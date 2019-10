REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej po siedmu ligu

Podrobný prehľad víkendového futbalového diania.

6. okt 2019 o 19:40 Vladimír Širáň

III. LIGA

Kováčová – Nová Baňa/ZC 8:0 (3:0)

Góly: 16., 26., 74., 76. a 77. Duda, 44. Ríša, 48. R. Greško, 82. Bordun. ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Belko, 190 divákov.

Kováčová: Polóny - Plavec, Čákovský, Macuľa, Fašang (46. R. Greško), Majerčík, Turňa, Bordun, Ríša (74. Izrael), Duda (85. Marunčiak), Šanta (63. Flaška)

Žarnovica: Shevchuk - Vlčko (79. P. Pacalaj), Nitško (68. Dobrík), Vozár (46. Majerčík), Laurov, Blahút, Tužinský, Urgela, Milošević (46. Lenard), Štefanka (77. M. Pacalaj), Čierťaský

Kováčovej sa v predošlých zápasoch nedarilo v koncovke, tak proti Žarnovici si to vynahradila. Prameň bol od úvodného hvizdu lepším tímom, pričom do 9. minúty zahodili domáci dve stopercentné šance. Potom však už Kováčová prelomila streleckú smolu. Prvý gól strelil v 16. minúte Duda, ktorý si gólovú radosť zopakoval o desať minút neskôr. Do polčasu pridali domáci ešte tretí presný zásah