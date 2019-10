Sprístupnili prvé múzeum Deža Hoffmanna na svete

Ide zároveň o jediné miesto na Slovensku, kde návštevníci môžu nájsť originálne fotografie tohto významného umelca.

26. okt 2019 o 11:38 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V dome, v ktorom žil rodák z Banskej Štiavnice a zároveň dvorný fotograf skupiny The Beatles Dežo Hoffmann, otvorili v piatok (25.10) prvé múzeum na svete venované tejto osobnosti.

Po dvanástich rokoch rekonštrukcií sa súčasní majitelia, bratia Michal a Šimon Šafaříkovci, rozhodli priestory tohto dvestopäťdesiatročného remeselníckeho domu sprístupniť aj verejnosti.

Ich primárnym zámerom bolo vytvoriť múzeum Deža Hoffmanna s jeho originálnymi fotografiami i osobnými predmetmi, ktoré získali od jeho dcéry i z iných zdrojov.

„Teším sa, že máme v Štiavnici tak šikovných ľudí, ktorí sa rozhodli pre takúto veľkú vec a tiež si nesmierne vážim ich tvrdú prácu, ktorá stojí za týmto všetkým,“ poznamenala jedna z návštevníčok, Banskoštiavničanka Monika Angušová.

Otvorenia sa zúčastnil okrem zvedavých nadšencov aj spisovateľ Marián Pauer, ktorý v skratke predstavil niekoľko zaujímavostí o živote tohto fotografa.

Rekonštrukcia samotnej nehnuteľnosti trvá už niekoľko rokov, avšak nepretržité opravy prebiehajú len od júla 2018. Náklady na opravy boli financované prevažne zo súkromných zdrojov, ale projekt výrazne podporilo aj Ministerstvo kultúry.

Majitelia tu majú v pláne organizovať aj podujatia spojené s touto osobnosťou, ako napríklad rôzne fotenia, či workshopy. Okrem múzea sa tu tiež nachádza možnosť ubytovania sa.

„Sme veľmi radi, že sa nám po rokoch intenzívnych prác podarilo dom dostať aspoň do fázy, v akej je teraz. Samozrejme, všetky práce ešte ukončené nie sú,“ zhodli sa Šafaříkovci.

Má svoju históriu

Dom je postavený prevažne z kameňa spájaného hlinou a jeho súčasťou je stará pôvodná pivnica vytesaná do skaly za domom. Podľa slov súčasných majiteľov sa tu kedysi nachádzala krčma i ubytovanie.

„Voľakedy tu bola tzv. Lackova krčma, ktorú Štiavničania zvykli nazývať U Lackov. Zaujímavosťou je, že sa údajne v tejto krčme zastavil aj bulharský cár, gróf Ferdinand I. Coburg, ktorý býval v kaštieli vo Sv. Antone.

Povedal mi to pán Lacko, ktorému to vraveli starí rodičia – majitelia spomínanej krčmy,“ vysvetľuje Šimon Šafařík. V dome bolo taktiež zriadené ubytovanie pre študentov a 24. mája 1912 sa tu narodil Dežo Hoffmann do židovskej rodiny.