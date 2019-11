Maľované schránky z Kremnice tešia aj slovenské poštárky (+FOTO)

Originálne výrobky visia i na bránach v Amerike či vo Francúzsku.

27. nov 2019 o 11:24 Ivana Zigová

KREMNICA. V pivnici jedného z kremnických domov vznikajú originálne diela, ktoré po dokončení putujú nielen do slovenských domácností, ale aj do sveta. Pedagogička súkromnej školy umeleckého priemyslu Andrea Rolková tam vo svojej dielničke vytvára maľované poštové schránky. Každá z nich je pritom unikát.

„Celé to vzniklo tak trochu náhodne. Moja dobrá kamarátka chcela poštovú schránku darovať svojej sestre k sviatku, a tak sa ma spýtala, či by som ju pre ňu vedela nejako výtvarne stvárniť,“ spomína na úplný začiatok dizajnérka.

Použila optimistické motívy kvetov a vtákov a na jej počudovanie sa hneď prvý takýto výtvor, ktorý vyšiel spod jej rúk, stretol s veľkým úspechom.

Splnila niekoľko ďalších prianí ľuďom z okolia a následne sa počet jej zákazníkov začal rozrastať.

„Nejakú dobu som len experimentovala, hľadala vhodný materiál, tie správne farby, aby vydržali niekoľko rokov,“ približuje dnes už skúsená výrobkyňa

„Začiatky sú kľukaté, v hand – made segmente musíte vydržať päť, osem, desať rokov, aby ste sa k niečomu dopracovali a mohli sa tým živiť. Ja ešte stále nie som v tejto fáze, stále to robím najmä pre radosť seba a iných,a tiež pre krajšie Slovensko,“ hovorí.

Vyrába ich na mieru a na želanie

Na jednej schránke pracuje Kremničanka aj dva – tri dni, keďže výroba zahŕňa mokré procesy a jednotlivé vrstvy farieb musia istý čas schnúť. V zime sa uchýli do svojej dielničky v pivnici, v lete najradšej pracuje v záhradnom altánku v blízkosti potoka. Námety a konkrétne motívy hľadá v knihách, na internete, ale získava ich aj priamo od zákazníkov, ktorí často majú vlastnú predstavu.

„Je to v podstate nevyčerpateľná studnica. Maľovala som už tatranské Roháče, auto – veterán, kozy pre koziu farmu a muflóny pre chovateľa týchto zvierat,“ vymenúva.

Teší ju, keď zákazníci prídu s vlastným nápadom. „Jeden pán napríklad chcel, aby som na schránku namaľovala magnólie, lebo jeho manželka ich má rada. Prispôsobujem schránky ľuďom, ktorým sú určené, ale napríklad aj fasáde či konkrétnemu štýlu bývania,“ hovorí výtvarníčka.

V minulosti na schránke oživila aj zvieracie motívy zo známej kremnickej kameninovej továrne a v budúcnosti by rada vytvorila celú sériu inšpirovanú keramikou. „Krásna sa robila v Pozdišovciach, v Pukanci, ale aj v Ľubietovej. Na svetlo sveta by som chcela vytiahnuť skôr zabudnuté a menej známe vzory,“ plánuje.

Reakcie zákazníkov ju inšpirujú

Andreu Rolkovú nájdu zákazníci na internete, ale môžu ju stretnúť aj na jarmokoch a na prezentačných akciách Regionálneho produktu Pohronie – túto značku pre svoje výrobky totiž získala aj ona.

„Prvé tri roky na jarmokoch boli skôr takou osvetou. Ľuďom sa to síce páčilo, no takmer nič sa nepredalo. Veľmi ma ale baví osobný kontakt na týchto trhoch, ľudia sú rôzni a majú rôzne komentáre. To ako natrela tú schránku – takú fľakatú ju urobila, kritizoval jeden pán a ja som mu musela vysvetľovať, že to je výtvarný zámer. Mladíci, ktorí išli okolo, zase debatovali o tom, že načo je komu maľovaná schránka, keď dnes všetko príde rovno do mailu. Jeden sa pýtal a druhý reagoval slovami: Však na schránkovú firmu,“ pripomína úsmevné situácie.

Pozitívne reakcie ľudí sa pravidelne pod fotografiami jej diel objavujú i na sociálnej sieti, spokojní zákazníci jej tiež posielajú fotografie schránok, ktoré už našli svoje miesto na bránach a plotoch.

Písali jej už aj samotné poštárky, ktoré ju povzbudili slovami, že keby boli všetky schránky také krásne, doručovanie pošty by ich tešilo viac. „Takéto reakcie ma ženú dopredu a podporujú. Kontakt so zákazníkmi je dôležitý. Je to výborný pocit, keď výrobok, ktorý je originálnym kúskom, nadchne a chytí za srdce,“ potvrdzuje dizajnérka.

Poštové schránky v dobe e-mailov

Hoci sama využíva viac e-mail ako tradičnú poštu a listy a pohľadnice takmer neposiela, v schránkach vidí zmysel aj do budúcna.

„Každá, či už je na dome alebo pri chalupe, vypovedá o tom, aký človek tam žije, či má vzťah ku krásnu a či si rád zútulňuje svoje bývanie. Pri každom príchode maľovaná schránka poteší a víta hostí. Je to aj pekný darček k okrúhlemu výročiu či k svadbe,“ hovorí Andrea Rolková.

Výrobky z Kremnice sa dostali už aj k zákazníkom v Amerike, v Anglicku či vo Francúzsku. Doma na Slovensku jej pomohla aj účasť v známej televíznej relácii Inkognito, kam sa prihlásili spolu s kamarátkou – medovnikárkou, ktorá ju v jej tvorivých aktivitách podporuje a spoločne hľadajú nové nápady.

„V tejto oblasti stále vidím priestor na rozvoj. Vyrábam aj maľované čísla domov, no rada by som si, ak sa mi podarí nájsť vhodného výrobcu, navrhla aj vlastný dizajn samotných schránok – či už kovových alebo drevených,“ naznačuje ďalšie plány.