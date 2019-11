Pohronie opäť nezískalo ani bod

Prehrou sa osamostatnilo na poslednej priečke.

3. nov 2019 o 10:08 TASR, Vladimír Širáň

FORTUNA LIGA

Pohronie – Ružomberok Góly 1:2 (0:2)

Góly: 29. Twardzik (z 11 m), 42. Regáli 59. Klec.

Rozhodovali: Glova Pozor, Borsányi, ŽK: Jacko, Bartoš D. Takáč, 1071 divákov



Pohronie: Jenčo Tesák (52. Klec), Nosko, Bartoš, Župa Jacko,

Dzurík - Hrnčár, Pellegrini, Blahút (77. Mazan) Zachara (46.

Mészáros)

Ružomberok: Macík Čurma, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš Zsigmund

Kojnok (88. Jedinák), Kostadinov, D. Takáč (90.+ Múdry) Bobček,

Regáli (90.+ R. Kružliak)



V prvom polčase boli aktívnejší domáci futbalisti, ale strieľali iba spoza šestnástky. Najprv v štvrtej minúte Jacko mieril nepresne, potom v osemnástej Pellegrini už do priestoru troch žrdí, no so slabšou loptou si brankár Macík poradil. Najnebezpečnejší bol volej Dzuríka v 25. minúte, ružomberský tím zachraňoval