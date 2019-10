Mesto ponúka Svetu zdravia pozemok na výstavbu úplne novej nemocnice

Primátor Antal žiada čo najrýchlejšie riešenie problémov žiarskej nemocnice.

17. okt 2019

ŽIAR NAD HRONOM. Vedenie mesta Žiar nad Hronom žiada, aby sa nemocnica v Žiari nad Hronom, ktorá je spádovou aj pre okresy Žarnovica a Banská Štiavnica, stala pre Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastníka a Svet zdravia ako prevádzkovateľa prioritou.

Problémom je predovšetkým jej nedostatočná lôžková kapacita, keď sa na izbách stretáva aj päť - šesť pacientov, komplexná rekonštrukcia či dostavba však roky ostáva len v rovine sľubov.

Antal: Pacienti ako rukojemníci

"O rekonštrukcii či dostavbe nemocnice sa hovorí minimálne päť rokov. V minulosti sa hovorilo o predaji rozostavaného pavilónu B. Nejaký čas to za vedenia bývalého predsedu kraja Mariana Kotlebu stálo a neskôr tento zámer prehodnotil Svet zdravia. Podľa nedávno medializovaných informácií sa však téma ani za nového vedenia župy nehýbe a dohoda o budúcnosti nemocnice na stole stále nie je," povedal primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal (Most - Híd, Ser-SD, SNS) odvolávajúc sa na informácie, ktoré zverejnil regionálny týždenník MY.

Primátor povedal, že pacienti by nemali byť rukojemníkmi za stavu, keď sa Banskobystrický samosprávny kraj a Svet zdravia nedokážu dohodnúť na ďalšom spoločnom postupe.

Vedenie mesta preto prišlo s iniciatívou a Svetu zdravia ponúka pozemok veľký približne 10-tisíc metrov štvorcových na okraji žiarskeho sídliska Pod vŕšky. Na ňom by podľa Antala mohla vyrásť úplne nová nemocnica.

"Konkrétna cena na stole nie je, chceme však túto tému niekam posunúť. Na pozemku, kde v Žiari bývajú cirkusy, by podľa nášho názoru mohla vyrásť nemocnica, akú Svet zdravia postavil napríklad v Michalovciach, len menšia," naznačil Antal.

Pripomenul tiež, že ak by spoločnosť prevádzkujúca na Slovensku sieť regionálnych nemocníc prejavila o riešenie záujem, rozhodnúť musia mestskí poslanci.

"Nech už sa Svet zdravia so župou rozhodnú pre akékoľvek riešenie, dúfame, že príde čo najskôr, keďže pacienti naň čakajú roky. Chceme to najmä urýchliť," povedal.

Ponuku prehodnotia

"Veľmi nás mrzí, že doteraz nestala zhoda ohľadom generálneho investičného riešenia pre rozvoj nemocníc v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote. Vnímame preto pozitívne záujem vedenia mesta Žiar nad Hronom o túto tému. Zaslanú ponuku samozrejme prehodnotíme," zareagoval hovorca siete Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Ten pripomenul, že spoločnosť ešte minulý rok predstavila vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja nové alternatívy, ktoré investične prevyšujú jej pôvodný zámer spred troch rokov.

"V prípade Žiaru nad Hronom má ísť o rekonštrukciu a dostavbu existujúceho nemocničného pavilónu C (v súčasnosti využívaného monobloku - pozn. red.)," pripomenul Kráľ a dodal, že Svet zdravia aktuálne neuvažuje o využívaní takmer 30 rokov rozostavaného pavilónu B na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti.

"Absolútne totiž nespĺňa základné štandardy pre modernú medicínsku liečbu a komfort pacientov. Jeho prípadná dostavba by bola príliš drahá a výsledok z pohľadu kvality nedostatočný," odkázal.

S krajom podľa jeho slov rokujú, a to o podmienkach spolupráce, rozsahu projektu a tiež o budúcom vlastníckom usporiadaní.

Kraj: Rokovania pokračujú

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja návrh žiarskeho primátora prekvapil.

"Pred jeho tlačovou konferenciou nám ho totiž nepredstavil ani s nami nekomunikoval skôr ako s médiami, budeme k nemu preto schopní zaujať kompetentné stanovisko, až keď sa oboznámime s jeho parametrami," reagovala za kraj jeho hovorkyňa Marcela Glevická.

Pripomenula, že aj v súčasnosti je stále platné uznesenie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho krajaz roku 2016, ktoré hovorí o zámere predať pavilóny B v Žiari nad Hronom aj v Rimavskej Sobote Svetu zdravia.

"K jeho naplneniu však dodnes nedošlo, pretože spoločnosť Svet zdravia nám oznámila, že o odkúpenie pavilónu B za podmienok schválených v tomto uznesení už nemá záujem. Od tej chvíle so Svetom zdravia aktívne rokujeme a robíme všetko preto, aby sme našli nové riešenie, ktoré umožní výstavbu moderného nového pavilónu a zaručí zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu," dodala.

Kraj pritom pre budúce usporiadanie majetkovo právnych vzťahov so Svetom zdravia žiada, aby nestratil v prospech súkromného investora kontrolu nad budovami a areálmi nemocníc.

Trvá tiež na tom, aby bol súčasťou budúceho usporiadania záväzok nájomcu a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o druhoch a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

