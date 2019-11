Indiáni v jedenásťgólovej prestrelke víťazne

Predĺženie rozhodol Jakubík.

24. nov 2019 o 14:25 Vladimír Širáň

HK Brezno – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 5:6 pp (3:2, 2:1, 0:2, 0:1)

Góly: 11. Koštial (Faško), 13. Koštial (Faško), 20. Koštial (TS), 22. Pinka (Znak, Lunter), 27. Zemančik – 3. Mihalík (Dobrý, Stümpel ), 5. Srnka (Iždinský, Nádašdi), 28. Goga (Srnka), 43. Goga (Srnka, Káčer), 48. Jakubík (Uram, Nádašdi), 64. Jakubík (Uram, Nádašdi)



HK Brezno: Boško – Guttmann, Rajčan, Laubert, Znak, Pikna – Vais, Zemančík, Faško, Rybár, Koštial – Lunter, Podkonický, Kováčik, Bauer, Štubňa – Lupták, Matzenauer, Marek, Magura,



HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: Höger – Pač, Molnár, Nádašdi, Pohanka, Káčer, Iždinský, Janovský – Mihalík, Stümpel, Dobrý, Uram, Jakubík, Tatár, Srnka, Heckl, Goga, Paška, Baran, Daniš

Prvé minúty ale takýto dramatický záver nenaznačovali. Dvojgólový úvod našich hokejistov, následný obrat domácich, hetrik v prvej tretine, trestné strieľanie, rozhodnutie až v predĺžení a samozrejme výbornú atmosféru v hľadisku, to všetko priniesol zápas v breznianskej hokejovej aréne.

658 divákov na tribúnach, je tamojším rekordom v prebiehajúcej sezóne, ku ktorému prispela aj výprava našich fanúšikov. Zostavy oklieštené zraneniami sa divákom odvďačili dramatickým hokejovým divadlom.

O úvodný gól zápasu sa postaral na konci 3. minúty Jozef Mihalík a keď sa k nemu o minútu a desať sekúnd pridal Braňo Srnka, v aréne zavládlo ticho, v ktorom sa vynímal megafón zo sektoru našich fanúšikov. Ďalšie nebezpečné príležitosti sa zrodili po dravých útočných výletoch Mareka Pača, ale raketový úvod nás akoby upokojil, čo domáci dokonale využili. Menej ako dve minúty stačili rytierom na návrat do zápasu.

ČISTÝ HETRIK ZA OSEM A POL MINÚTY

Dokonalý obrat naštartoval v 11. minúte Koštial, ktorý vzápätí pridal aj druhý gól a aréna razom ožila. Po faule Pača na začiatku 20. minúty nariadil hlavný rozhodca trestné strieľanie. Jeho exekútorom bol muž prvej tretiny, Martin Koštial. Azda každý na štadióne bol zvedavý na zaujímavý blafák, alebo inú hokejovú parádu. Martin si však nakorčuľoval priamo medzi kruhy a príklepom do „vinkla“ uzavrel svoj čistý hetrik.

Gólový scenár z úvodu prvej tretiny sa zopakoval aj na začiatku druhej. po 42. sekundách hry putoval na trestnú lavicu za podrazenie Ľuboš Dobrý. Presilovú hru domáci využili a na rozdiel dvoch gólov zvyšoval v 22. minúte Pinka. Na začiatku 27. pridal 5. gól Zemančík a na štadióne sa začal spievať Macejko. O 58 sekúnd naštartoval náš návrat do hry Maroš Goga, ktorému ideálnu gólovú prihrávku naservíroval Braňo Srnka.

Gólovo nesklamal ani úvod záverečnej tretiny. Maroš Goga nabudený gólom do šatne sa dostal k odrazenému puku a znížil na rozdiel jediného gólu. Od týchto chvíľ sa hokej musel divákom páčiť! Hra sa prelievala zo strany na stranu, množstvo gólových príležitostí, drobné šarvátky, ale aj výkony oboch brankárov držali divákov v napätí. V 48. minúte sa prihlásila o slovo naša najproduktívnejšia, Uramova formácia. Ivan Jakubík zblízka dopravil puk do brány, po milimetrovej prihrávke od Mareka Urama a bolo vyrovnané. Do konca riadneho hracieho času, napriek dobrým príležitostiam na oboch stranách gól nepadol a zápas putoval do predĺženia. To ale trvalo len tri minúty a 26 sekúnd. Marek Uram opäť fantasticky našiel Ivana Jakubíka a ten rutinérsky, bez prípravy rozhodol o našom víťazstve.

Kvalitu súpera a dôležitosť zápasu si uvedomovali aj funkcionári Žiaru nad Hronom.

„Bol to náročný duel plný zvratov a zaujímavých hokejových momentov. Chlapci bojovali až do samého záveru, neodradilo ich ani trojgólové manko a dokázali dotiahnuť zápas do víťazného konca. Ďakujeme samozrejme všetkým fanúšikom, ktorí nám fandili z domu, ale „klobúk dolu“ pred tými, ktorí pricestovali do Brezna a fandili tak, že ich chceli až vykázať zo sektoru. A čo je najdôležitejšie? Šnúra víťazstiev pokračuje,“ podelil sa s hokejovou eufóriou PR manažér klubu Mário Bóna.