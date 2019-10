REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej po šiestu ligu

Podrobný prehľad víkendového futbalového diania.

21. okt 2019 o 16:47 Vladimír Širáň

III. LIGA

L. Hrádok – Nová Baňa/ZC 2:1 (1:0)

Góly: 9. P. Hutník, 71. M. Kunzo - 87. D. Majerčík, R: Tomáš Burger, 80 divákov, ŽK: 44. Martin Slivoš, 21. Patrik Pacalaj, 53. Michal Laurov

DOMÁCI: J. Vilček - M. Slivoš, M. Žákovič, P. Laco, A. Filek (86. J. Koreň), M. Kunzo, M. Ferenc, P. Hutník (82. V. Brezina), M. Machaj, D. Kuzár, M. Lukáč (68. P. Vrabec)

HOSTIA: R. Tatár - P. Pacalaj, M. Vlčko, D. Vozár, B. Lenard, T. Tužinský, S. Čierťaský, D. Majerčík, N. Milošević, S. Dobrík, M. Laurov

Do zápasu vstúpili obidve mužstvá opatrne, ale v 9. minúte sa domáci ujali vedenia. Po tomto góle bola hra vyrovnaná bez vážnejšej šance a zrušenie prišlo až v 43. minúte, keď hostia nastrelili brvno. Druhý polčas bol rušnejší a už 49. minúte strieľal Majerčík, ale jeho pokus gólom neskončil. V 50. minúte zahodili domáci tutovku, keď nájazd skončil mimo brány. V 56. minúte brankár hostí zneškodnil penaltu a 62. minúte sa aj druhýkrát vyznamenal Tatár, keď na dvakrát zneškodnil pokus domácich. V 71. minúte domáci už svoju šancu premenili na gól a zvýšili na 2:0. Hosťom sa podarilo skorigovať až v 87. minúte. Do konca zápasu sa ani jedno mužstvo gólovo nepresadilo a tak domáci udržali najtesnejšie víťazstvo.

RATIBOR KOPČÁK

Rakytovce – Kováčová 1:1

Čadca – O. Veselé 0:4

Zvolen – Krásno nad Kys. 1:1

R. Sobota – Lučenec 3:0

Bánová – L. Štiavnica 2:1

Námestovo – Fiľakovo 2:0)

Kalinovo – Martin 0:2

1. Martin 13 10 3 0 45:8 33

2. Bánová 13 9 1 3 24:11 28

3. Zvolen 13 7 3 3 17:12 24

4. O. Veselé 13 6 5 2 20:12 23

5. Kalinovo 13 7 1 5 15:18 22

6. Kováčová 13 6 3 4 25:13 21

7. Fiľakovo 13 6 2 5 21:13 20

8. Lučenec 13 6 1 6 17:18 19

9. L. Hrádok 13 5 3 5 17:16 18

10. Námestovo 13 5 2 6 14:14 17

11. Krásno nad Kys.13 3 7 3 11:14 16

12. L. Štiavnica 13 4 3 6 20:24 15

13. R. Sobota 13 2 4 7 15:28 10

14. Nová Baňa 13 2 3 8 9:34 9

15. Rakytovce 13 1 5 7 11:23 8

16. Čadca 13 2 0 11 6:29 6

V. LIGA

B. Štiavnica – Krupina 1:1 (1:0)

Góly: 29. M. Kminiak (z 11m) - 70. J. Augustín, R: Ján Šága, 120 divákov, ŽK: 30. Adam Santoris, 80. Richard Chmelina, 89. Martin Dedok, 89. Slavomír Selecký

DOMÁCI: D. Kalíšek - M. Gallo, A. Santoris, M. Turkota, M. Vician (81. A. Valovič), R. Chmelina, N. Barák, J. Beňo, A. Binder, M. Kminiak, M. Drexler (73. P. Neuschl)

HOSTIA: J. Rabota - K. Boháčik, J. Petrovský (54. Marek Valica), P. Ližbetin, P. Kindernaj, Ján Ďurajka (54. D. Lietava), J. Turan (66. Andrej Valica), M. Tóth (54. Michal Ďurajka), M. Dedok, J. Augustín, S. Selecký

Domáci hráči chceli potvrdiť zlepšený výkon z Dobrej Nivy a od úvodu sa snažili ujať vedenia. To sa im aj darilo a v 29. minúte bol v pokutovom území nedovolene zastavený Chmelina a penaltu premenil Kminiak. Domáci ani hostia v prvom dejstve už nič podstatné neukázali a tak domáci išli do kabín s najtesnejším vedením. V druhom dejstve iniciatívu prevzali hostia, ale ich pokusy dokázala zneškodniť domáca obrana s výborne chytajúcim Kalíškom. Hostia sa aj napriek nepremeneným šanciam nevzdávali a svoje pokusy skúšali spoza 16-ky a jedna im vyšla, keď sa ďalekonosnou strelou prezentoval Augustín a bolo 1:1. V ďalšom priebehu hry si obe mužstvá dokázali vypracovať šance, ale bez gólového efektu a tak sa v zápase zrodila spravodlivá remíza. Domáci aj napriek oklieštenej zostave, keď im chýbali 4 hráči dokázali podať obetavý výkon a v zápase sa v dobrom svetle ukázala aj dvojica dorastencov.

ĽUBOMÍR BARÁK

Lad. Vieska – Selce 2:2 (1:1)

Góly: 32. J. Dobrota, 72. P. Hanus - 3. J. Strečok, 56. F. Koctúr, R: Tomáš Plavecký, 100 divákov, ŽK: 50. Oliver Križo, 67. Lukáš Kováč, 87. Martin Blaško, 38. Roman Radoš, 90. Matej Považanec, 18. Július Dobrota, 88. Ján Smatana, ČK: 79. Oliver Križo

DOMÁCI: V. Číž - R. Benča (70. Tomáš Hudec), L. Kováč, J. Repiský, E. Škriniar, P. Hanus, T. Macejko, M. Mokrý, R. Henžel, J. Dobrota, Rudolf Hudec

HOSTIA: C. Faltáni - O. Križo, M. Mesík (32. M. Číž), M. Fridrich, M. Blaško, R. Radoš, J. Strečok, M. Považanec, J. Kľačan, J. Túry, F. Koctúr

Domáci začali náporom a už v prvej minúte mohli ísť do vedenia, ale svoju veľkú šancu zahodili. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo aj v tomto prípade a hostia sa dokázali ujať vedenia. Domáci po tomto góle zvýšili tempo a po peknej akcii odpovedali vyrovnávajúcim gólom, ktorý strelil Dobrota. Do konca prvého polčasu svoje šance ani jedno mužstvo nepremenilo a tak sa do šatní išlo za nerozhodného stavu. Začiatok druhého polčasu domácim nevyšiel podľa predstáv a už v 56. minúte išli po druhýkrát v zápase do vedenia hostia, keď sa po krídelnej akcii presadil Koctúr. Domáci ani po tomto góle neskladali zbrane, bojovali a dočkali sa aj odmeny v podobe gólu, ktorý znamenal opätovné vyrovnanie. Vyrovnávajúci góle domácich nakopol, dokázali si vypracovať 3-4 gólové šance, ktoré sa žiaľ neskočili gólom. V závere zápasu mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu hostia, ale ich protiútok zneškodnila domáca obrana a tak sa body delili. Za predvedenú hru musia byť s bodom spokojnejší hostia.

JÁN BARNIAK

Lovča - Priechod 1:6 (1:3)

Góly: 38. R. Neuschl - 26., 37., 90. a 89. M. Štulajter (1 z 11m), 33. R. Elek, 78. M. Chaban, R: Patrik Elsner, 120 divákov

DOMÁCI: B. Pavol - M. Ondrík (83. M. Greguš), M. Budinský, P. Magula, R. Neuschl, Andrej Urgela, D. Beňo, P. Šebeň, A. Milčík (68. M. Bien), František Páleník, Michal Páleník

HOSTIA: D. Vesel - K. Rakyta, T. Mihálik, Filip Vajda, M. Chaban (81. P. Fudra), Matúš Vajda, P. Zehnal, Z. Cimerman (71. M. Molnár), M. Kubát, M. Štulajter, R. Elek (65. A. Čilík)

V úvode zápasu sa hral vyrovnaný zápas, no bez vážnejšej gólovej šance. Obe mužstva hrali zo zabezpečenej obrany a to sa im aj darilo. Zlom zápasu prišiel v 26. minúte, keď hosťom sa podarilo ujať vedenia. V 33. minúte sa hostia opäť gólovo presadili a bolo 0:2. Otrasení domáci sa nestačili spamätať a už o štyri minúty bol stav 0:3. Domáci síce dokázali do minúty odpovedať gólom Neuschl, ale to bolo z ich strany všetko. V druhom dejstve sa snažili domáci skorigovať, ale to sa im nedarilo, keď svoje šance nedokázali gólovo nezakončili. V závere zápasu hostia dokázali výsledok prikrášliť, keď sa dostali do otvorenej obrany domácich a pohotovo zakončili.

FRANTIŠEK PÁLENÍK

Lieskovec – Jakub 1:3

Brezno – D. Niva 6:0

Bacúch – H. Nemce 2:3

Sásová – Hrochoť 1:5



1. H. Nemce 12 9 1 2 32:16 28

2. Bacúch 12 8 2 2 25:15 26

3. Priechod 12 8 1 3 31:20 25

4. Hrochoť 12 7 1 4 26:21 22

5. Brezno 12 5 5 2 36:18 20

6. Lieskovec 12 5 3 4 23:14 18

7. Selce 12 5 3 4 26:23 18

8. Jakub 12 6 0 6 29:36 18

9. Lad. Vieska 12 4 5 3 19:19 17

10. B. Štiavnica 12 3 4 5 28:24 13

11. Krupina 12 3 4 5 21:24 13

12. Lovča 12 2 1 9 18:34 7

13. Sásová 12 0 6 6 6:21 6

14. D. Niva 12 0 2 10 9:44 2

VI. LIGA

Slaská – V. Lehota 3:1 (1:0)

Góly: 41. L. Husár, 68. P. Hric, 76. R. Heško - 81. T. Viglaský (z 11m), R: Jozef Šipkovský, 30 divákov, ŽK: 61. Kristián Ďatko, 69. Ľubomír Olajec, 25. Dominik Majerský, 19. Miloš Mašír, 11. Jakub Polc, 47. Jozef Futák

DOMÁCI: R. Ertl - M. Kováč, P. Hric, Ľ. Olajec, H. Weiss, L. Husár, T. Imrich, L. Bahno (84. D. Gašparík), V. Golha (73. Z. Debnár), R. Heško (87. M. Koník), J. Futák (65. M. Ferko)

HOSTIA: P. Hollý - K. Ďatko, T. Viglaský, V. Cibiri, D. Majerský (82. Maroš Adamec), M. Mašír, J. Polc, Adam Víglaský, R. Gašpar (68. Tomáš Adamec), F. Tisovský (82. S. Šmondrk), T. Jenis (77. Martin Víglaský)

V prvom polčase sa hral vyrovnaný zápas a domáci mohli ísť viackrát do vedenia, ale svoje šance nepremenili. Následne sa mohli po rohovom kope z gólu radovať aj hostia, ale nestarnúci Ertl vytiahol zázračný zákrok. Pred koncom prvého polčasu sa predsa tešili domáci, keď sa po úniku a samostatnom nájazde trafil Husár. Druhý polčas začali nátlakom hostia, čoho výsledkom bola séria rohových kopov. Domáci to aj so šťastím ustália následne trestali , keď sa po rohu na opačnej strane presadil Hric. Na 3:0 mohol zvyšovať opäť Husár, ale v samostatnom nájazde sa nepresadil. Nemuselo ho to mrzieť, pretože už o chvíľu zvyšoval na 3:0 uzdravený Heško. Hostia ešte v závere upravili výsledok, keď sa z pokutového kopu presadil T. Víglaský.

PETER HRIC

Prenčov – H. Ves 4:2 (1:0)

Góly: 31. a 87. Rastislav Blahút, 47. T. Hrdlička, 67. Andrej Chovan - 65. S. Žabka, 79. M. Petro, R: Milan Pecher, 40 divákov, ŽK: 87. Erik Urgela, 78. Rastislav Blahút

DOMÁCI: J. Herold - Filip Blahút, Michal Blahút, Andrej Chovan, Rastislav Blahút, Peter Blahút, Z. Weber, Šimon Beňovic, T. Hrdlička (85. M. Halát), Martin Chovan, M. Pajerský

HOSTIA: M. Mikula - E. Urgela, D. Považan, M. Kubík, D. Horváth (60. M. Tichý), J. Haluška, A. Sekereš, M. Polačko, I. Hovorič, S. Žabka (75. M. Petro), V. Širáň

Od prvých minút sa hral v Prenčove vyrovnaný zápas a obe mužstvá si dokázali vypracovať gólové šance, ale obaja brankári sa vyznamenali. Domáci sa dokázali ujať vedenia v 31. minúte, keď pokus Blahúta R. skončil v sieti Mikulovej brány. V druhý polčas začali lepšie domáci, ktorí dokázali zvýšiť na 2:0 už v 47. minúte. Po tomto góle sa osmelili aj hostia a v 65. minúte dokázali znížiť zásluhou Žabku. Domáci odpovedali o dve minúty a bolo 3:1. Hostia neskladali zbrane a zvýšenou aktivitou sa opäť dokázali priblížiť na rozdiel jedného gólu. V závere zápasu hostia hrali vabank, čo domáci využili a v záverečných minútach strelili aj svoj štvrtý gól a zaslúžene vyhrali. Po záverečnom hvizde sa obe strany zhodli, že v kľudnom, korektnom a priateľskom zápase bol najslabším článkom hlavný rozhodca, ktorý svojimi chybnými verdiktmi poškodil a znechutil obidve mužstvá.

VLADIMÍR ŠIRÁŇ

Voznica – Hodr.-Hámre 2:1 (2:0)

Góly: 23. M. Kaška, 26. Ľ. Laurov - 48. D. Karakačanov, R: Štefan Bajnok, 150 divákov, ŽK: 54. Mário Stančík, 88. Peter Maslen, ČK: 76. Mário Stančík

DOMÁCI: O. Jančok - Ľ. Roško, Ľ. Laurov, M. Kaška, M. Šovčík (89. M. Sitár), P. Mikuška, P. Maslen, Kamil Blaho, J. Beňovský, T. Pajerský (61. T. Izák), P. Baláž (75. Marek Blaho)

HOSTIA: František Danko - J. Michalov, M. Kramár, Michal Danko, M. Stančík, J. Kocian, V. Pleško, P. Kašiar, P. Černický, D. Karakačanov, M. Búry (42. Peter Danko)



V derby zápase pred peknou diváckou kulisou sa od začiatku hral pekný futbal z oboch strán. Po chybách hostí v strede poľa sa domáci dokázali ujať vedenia, keď sa peknou strelou presadil Kaška. Domácim vyšiel aj druhý protiútok a Ľaurov zvyšoval už na rozdiel dvoch gólov a tak sa skončil aj prvý polčas. V druhom polčase síce hneď v úvode hostia znížili, ale to bolo z ich strany všetko. Počas celého druhého polčasu domáci kontrolovali hru a ustrážili víťazstvo 2:1.

ĽUBOŠ ĽAUROV

Repište – Lovčica-Tr. 4:0 (2:0)

Góly: 39. D. Ceplák, 55. Pavel Ulbrík, 61. a 17. Ľuboš Ulbrík, R: Jozef Šipkovský, 120 divákov, ŽK: 13. Pavel Ulbrík

DOMÁCI: V. Gašpir - L. Krahulec, M. Slaný, D. Ceplák, M. Vincúr, M. Karvaš, Pavel Ulbrík, Eugen Kmeť (74. M. Kordík), Ľuboš Ulbrík, Matúš Kmeť (46. M. Schrom), M. Krátky (79. M. Ruisl)

HOSTIA: A. Struhár - M. Kapusta, A. Beňo (83. F. Pilnik), J. Beracko, Ludvik Janek (60. Pavol Vrtík), Jozef Vrtík (79. Jakub Janek), Martin Vrtík, S. Benko (60. D. Lenhart), M. Kukučka (60. Pavel Macko), P. Nociar, Michal Macko

Zápas sa začal svižne z obidvoch strán. Domáci pôsobili nervózne, robili množstvo chýb a nevedeli sa dostať do tempa. Hostia boli v pravej polovici zápasu futbalovejší, no skórovať sa im nepodarilo. Pradoxne domáci vyťažili z minima maximum a dvakrát sa im podarilo skórovať a vyhrali polčas 2:0. Do druhého polčasu domáci nastúpili koncentrovanejší, kontrolovali priebeh hry a po pekných akciách ešte pridali dva góly. Konečný výsledok 4:0 je pre hostí krutý, pretože priviedli sympatický snaživý výkon, za ktorý ich treba pochváliť.

MARTIN SLANÝ

T. Breznica – J. Lehota 4:3 (0:0)

Góly: 49. J. Žembery, 65. J. Forgáč (z 11m), 77. a 80. J. Říha - 58. a 47. M. Rozenberg (1 z 11m), 72. R. Herinek, R: Roman Debnár, 50 divákov, ŽK: 50. Michal Drgoňa, 87. Josef Říha, 90. Ján Volentier

DOMÁCI: R. Mišík - J. Kruľák, M. Drgoňa (87. T. Škvarka), J. Forgáč, A. Lauko (60. J. Havran), J. Žembery, B. Jackuliak, I. Daniš, I. Šebo (60. J. Volentier), T. Bielik, J. Říha

HOSTIA: F. Madluška - R. Kúštik, Marián Karásek, D. Koneracký, O. Žňava, F. Gustiňák, Dušan Karásek, P. Bodor, M. Rozenberg, R. Herinek, M. Kačák (82. F. Biľ)

V prvom polčase sa hral dobrý futbal s množstvom šancí na oboch stranách, no diváci sa gólu nedočkali. Po zmene strán hneď pri prvej šanci domáci faulovali v pokutovom území a ponúknutú šancu hostia využili. Domácich to nakoplo a už o dve minúty bolo vyrovnané zásluhou Žemberyho. V 58. minúte sa hostia opäť ujali vedenia a bolo 1:2. Domáci nenechali hostí ani na chvíľku vydýchnuť a o sedem minút bolo znovu vyrovnané, keď po faule na Říhu v pokutovom území sa z pokutového kopu nemýlil Forgáč. V 72. minúte hostia dokázali strhnúť vedenie aj po tretíkrát na svoju stranu, no domáci znovu odpovedali a o 5 minút bolo vyrovnané. Zápas ako na hojdačke podčiarkol v 80. minúte Říha, ktorého presne našiel striedajúci Volentier a zavŕšil dokonalý obrat v zápase. Do konca zápasu si domáci náskok udržali a zaslúžene si v divokej prestrelke pripísali tri body.

MICHAL HOMOLA

Hliník nad Hr. – Bzenica 3:1 (1:0)

Góly: 19. M. Ziman, 76. M. Dekiš, 88. M. Glezgo - 52. D. Kliman, R: Maroš Barboriak, 169 divákov, ŽK: 36. Mário Glezgo

DOMÁCI: T. Sámel - M. Glezgo, J. Fehérpataky, M. Dekiš, Patrik Mališ, J. Pinka, Š. Krčmárik, M. Brašeň (67. Jaroslav Mališ), M. Ziman, J. Valach (62. J. Tatár), V. Tököly (46. I. Kaprálik)

HOSTIA: M. Považan - Adam Meliš (46. M. Osika), Marek Demko, Patrik Meliš, M. Leba, R. Erhardt (81. E. Jakuš), D. Kliman, A. Kršák (85. S. Mazúr), Richard Demko, L. Rybár, Jozef Meliš

V Hliníku sa hral tradičný derby zápas a od úvodu mali navrch domáci, ktorí to potvrdili aj gólom, keď sa presadil Ziman. Do druhého polčasu lepšie vstúpili hostia, dokázali vyrovnať a vypracovali si ďalšie dve gólové šance, ktoré však zneškodnil Sámel. V záverečnej štvrťhodine prevzali iniciatívu domáci a po centri Mališa sa hlavou presadil Dekiš a bolo 2:1. V 88. minúte sa presadil aj Glezgo a bolo 3:1.

JAROSLAV KRŠIAK

Tr. Hora – Lutila 2:4 (2:1)

Góly: 16. M. Švihorík, 45. Drahomír Bílek - 25. a 71. P. Kopčan, 66. T. Spodniak, 90. Radko Kanina (z 11m), R: Anton Oslanec, 90 divákov, ŽK: 68. Matej Švihorík, 68. Ján Beňo, 77. Jaroslav Vittek

DOMÁCI: P. Kraják - M. Švihorík, S. Strmeň, A. Forgáč (46. P. Miklas), Drahomír Bílek, Lukáš Urgela, J. Beňo, Milan Urgela, J. Grajciar (67. P. Kučera), J. Murphy, Marek Bílek

HOSTIA: M. Chromík - M. Hric, Radko Kanina, P. Karásek, M. Dubina, P. Kopčan, T. Kollár, T. Spodniak, M. Mokroš, R. Majer (15. P. Rečlo), T. Krnčok (49. J. Vittek)

Domáci vstúpili do zápasu nebojácne a boli to oni, ktorí sa ujali vedenia zásluhou Švihoríka. Hostí tento gól trošku zaskočil a mohli prehrávať aj o dva góly, ale konštrukcia brány bola proti. Hostia zvýšenou aktivitou dokázali skóre zápasu vyrovnať a do konca zápasu chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale paradoxne to boli domáci, ktorí sa v 45. minúte opätovne tešili z vedenia. V druhom polčase bola hra vyrovnaná, domáci bránili jednogólové vedenie, ale po chybách v obrane dokázali hostia dvakrát potrestať a otočili stav na 2:3. Domáci sa snažili z výsledkom niečo spraviť, ale skúsení hostia im pozornou obranou nič nedovolili a bodku za zápasom dal v nadstavenou čase Radko Kanina, ktorý premenil pokutový kop a stanovil na konečných 2:4.

PETER ŠVIHORÍK

1. Hliník nad Hr. 13 9 2 2 32:17 29

2. Repište 12 7 4 1 34:6 25

3. H. Ves 12 8 0 4 41:14 24

4. Brehy 12 7 3 2 33:14 24

5. Voznica 12 7 3 2 27:18 24

6. Lutila 12 7 1 4 29:19 22

7. Hodr.- Hámre 12 6 2 4 23:16 20

8. Prenčov 12 6 1 5 33:33 19

9. T. Breznica 12 5 2 5 24:26 17

10. Lovčica – Tr. 12 5 2 5 18:24 17

11. J. Lehota 12 4 1 7 23:31 13

12. Bzenica 12 3 3 6 14:23 12

13. V. Lehota 12 2 0 10 21:33 6

14. Slaská 12 1 3 8 12:37 6

15. Tr. Hora 13 0 1 12 9:62 1

Program 13. kola

27.10 14:00 Bzenica – Tr. Hora, J. Lehota – Brehy, H. Ves – T. Breznica, Lovčica-Tr. – Prenčov, Repište – Hodr.-Hámre, V. Lehota – Voznica, Lutila - Slaská