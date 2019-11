Plaváreň zatvorili pre rekonštrukciu. Už mesiace sa tam však nič nedeje

Avizovaná rekonštrukcia mešká. Žiarčania sa pýtajú, kedy sa začne.

5. nov 2019

ŽIAR NAD HRONOM. Avizovaná rekonštrukcia mestskej krytej plavárne v Žiari nad Hronom mešká už mesiace.

Práce sa pôvodne mali začať už na jar, neskôr však mestská eseročka Technické služby Žiar nad Hronom ohlásila ich odklad na čas po dokončení zimného štadióna. Ten v meste otvorili v auguste, v objekte plavárne sa ale ani na začiatku novembra nepracuje.

Plavci dochádzajú inam

Športovisko pre verejnosť zatvorili pritom už v máji – pred sezónou plážového kúpaliska. „Nepáči sa mi to. Ja som na plaváreň chodievala vždy, keď sa mi dalo. Nechápem, prečo ju zatvorili pre ľudí, keď sa tam nič nerobí. Verejnosť ju mohla ešte využívať,“ posťažovala sa Žiarčanka Bronislava a dodala, že ju síce teší, že mesto vynovilo zimný štadión, no nie všetci sú fanúšikmi hokeja.

S podobným podnetom sa na nás v ostatných týždňoch obrátili viacerí obyvatelia Žiaru,ktorí si všimli, že v opustenom objekte zatiaľ robotníci nie sú.

Zatvorenie plavárne skomplikovalo situáciu aj plaveckému oddielu Delfín, ktorý pôsobí pod Mestským športovým klubom Žiar nad Hronom, s r.o.

„Spôsobilo nám to veľmi veľké ťažkosti. Po novom totiž musíme na tréningy trikrát do týždňa dochádzať do Banskej Štiavnice. Na autobus sa schádzame o 16. hodine, tréning sa začína o 17. a končí sa o 18. hodine. Potom nás čaká ešte cesta domov a viaceré deti nie sú priamo zo Žiaru, takže sa musia ešte dostať do okolitých obcí,“ priblížila súčasný nevyhovujúci systém prezidentka klubu Martina Bartková.

Pripomenula tiež, že hodinové tréningy nepostačujú, ale aj to, že časovo náročné dochádzanie sa už v Delfínovi podpísalo pod úbytok športujúcich detí.

„Už 11 detí zo zhruba 40 aktívnych plavcov skončilo. Očakávam, že v zime skončia ďalšie, keďže takéto dochádzanie mnohým rodičom nevyhovuje,“ vysvetlila.

Trénerky plavcov dúfali, že by od októbra mohli nájsť útočisko v Handlovej, tamojšiu plaváreň však v pôvodne avizovanom termíne neotvorili.