Do Žiaru sa vozí odpad aj z iných miest. Jedna zo skládok čoskoro skončí

Odpadová firma má však plán aj na ďalšie roky.

14. okt 2019 o 13:06 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarčania pomaly znižujú percento odpadov vyvážaných na skládky.

Na skládky ide menej

V roku 2018 sa v meste vyprodukovalo a vyzbieralo viac ako 6 025 ton komunálnych odpadov. „Vývoj nakladania s nimi má ale v meste pozitívny trend.

Za posledné štyri roky má skládkovanie mierne klesajúcu tendenciu a množstvo odpadov určených na zhodnotenie mierne rastúcu tendenciu,“ potvrdila Ivana Martincová Škriniarová z oddelenia odpadového hospodárstva mestského úradu v Žiari nad Hronom.

Kým vlani smerovalo na skládku 65 percent z celkového množstva, rok predtým to bolo 66 a v roku 2016 68 percent.

„Darí sa nám aj v oblasti biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu – v minulom roku sme ho vyzbierali 165 ton. Toto množstvo sme pritom odklonili od ukladania na skládku,“ priblížila mestská úradníčka.

Podiel skládkovania je pritom ukazovateľ, ktorého výrazné zníženie žiada od členských krajín Európska únia. Fungujúce skládky pritom musia spĺňať prísne environmentálne normy, inak ich čaká zatvorenie.

Časovaná bomba?

„Nedávno som sa bol pozrieť na skládke v Horných Opatovciach a tá je takmer plná. Je to časovaná bomba. Vozia sa tam aj odpady z iných miest. Máme plán, čo po tom, keď sa skládka naplní? Aby sa nám do budúcna nestalo, že budeme musieť vyvážať inam a obyvatelia to budú musieť zaplatiť,“ pýtal sa na budúcnosť skládkovania v Žiari mestský poslanec Branislav Šťastný (nezávislý).

Martincová Škriniarová zareagovala, že práve táto skládka by mala budúci rok skončiť.

„Má byť uzatvorená a preto sa ju investor snaží zaplniť a využiť jej reálnu kapacitu,“ odkázala. Už čoskoro by však podľa nej mala začať fungovať ďalšia kazeta, ktorá by mala vykryť dopyt mesta a okolitého žiarskeho regiónu na ďalšie roky.

Z Prievidze aj od Žiliny

„Nová skládka odpadov Horné Opatovce (tá, na ktorú sa vyváža aktuálne – pozn. red.) bude zatvorená najneskôr k 31. decembru 2020 v zmysle „protiskládkového zákona“,“ povedal Miloš Ďurajka predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, ktorá v regióne zabezpečuje zber, zvoz a skládkovanie odpadu.