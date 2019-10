Tréner Igríni po zápase s Púchovom: Musíme byť efektívnejší v koncovke

Žiarčanom citeľne chýbal aj branár Ševela

13. okt 2019 o 16:31 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski Indiáni v sobotu prehrali na domácom ľade s favorizovaným MŠK Púchov 1:6 po tretinách 0:3, 0:2 a 1:1.

Na zápas sa pritom do žiarskej Slovalco arény prišlo pozrieť rekordných 1 304 divákov, čo ocenili obe mužstvá.

Záskok za chorého Ševelu

„Od začiatku sa hralo vo vysokom tempe, oba tímy ukázali, že vedia hrať hokej a myslím si, že aj diváci si prišli na svoje,“ komentoval zápas tréner hostí Branislav Okuliar. Ten síce pochválil aj domácich, no výsledok hovorí jasnou rečou.

„Aj súper mal veľa šancí, ale my sme tie naše premenili, v úvode sme sa dostali do vedenia a to sme si udržiavali až do konca,“ dodal tréner tímu, ktorý sa zatiaľ bez akýchkoľvek problémov drží na čele tabuľky.

Tréner žiarskych Indiánov Pavel Igríni po stretnutí priznal, že hráči Žiaru do zápasu nevstúpili dobre.

„Dostali sme hneď tri góly. Možno nám chýbal v bráne Peter Ševela, ktorý bol chorý na PN, ale mužstvo hostí hralo korčuliarsky veľmi dobre a na ľade prakticky dominovalo. V polovici zápasu po piatom góle pritom ešte trochu zvoľnili,“ reagoval Igríni

„Mužstvo hostí si zaslúžilo vyhrať, dnes sme na nich nemali,“ povedal.

Za chýbajúceho Ševelu v stretnutí zaskočil zvolenský juniorský brankár Marek Lupták. „Na tom poste sme síce zhoreli, ale nepokazil to on, keďže som tím dopredu upozorňoval, pomôžte mu v tej bráne, nech sa adaptuje,“ pripomenul tréner Indiánov.

Chýbala gólová produktivita

Za problém však Igríni považuje nízku produktivitu v útoku.

„Prakticky štyri tretiny sme nedali gól, v štvrtej minúte v Partizánskom sme dali na jedna nula a odvtedy žiadny až do záveru zápasu s Púchovom. Na tréningoch máme horších brankárov, tam nám to padá, ale v zápasoch má každý súper kvalitného brankára a my sa nevieme presadzovať,“ zhodnotil a dodal, že do budúcich zápasov sa musia pripraviť lepšie. „Aby sme boli efektívnejší v koncovke,“ pomenoval najbližší cieľ.

Za dôležité považuje aj posilnenie ďalšej tréningovej prípravy. Niektorí z hráčov totiž pre iné pracovné povinnosti trénujú iba raz týždenne, iní sa pripravujú individuálne.

Zefektívniť by sa podľa neho mala aj spolupráca s HKM Zvolen, pre ktorý je žiarsky klub farmou.

„Tak, aby sme na zápasoch mohli náš tím viac posilniť, bez toho to nepôjde. Napríklad Tomáš Nociar zo Zvolena bol proti Púchovu najlepším obrancom, gól strelil ďalší Zvolenčan - Šimon Šimkovič,“ naznačil plán stretnúť sa k tejto téme s vedením zvolenského klubu Igríni.