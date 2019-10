FK Pohronie sa otriasa. Klub opustili obaja tréneri

Pohronie má problémy nielen s výsledkami.

13. okt 2019 o 12:00 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Svoje pôsobenie vo funkciách trénerov fortunaligového nováčika - FK Pohronie - ukončili v sobotu (12.10.) obaja tréneri - Ján Rosinský a Rastislav Urgela.

Vzájomná dohoda

S vedením klubu sa dvojica dohodla na ukončení spolupráce, informuje FK Pohronie na svojom profile na sociálnej sieti.

"Obom im ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme všetko najlepšie. Špeciálne poďakovanie patrí Rasťovi Urgelovi, ktorý sa zásadným spôsobom pričinil o postup mužstva FK Pohronie do Fortuna ligy. Veríme, že sa mu v jeho ďalšej kariére bude dariť," píše sa v stanovisku.

"Bolo to vzájomné, vzišlo to z oboch strán," reagoval do telefónu len stručne Rastislav Urgela, prisľúbil však neskoršie vyjadrenie.

Na konci septembra skončil v Pohroní aj Róbert Jež, ktorý pred sezónou prevzal funkciu športového riaditeľa.

Nový realizačný tím chce klub zo Žiaru nad Hronom predstaviť v najbližších dňoch.

Pellegrini: Kabína utrpela

Na odchod trénerov pre My reagoval aj kapitán mužstva Lukáš Pellegrini.

"Za kabínu môžem povedať, že nám je veľmi ľúto, čo sa stalo, najmä vzhľadom na to, že fungujeme inak ako ostatné kluby. V Pohroní boli vždy na prvom mieste vzťahy, boli to rodinné vzťahy, rodinný klub," povedal.

Pripomenul pritom, že nejde o prvú zmenu od začiatku sezóny a otrasy cítia aj samotní hráči.

"Už po odchode pána trénera Nemca (Milan Nemec skončil ako tréner z osobných a zdravotných dôvodov v júli - pozn. red.) veľmi utrpela kabína, prišli sme vtedy o trénerského otca. Teraz prišla ďalšia strata v podobe odchodu trénerov Urgelu a Rosinského," okomentoval turbulencie Pellegrini.

So všetkými trénermi pritom podľa jeho slov prežil tím krásne časy. "Som hrdý a šťastný, že nás mohli viesť títo Páni Tréneri. Ďakujem im veľmi pekne za spoluprácu a za to, že sme pri nich mohli futbalovo, ale aj ľudsky rásť," povedal.

"Nikdy nezabudnem na tú jazdu v druhej lige, keď sme sa z priemerného druholigového mužstva stali prvoligistami a keď sme z malého mesta, akým je Žiar nad Hronom, dokázali urobiť futbalové mesto," odkázal.