom nájazde do odkrytej brány Lunter svoj druhý gól v zápase.

V Partizánskom sme neodohrali zlý zápas, ale narazili sme na kvalitného, dobre brániaceho súpera. Nedokázali sme premeniť množstvo ťažko vypracovaných gólových príležitostí a to nás stálo body.