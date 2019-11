Indiánov ťahajú „Uramovci“

Klubovým štatistikám kraľuje Ivan Jakubík.

21. nov 2019 o 16:02 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Nováčikovi v druhej najvyššej slovenskej hokejovej lige sa darí. Najväčší podiel na tom má formácia Jakub Tatár – Marek Uram – Ivan Jakubík. Posledný menovaný je lídrom bodovacej súťaže v klube. Prvenstvo si podľa jeho slov drží najmä vďaka tomu, že so spoluhráčmi sú zohraní.

Indiánom sa momentálne darí. Ako by ste zhodnotili vaše pôsobenie v súťaži?

- Všetko je stále vo fáze formovania sa. Ja osobne som prekvapený, ako to tu funguje. Klub pre nás vytvoril podmienky a komfort na takej úrovni, ktoré nemajú ani v prvej lige a dokonca ani v extralige. Mal som možnosť to vidieť a zažiť na vlastné oči. Klub funguje na skvelej úrovni a vytvára nám podmienky na to, aby sme sa sústredili len sami na seba a na našu hru.

Aktuálne vám patrí 3. pozícia v tabuľke. Panuje v tíme spokojnosť?

- Určite máme tím, ktorý má tie najvyššie ambície. Chceme ísť v tabuľke vyššie a pripraviť si čo najlepšiu pozíciu na play - off. Herne sa stále rozohrávame, ale je