Uram v žiarskom drese. Nastúpiť má už proti Púchovu

Žiarsky hokejový klub má v tíme už dvoch majstrov sveta.

6. okt 2019 o 14:02 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. HK MŠK Indian Žiar nad Hronom posilní skúsený útočník a majster sveta z Göteborgu (2002) Marek Uram.

"V sobotu sme sa definitívne dohodli a už v najbližšom domácom zápase proti Púchovu by mal nastúpiť," potvrdil pre My prezident žiarskeho klubu Ján Baran.



Ten sa so 45-ročným Uramom stretol už pred nejakým časom, rozhodnutie však padlo až teraz.

"Jemu sa od začiatku páčila naša nová aréna, aj vízia a ciele klubu, no samozrejme bolo to aj o tom, čo mu nakoniec ponúkneme. Preto som rád, že sme sa dohodli," povedal Baran v súvislosti s angažovaním novej posily nováčika v druhej lige.

Samotný Uram sa nedávno pre Nový čas vyjadril, že čaká práve na "adekvátnu ponuku".

"To, že máme v tíme už dvoch "zlatých chlapcov", hoci sú starší, je veľkým lákadlom pre fanúšikov a divákov. Mňa osobne vemi teší, že kapitán Jozef Stümpel a aj Marek Uram môžu odovzdať našim hráčom cenné skúsenosti, akými sa nemôže pochváliť každý," dodal prezident klubu žiarskych Indiánov.

Žiarčania sa najbližšie predstavia na ľade domácej Slovalco arény proti MŠK Púchov v sobotu 12. októbra o 18. hodine.