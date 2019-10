Žiarsky jarmok si vyžiada dopravné obmedzenia

Návštevníci Žiaru nad Hronom musia v týchto dňoch počítať s rozsiahlejšími uzávierkami ciest, predovšetkým v centre mesta.

9. okt 2019 o 10:11 SITA

ŽIAR NAD HRONOM. Záujemcovia o 28. ročník Žiarskeho jarmoku môžu toto tradičné podujatie navštíviť v piatok 11. a v sobotu 12. októbra, pričom stánky s občerstvením a kultúrny program budú už od štvrtka 10. októbra.



V súvislosti s jarmokom uzatvoria pre vozidlá Svätokrížske námestie, a to vo štvrtok 10. októbra od 9:00 do 18:00 a od piatka 11. októbra 4:00 nepretržite do soboty 12. októbra do 20:00 ulice Hviezdoslavova, Š. Moysesa (od križovatky s Ulicou A. Dubčeka po križovatkou s Ulica A. Kmeťa) a Ulica A. Kmeťa v čase od piatka 11. októbra od 4:00 do soboty 12. októbra do 20:00.

Z uvedeného dôvodu preto nebudú na týchto uliciach vo štvrtok obsluhované v oboch smeroch autobusové zastávky Svätokrížske námestie a Hviezdoslavova ulica, v piatok a sobotu zastávky MHD Svätokrížske námestie, Hviezdoslavova ulica, Ulica A. Kmeťa a Ulica Dukelských hrdinov.

Pre mestskú hromadnú dopravu a ostatnú cestnú premávku budú uvedené ulice opäť prejazdné v sobotu 12. októbra po 20:00.



Žiarsky jarmok je najväčším jarmokom v Banskobystrickom kraji a vyhľadávaným trhoviskom v regióne. Pravidelne ho navštevuje približne 30-tisíc ľudí a okolo 600 predajcov.

Jeho súčasťou sú vždy stánky s pečenými dobrotami, mladým burčiakom, ale aj remeselnými výrobkami. Súčasťou je aj pestrý kultúrny program. Viac informácií o podujatí nájdu záujemcovia na stránke www.ziarskyjarmok.sk.