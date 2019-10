Mestská polícia bude mať nového náčelníka i vozidlo

Zmeny nastanú začiatkom novembra.

18. okt 2019 o 19:06 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mesto Banská Štiavnica bude mať od prvého novembra nového náčelníka mestskej polície. Do tejto funkcie vymenovalo v stredu mestské zastupiteľstvo Petra Šemodu, ktorý tu doposiaľ pôsobil vo funkcii zástupcu.

„Na základe skutočnosti, že bývalý náčelník ukončil svoje pôsobenie na tomto poste, prihlásil som sa do výberového konania,“ vysvetľuje Šemoda s tým, že záujemcovia boli štyria, no napokon zvíťazil práve on.

„Keďže v tejto oblasti pôsobím už roky, celú problematiku poznám veľmi dobre. Rovnako, ako som sa doteraz snažil vykonávať svoju funkciu zodpovedne, budem v tom pokračovať aj naďalej,“ poznamenal.

Počas posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva riešili kompetentní aj otázku nového vozidla, ktoré má mesto v pláne zakúpiť pre potreby mestskej polície.

„Vyberali sme spomedzi dvoch typov vozidiel. Napokon zvíťazila Kia Sportage, takže budeme mať možnosť využívať dva automobily,“ uzatvára.