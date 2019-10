Tatár zostrelil Budapešť hattrickom

Žiarski indiáni rozbili Budapešť.

20. okt 2019 o 16:17 Vladimír Širáň

PHC Budapešť – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 1:9 (1:2, 0:4, 0:3)

Góly: 7.Fekecs (Stefánek, Kocsondi) – 2. Tatár (Uram, Jakubík), 9. Dobrý (Tomaška, Stümpel), 22. Tatár (Uram, Jakubík) 27. Uram (Stümpel, Tomaška), 28. Jakubík (Pohanka), 33. Tatár (Uram, Jakubík), 41. Dobrý (Mihalík, Stümpel), 51. Mihálik (Molnár, Tomaška), 60. Petro (Jakubík, Uram)

PHC Budapešť: Bozso,Kocsondi, Modok, Fekecs, Szabó, Illyés, Hódi, Kukucska, Stefánek, Horváth, Dienes, Tóth, Szeredi, Pozsár, Pálfi

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Ševela (Gonda), Tomaška, Janovský, Goga, Mihalík, Petro, Stümpel, Srnka, Daniš, Tóth, Tatár, Molnár, Nádašdi, Dobrý, Káčer, Pohanka, Jakubík, Baran, Uram, Paška, Heckl

Produktivita v zápase:

Marek Uram 1+4

Ivan Jakubík 1+4

Jakub Tatár 3+0

Jozef Stümpel 0+3

Ján Tomaška 0+3

Ľuboš Dobrý 2+0

Jozef Mihalík 1+1

Juraj Petro 1+0

Marián Molnár 0+1

Patrik Pohanka 0+1

Skóre otvoril už po 64 sekundách hry Jakub Tatár, po prihrávke spoza brány od Mareka Urama. Zvýšiť mohol Ivan Jakubík, ale jeho nájazd stroskotal na Szabovi v bráne hostí. Tí sa tešili z vyrovnávajúceho gólu v 7. minúte, kedy po chybe v našej obrane vyrovnal na 1:1 Fekecs. To bolo ale zo strany PHC všetko. V 9. minúte Ľuboš Dobrý nekompromisne vymietol pravý horný roh budapeštianskej brány a poslal nás opäť do vedenia. Tretí gól mal na hokejke Marek Uram, ale nedokázal ho nadvakrát dotlačiť za Szabov chrbát. Gólom neskončila ani tvrdá rana Dobrého a do šatne sme odchádzali s tesným jednogólovým náskokom.

Hneď v úvode druhého dejstva najskôr zazvonila žrď po strele Mareka Urama, ale v druhej minúte rozburácal tribúny opäť Jakub Tatár, po spolupráci s Uramom a Jakubíkom. V 25. minúte nám hostia dvomi faulami darovali presilovú hru piatich proti trom. Ponúknutú príležitosť sme okamžite využili. Najskôr Marek Uram pridal nekompromisne štvrtý a vzápätí Ivan Jakubík aj piaty gól nášho tímu. V 33. minúte Uram naservíroval krížnu prihrávku Tatárovi a ten svojím tretím gólom v zápase zvýšil už na 1:6.

Tretia tretina začala našou presilovou hrou, ktorú využil na siedmy gól Ľuboš Dobrý už po 46. sekundách hry. V 49. minúte za aplauzu divákov opustil bránu Peter Ševela a príležitosť dostal náhradný brankár Patrik Gonda. Gólostroj však naďalej pokračoval. v 51. minúte pridal ôsmy gól Jozef Mihalík a definitívne uzavrel skóre na 1:9 strelou spomedzi kruhov Juraj Petro.