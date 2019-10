Kláštorný komplex chce obec zachrániť a oživiť

Na obnovu objektu chce obec žiadať milión eur z nórskych fondov.

14. okt 2019 o 14:10 TASR

ŠTIAVNICKÉ BANE. Na dobré vzťahy s nórskym mestom Vardo a skúsenosťami v oblasti čerpania prostriedkov z nórskych fondov chce samospráva v Štiavnických Baniach nadviazať aj v budúcnosti.

Aktuálne sa chce s projektom obnovy bývalého kláštorného komplexu uchádzať o finančnú podporu z týchto zdrojov.

Pokračujú vo výmene okien

"S obnovou budovy bývalého kláštora hieronymitánov pokračujeme. Minulý rok sme dostali finančné prostriedky, za ktoré sme spravili projekt sanácie a vymenili sme niekoľko okien na čelnej strane. Tento rok sme dostali 15-tisíc eur z program Obnovme si svoj dom a rozhodli sme sa pokračovať vo výmene okien, aby sme jednu etapu uzatvorili," priblížil starosta Stanislav Neuschl.

Aktuálne však podľa jeho slov samospráva pracuje na podaní žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku z nórskych fondov.

"Máme už pripravenú aj projektovú dokumentáciu a chceli by sme tento bývalý kláštor zachrániť, obnoviť a sfunkčniť," podotkol. Ak by bola obec so žiadosťou úspešná, vzniknúť by tu mohli ubytovacie kapacity, galéria, ale aj tvorivá dielňa s odkazom na tunajšiu rezbársku školu, ktorá bola prvou svojho druhu na Slovensku. Na obnovu objektu chce obec žiadať milión eur, či bude úspešná, sa ukáže v priebehu budúceho roka.

Obnovili aj baštu

Štiavnické Bane už v súčasnosti majú s čerpaním prostriedkov z nórskych fondov skúsenosť. Vďaka nim zrekonštruovali historickú baštu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a ktorá bola kedysi súčasťou opevnenia Vindšachty. Dnes je v nej zriadená expozícia venovaná astronómovi, matematikovi a fyzikovi Maximiliánovi Hellovi, ktorý sa v rokoch 1768 až 1770 zúčastnil na expedícii za severný polárny kruh na ostrove Vardo.

"Na základe tohto projektu máme podpísanú aj partnerskú zmluvu s mestom Vardo na severe Nórska," podotkol Neuschl s tým, že sa ju snažia aj aktívne rozvíjať. Poslednou aktivitou bola tohtoročná cesta zástupcov samosprávy do tejto severskej krajiny.

"Tretieho júna 2019 bolo významné výročie, keď Hell na ostrove Vardo pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk. Bolo to pred 250 rokmi. Na základe tohto pozorovania ako prvý na svete vyrátal vzdialenosť Slnka od Zeme a urobil ešte ďalšie zaujímavé výpočty," vysvetlil starosta. Výročie si v Nórsku pripomenuli aj osadením pamätnej tabule, ktorú vyrábali kremnickí majstri.