Zlodej ukradol z areálu školy aj snežnú frézu

Polícia vyšetruje krádež v priestoroch jednej z banskoštiavnických škôl.

10. nov 2019 o 15:17 (iz)

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Polícia v Banskej Štiavnici začala trestné stíhanie pre krádež v priestoroch jednej z miestnych škôl.

Páchateľ sa niekedy v čase od konca októbra do 4. novembra dostal cez vstupnú bránu do areálu Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho a vnikol do garáže.

„Ukradol odtiaľ snežnú frézu a vysokotlakový čistič a škole spôsobil celkovú škodu odhadnutú na 1650 eur,“ priblížila krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s dôvetkom, že prípad je v štádiu vyšetrovania.