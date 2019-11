Spoplatnia niektoré plochy v centre Kremnice aj parkovanie na Skalke

Parkovanie v Kremnici čakajú od decembra veľké zmeny. Ľudia si priplatia.

19. nov 2019 o 10:34 Ivana Zigová

KREMNICA. V Kremnici spoplatnili ďalšie parkovacie plochy v meste. Kým na parkovisku Jeleň a pri poliklinike sa dosiaľ dalo zaparkovať zadarmo, po novom si tam motoristi za státie zaplatia. Zmeny už schválili mestskí poslanci.

„Tak, ako je spoplatnené parkovisko pri Jednote, Štefánikovo námestie či Námestie SNP, sa označia a spoplatnia aj parkovisko Jeleň a parkovisko pri poliklinike,“ potvrdil po odsúhlasení nového všeobecne záväzného nariadenia poslancami náčelník kremnickej mestskej polície Roman Brhlík.

Ten pripomenul, že práve plochu Jeleň často obsadzovali autá na celý deň. „Ráno tam zaparkovali a miesto blokovali až do popoludnia, čo bolo neúnosné,“ poznamenal. Podobná situácia vznikla podľa neho aj pri poliklinike, kde miesta, ktoré by mali slúžiť návštevníkom lekárskych ambulancií, banky alebo úradu práce, využívali obyvatelia blízkej bytovky. „Pre tých by mali v lokalite vzniknúť nové miesta,“ naznačil Brhlík.

Na plochách v meste si ľudia zaplatia jedno euro na hodinu.

Na Skalke za štyri eurá

Novinkou je aj platené parkovanie v lyžiarskom stredisku Skalka, tam si však bude možné zakúpiť len celodenné státie – a to za štyri eurá.

„Nepredpokladá sa, že tam niekto príde na jednu hodinu, väčšinou tam strávi dlhšiu dobu, preto celodenný poplatok,“ vysvetlil Brhlík.

Vybrané parkovné by sa podľa jeho slov malo vrátiť do služieb na Skalke, a to najmä do údržby parkovísk, či do ich rozširovania, ale aj do úpravy komunikácií.

Zmenu parkovacích pravidiel chceli v Kremnici stihnúť do zimnej sezóny.

Karty budú drahšie

Po novom sa zvýši aj cena parkovacích kariet. Kým Kremničania doteraz za celoročnú zaplatili 25 eur, od decembra to bude 35 eur.

Dôchodcovia, ktorí dosiaľ platili desať eur, si rovnako priplatia a karta na dvanásť mesiacov ich bude stáť 20 eur.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť od začiatku decembra, dovtedy by mali pribudnúť potrebné dopravné značenie a tabule. V Kremnici možno na platbu využiť SMS, ale aj jednorazovú či celoročnú parkovaciu kartu.