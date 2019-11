Kremničania chcú obnovenie spoja do Bratislavy. Ten skončil v júni

Spojenie sa zatiaľ nepodarilo obnoviť ani v Banskej Štiavnici a v Krupine. Viceprimátorka Kremnice hovorí, že o riešení pre najmenšie z miest sa ale vôbec nehovorí.

3. nov 2019 o 13:06 Ivana Zigová

Autobus z Kremnice do Bratislavy jazdil len do konca júna. (Zdroj: Iva Zigová)

KREMNICA. Obnova autobusového spojenia Banskej Štiavnice a Krupiny s Bratislavou, ktorá mala byť aktuálna v októbri, sa odkladá. Spoločnosť SAD Zvolen a Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý na riešenie s využitím prímestských liniek vyčlenil 25-tisíc eur, sa na nej zatiaľ nedohodli.

„BBSK dáva 25-tisíc na spoj do Bratislavy pre Krupinu a Štiavnicu, ale nič sa nehovorí o Kremnici, kde dopravca rovnako zrušil diaľkovú linku do Bratislavy,“ adresovala na októbrovej diskusii My s vami výčitku podpredsedovi kraja Ondrejovi Lunterovi kremnická viceprimátorka Iveta Ceferová.

Pripomenula tiež, že dopravca už v minulosti zrušil aj spojenie so Žilinským krajom, napríklad do Martina pritom Kremničania a ľudia z okolia smerovali za zdravotnou starostlivosťou.

„Hovoríme tu o precedense, ktorý potrebujeme nastaviť, a to právne aj zmluvne. Ak sa nám podarí dohodnúť sa so súčasným prepravcom na tomto riešení pre Banskú Štiavnicu a Krupinu, druhí na rade budete vy. Ak nie, tak nebudeme mať možnosť, ako to riešiť,“ odpovedal Ceferovej Ondrej Lunter.

Zopakoval pritom, že komerčnú diaľkovú linku do Bratislavy vo všetkých troch mestách zrušil dopravca a kraj sa aktuálne snaží nájsť riešenie, hoci zabezpečovať diaľkové autobusy do jeho kompetencie nespadá.

V Kremnici žiadali ľudia zachovať linku aj petíciou, napriek tomu už od začiatku júla nejazdí.

Dopravca aj jej zrušenie zdôvodňoval zvyšujúcimi sa nákladmi a nerentabilnosťou podobne ako v prípade spojov z Banskej Štiavnice a z Krupiny.