Poslankyňa: Problémom sú ešte pred dokončením revitalizácie psičkári

Vynovené priestranstvá na sídlisku Pod Vršky s prvkami aj pre najmenšie deti už podľa mestskej poslankyne znečisťujú psy.

10. okt 2019 o 14:47 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Mestská poslankyňa Stella Víťazková (nezávislá) upozornila v súvislosti s projektom revitalizácie verejných priestranstiev na žiarskom sídlisku Pod Vršky na prvý problém.

„Ešte to nie je dokončené a už sa ľudia sťažujú, že psičkári chodia okolo detských ihrísk a nové prvky znečisťujú psy,“ povedala a pripomenula, že niekdajšie detské ihrisko Terezka, ktoré je aktuálne uzavreté, bývalo oplotené.

„Tam sa nedostali psy, mačky ani podnapití ľudia. Malo to nejaký systém. Tieto nové plochy sú neoplotené a dostupné ešte pred kolaudáciou a už sa ukazuje, že sa nevieme správať,“ povedala.

Primátor Žiaru Peter Antal (Most-Híd, Smer-SD, SNS) reagoval, že nové plochy mesto určite oplocovať nechce.

„Osadíme tam ale upozornenia, že na týchto priestranstvách platí zákaz vodenia psov,“ odpovedal na výhrady poslankyne s dôvetkom, že k sídlisku prislúcha veľká zelená plocha s výbehom pre domácich miláčikov, kam by psičkári mali smerovať celkom prirodzene. „Žiaľ, je to o kultúre majiteľov psov,“ dodal.

Práce na projekte, ktoré sa lete na istý čas prerušili, by mali podľa projektového manažéra mesta Miloša Čerťaského, ukončiť do konca roka, a to vrátane úprav a výsadby zelene.

Na sídlisku pribudli chodníky, herné prvky pre deti, mládež a seniorov, ale aj nový mobiliár.