Mincovňa Kremnica otvorila v Banskej Štiavnici predajňu

Jej zriadenie stálo takmer 34 tisíc eur.

24. okt 2019 o 16:00 SITA

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Novú predajňu so svojimi výrobkami určenými pre verejnosť otvoril v Banskej Štiavnici štátny podnik Mincovňa Kremnica.

Priestory predajne sa nachádzajú v budove Kammerhofu na Kammerhofskej ulici číslo 2, kde dnes sídli Slovenské banské múzeum.

Ako agentúru SITA informovala Ivana Koreňová z marketingového oddelenia MK, celková výška nákladov a investícií do zriadenia tejto predajne bola k jej otvoreniu 30. septembra 33 815 eur.

V predajni pracujú aktuálne dve predavačky, pričom ich počet môže byť podľa návštevnosti úmerne upravený.



Priestor predajne v Banskej Štiavnici je rozdelený na dva sektory - predajný a expozičný. V priestore expozície majú návštevníci možnosť vidieť stroje privezené priamo z mincovne.

Môžu sa tu dozvedieť množstvo zaujímavých informácií o týchto výrobných strojoch, ako aj o samotnej mincovni a jej histórii.



V predajnom portfóliu je nielen zberateľský sortiment (pamätné mince a medaily z drahých kovov), ale aj magnetky, odznaky, prívesky, personalizované medaily, medaily s USB pamäťou, žetóny, vianočné gule, kalendár či dokonca ploskačky.

„Sortiment predajne je prispôsobený dopytu a záujmom turistov a návštevníkov mesta. Priebežne pripravujeme výrobky venované miestnym témam,“ uviedla Koreňová.



Kremnická mincovňa pre zákazníkov pripravuje možnosť vyrazenia vlastnej mince na raziacom stroji, ktorý je umiestnený priamo v predajni.

Priestory predajne plánujú využívať aj na organizáciu reprezentatívnych akcií, ako napríklad "Prvé dni predaja zberateľských mincí".

„Časom by sme chceli tiež využívať predajňu v Banskej Štiavnici ako odberné miesto tovaru objednaného prostredníctvom nášho e-shopu, a samozrejme, pokračovať v línii, ktorú sme začali, teda byť bližšie našim zákazníkom a ponúkať im nové produkty z našej výroby,“ dodala koreňová.



Mincovňa je všeobecne známa hlavne svojou produkciou obehových mincí do celého sveta, ale už menej výrobkami pre verejnosť.

Na základe dobrých skúseností s predajňou v Kremnici začali v podniku uvažovať o zvýšení podpory predaja výrobkov konečnému zákazníkovi.

Rozhodli sa pre Banskú Štiavnicu, ktorá je známa svojím cestovným ruchom a zároveň je to starobylé banícke "strieborné" mesto.

„Väčšina vyťaženého striebra končila na spracovanie v Mincovni, vzťah Mincovne a Banskej Štiavnice tak trvá už po stáročia a my sa tam po krátkej prestávke vraciame.

Práve preto vhodne zapadla do našej koncepcie a rozhodli sme sa otvoriť predajňu práve tam, aby si ľudia mohli kúpiť 'strieborný suvenír v striebornom meste',“ objasnila zámer Koreňová.



Mincovňa Kremnica má tak po otvorení predajne v Banskej Štiavnici už druhú vlastnú predajňu. Prvá pôsobí v Kremnici a okrem toho predaj svojich výrobkov zabezpečujú aj v Bratislave v zmluvnej predajni na Miletičovej ulici.



Predajňa má otváracie hodiny prispôsobené sezónnosti, ktorá je pre Banskú Štiavnicu typická.

Od mája do septembra je predajňa otvorená každý deň vrátane víkendov od 9:00 do 18:00, v zimnej sezóne, teda od októbra do apríla, je predajňa otvorená od pondelka do piatka od 9:00 do 16:00, v sobotu od 9:00 do 12:00 a v nedeľu je predajňa zatvorená.